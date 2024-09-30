كيا الأردن تستقبل مديرها التنفيذي الجديد عامر البجّالي

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، عن تعيين عامر البجّالي مديراً تنفيذياً جديداً لها، متولياً عبر منصبه الجديد مهمة إدارة عمليات الشركة وقيادتها نحو تحقيق رؤيتها وتطلعاتها الرامية لتعزيز أدائها ونموها وحضورها، وللارتقاء بمكانتها المتقدمة على سلم التنافسية في التفوق بتطبيق معايير كيا العالمية في تقديم تجارب زبائن استثنائية وفي الابتكارات السوقية، هذا إلى جانب تعميق مساهمة الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.

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ويمتلك البجّالي سجلاً مهنياً حافلاً بالإنجازات التي حققها خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً، والتي أمضاها بشغل عدد من المناصب العليا المتنوعة في مجموعة من كبرى وكالات السيارات في الخليج، والتي كان آخرها شركة الجبر التجارية وكلاء كيا في السعودية.



ويأتي تعيين البجّالي لما يتمتع به من نهج ديناميكي، ولما يمتلكه من معرفة وخبرة كبيرة في مجالات إحلال التحول التجاري والتطوير الاستراتيجي، وقيادة عمليات تنمية حجم المبيعات السنوي والعائدات البيعية، ورفع مستوى رضى الزبائن ومعدل الاحتفاظ بهم وتوسيع قاعدتهم، وهو ما يتماشى مع أهداف تعظيم القيمة السوقية للشركة وعلامة كيا التجارية.



وتعليقاً على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليّان عن سعادته لانضمام البجّالي إلى أسرة كيا الأردن، مؤكداً على أن ذلك يعد مكسباً للشركة وإضافة نوعية لكادر العمل، ومعرباً عن ثقته بأن خبرات ومهارات البجّالي إلى جانب شغفه بتحقيق التميز، سيمكنه من إحداث التغييرات الاستراتيجية المخطط لها على طريق تحقيق الأهداف بما يضمن جعل كيا الأردن خير ممثل لعلامة كيا وتقديم تجربتها بمختلف عناصر هويتها المتمثلة بالرقي والجودة والدقة لخدمة ابتكارية وإنجاز ونمو مستدام، نحو مستقبل واعد تتصدر فيه كيا الأردن الصدارة والريادة على العديد من الأصعدة.



ومن جانبه، قال البجّالي: "إنه لفخر أن أحمل مسؤوليات منصبي الذي أنظر إليه باعتباره تجربة محفزة لإضافة نجاحات جديدة لمسيرتي ولشركة كيا الأردن التي لطالما تميّزت بالابتكار والجودة والاهتمام الفائق بالزبائن ضمن سوق حيوية. أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق عمل كيا الأردن، وأنا على يقين تام بأننا سنتمكن بجهود مشتركة من المضي قدماً بمسيرة كيا الأردن المميزة والانتقال بها إلى آفاق أرحب من النمو والتكيف مع المتطلبات المتغيرة لدى الزبائن ومواكبة المستجدات ضمن السوق والقطاع."