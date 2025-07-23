الأربعاء 2025-07-23 02:16 م
 

كيا الأردن تُطلق حملتها الجديدة “وصلنالك” عبر مركز الصيانة المتنقل – أولى محطاتها في 5B مول

غارلا
كيا الأردن
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   في إطار التزامها المستمر بتقديم أفضل تجربة ما بعد البيع لعملائها، أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن عن إطلاق حملتها الجديدة تحت عنوان “وصلنالك”، التي تأتي لتعكس توجه الشركة نحو تقديم خدمات مبتكرة، مرنة، وسهلة الوصول. وتتمحور الحملة حول مركز الصيانة المتنقل، الذي صُمّم ليكون أقرب إلى العملاء، ويوفر خدمات فحص وصيانة في مواقع تواجدهم.اضافة اعلان


وكانت انطلاقة الحملة في 5B مول - الياسمين، بتاريخ 22 تموز 2025، وتستمر لغاية 27 من الشهر نفسه، حيث سيتم تقديم فحص كمبيوتر مجاني لجميع سيارات كيا، دون الأخذ بعين الاعتبار مصدر الشراء، إلى جانب خصومات مميزة على خدمات الصيانة، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية عائلية تهدف إلى خلق تجربة ممتعة ومتكاملة للزوار.

وأكدت كيا في بيان لها أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية تطوير خدمات ما بعد البيع وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، مشيرة إلى أن مركز الصيانة المتنقل يعكس رؤية العلامة في الابتكار وتقديم الحلول الذكية التي تضع راحة العميل في المقام الأول.

وأضافت الشركة أن “وصلنالك” ليست مجرد حملة مؤقتة، بل خطوة عملية نحو تعزيز التواصل المباشر مع العملاء، وتوفير الوقت والجهد عليهم، عبر خدمات متنقلة تشمل الفحص بأحدث أجهزة التشخيص، وطاقم مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة بأعلى المعايير.

وتدعو كيا الأردن جميع مالكي سياراتها إلى زيارة مركز الصيانة المتنقل خلال فترة تواجده في 5B مول، والاستفادة من العروض والخدمات المجانية، كما تدعوهم لمتابعة صفحاتها الرسمية للتعرّف على المحطات القادمة للحملة في باقي مناطق المملكة.

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