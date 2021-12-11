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السبت، 11-12-2021 10:30 ص

كيا الأردن تضم نجم كرة السلة الأردنية سام دغلس لقائمة سفراء علامة كيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، عن شراكتها مع نجم كرة السلة الأردنية، سام دغلس، ليكون سفير علامة كيا والشركة للشباب في المملكة، وذلك في خطوة تتماشى مع استراتيجيتها النوعية الجديدة للاتصال الجماهيري، التي تتناغم مع استراتيجية كيا العالمية، لتعكس المكانة المتقدمة والديناميكية التي تحتلها كل منهما، ولتعبر عن فلسفة كيا وهويتها الجديدة.

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وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: "سعداء بالتعاون معسام دغلس الذي يعد اسماً مميزاً ورمزاً للديناميكية والإبداع بين لاعبي كرة السلة ومحبيها وأوساط الشباب على نطاق يتخطى حدود المملكة، تماماً كما هو الحال مع علامة كيا التي تتمتع بشخصية شبابية وتحظى سياراتها بحضور كبير لأدائها العالي ومرونتها وديناميكيتها الاستثنائية في الحركة، في دلالة على الإبداع الذي تنطوي عليه، ما يجعله خير ممثل لعلامة وسيارات كيا. وقد جاء التعاون مع سام دغلس ترجمة فعلية لاستراتيجيةعلامة كيا الجديدة الرامية لتقديم كل ما هو جديد بما يشمل أساليب التواصل والتفاعل، وصولاً لرؤيتها الرامية لإلهام العملاء والجمهور ومنحهم تجارب جديدة معها."


ومن جانبه، أعرب سام دغلس الذي يعتبر أهم وأفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة الأردنية، والمدير الفني السابق للمنتخب الوطني لسلة الرجال، بالاضافة إلى عمله كمساعد مدرب لفريق هيوستن روكتس - الرديف والمعروف بفايبرز، عن تطلعاته نحو شراكة مثمرة مع كيا – الأردن لتمثيلها وتمثيل علامة كيا التي تتصف بشغفها الكبير تجاه دفع الإمكانيات إلى حدودها القصوى، مبيناً أن هذه الصفة تعبر عنه على المستوى الشخصي والمهني.

 




 

 


 

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