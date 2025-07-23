كيا الأردن تُطلق حملتها الجديدة “وصلنالك” عبر مركز الصيانة المتنقل – أولى محطاتها في 5B مول

وكانت انطلاقة الحملة في 5B مول - الياسمين، بتاريخ 22 تموز 2025، وتستمر لغاية 27 من الشهر نفسه، حيث سيتم تقديم فحص كمبيوتر مجاني لجميع سيارات كيا، دون الأخذ بعين الاعتبار مصدر الشراء، إلى جانب خصومات مميزة على خدمات الصيانة، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية عائلية تهدف إلى خلق تجربة ممتعة ومتكاملة للزوار.
وأكدت كيا في بيان لها أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية تطوير خدمات ما بعد البيع وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، مشيرة إلى أن مركز الصيانة المتنقل يعكس رؤية العلامة في الابتكار وتقديم الحلول الذكية التي تضع راحة العميل في المقام الأول.
وأضافت الشركة أن “وصلنالك” ليست مجرد حملة مؤقتة، بل خطوة عملية نحو تعزيز التواصل المباشر مع العملاء، وتوفير الوقت والجهد عليهم، عبر خدمات متنقلة تشمل الفحص بأحدث أجهزة التشخيص، وطاقم مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة بأعلى المعايير.
وتدعو كيا الأردن جميع مالكي سياراتها إلى زيارة مركز الصيانة المتنقل خلال فترة تواجده في 5B مول، والاستفادة من العروض والخدمات المجانية، كما تدعوهم لمتابعة صفحاتها الرسمية للتعرّف على المحطات القادمة للحملة في باقي مناطق المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
جيني تصبح شريك النقل الرسمي لجامعة عمان الاهلية لتعزيز تنقل الطلبة بأسعار توفيرية
-
كابيتال بنك.. الريادة في الاستدامة البيئية والنمو المسؤول
-
زين تجدّد شراكتها مع "لوياك" وتعيد تأهيل مدرسة أم الينابيع في عجلون
-
بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025
-
بسطامي وصاحب توفّر أحدث الطرازات العالمية في السوق الأردني!
-
في لفتة إنسانية.. "حلويات حبيبة" تتوقف عن نشر صور الطعام تضامنا مع القطاع
-
توتال للطاقات الأردن تتبرع بأكثر من 800 لوح طاقة شمسية لدعم مشاريع بنك الطعام الأردني وتكية أم علي
-
CFI ترحب بماريا شارابوفا كسفيرة عالمية لعلامتها التجارية