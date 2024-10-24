كيا الأردن تطلق خدمة "Drop-Off" المبتكرة لتعزيز تجربة الزبائن

الوكيل الإخباري- في خطوة تجسد عبرها ابتكاريتها في خدمة زبائنها، أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا الأردن، عن إطلاق خدمتها الجديدة "Drop-Off" التي تلبي معها احتياجات الزبائن المتنامية والمتطورة في مجال صيانة السيارات، على طريق منحهم تجربة سلسة تختصر الوقت والجهد عليهم بما يعزز رضاهم.

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وتعمل خدمة "Drop-Off" التي تنتقل بقطاع صيانة السيارات إلى مستويات أكثر تقدماً، والتي يسهل الوصول إليها والاستفادة منها عبر تطبيق MyKia على الهواتف الذكية، على تبسيط عملية صيانة السيارات وزيادة مستوى كفاءتها وشفافيتها، حيث أنها تسهل على زبائن كيا تسليم سياراتهم بسهولة بعد حجز موعد بمنتهى المرونة وفقاً لما يناسبهم من أوقات، كما أنها تمنحهم ميزة الحصول على خطة آلية عملية صيانة سياراتهم وتحديثاتها بما يشمل الإصلاحات الجارية، وغيرها من الميزات.



وفي تعليق له على إطلاق الخدمة الجديدة، قال المدير التنفيذي لـ كيا الأردن، عامر البجّالي: "تأتي خدمة Drop-Off كجزء من التزامنا في كيا الأردن بتعزيز تجربة زبائننا الذين نضعهم على رأس أولوياتنا، ونسعى باستمرار للارتقاء بخدماتنا التي نقدمها لهم، مع حرص شديد على رفع كفاءتها وتسهيل الوصول إليها، لمنحهم أفضل التجارب الاستثنائية، وهو ما نعتبره هدفاً أساسياً لدينا. ويعكس إطلاق الخدمة الجديدة مضينا بجد نحو تحقيق هدفنا، حيث أنها تقدم للزبائن آلية سريعة وموثوقة وسهلة لصيانة سياراتهم، ونحن على تمام الثقة بأنها ستحسن تجربتهم معنا."



ومع خدمة "Drop-Off"، باتت عملية صيانة السيارات أسهل من أي وقت مضى؛ إذ يمكن للزبائن اختيار الخدمة وملء بيانات سياراتهم بتحديد نوع السيارة وقراءة عداد المسافة ونوع خدمة الصيانة المطلوبة، بالإضافة لتحديد الوقت الأنسب لتسليم السيارة واختيار مكان الاصطفاف، ليتم إثر ذلك تزويدهم بتفاصيل الخدمة.



ومن خلال رقم تعريف شخصي سري أو من خلال التحقق البيومتري كالتعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، سيكون بإمكان الزبائن ركن سياراتهم في الموقف الذي تم تحديده مسبقاً، وإيداع مفاتيحها في مكان آمن محدد، ومن ثم التوقيع على شروط كيا لاتفاقية الصيانة إلكترونياً دون الحاجة لتعبئة نماذج ورقية أو التعامل بشكل مباشر مع موظفي الصيانة، ومن ثم مغادرة كيا تاون؛ حيث سيكون لديهم الفرصة لحجز رحلة للوصول لوجهتهم التالية بالاستفادة من خدمة تطبيق "كريم" المدمجة في تطبيق MyKia، وهو ما يتيح لهم التمتع بالمزيد من مزايا الراحة.



هذا وقد حرصت كيا الأردن لدى تصميم خدمتها الجديدة، بتضمين أعلى معايير الأمان في كل خطوة أثناء تنفيذ طلب خدمة الصيانة والبدء بإجراءاتها بما يرقى لمستوى ثقة الزبائن وبما يمنحهم مزيداً من الراحة، الأمر الذي يشمل ميزة المرافق الآمنة للتسليم مع مراقبة مستمرة، وميزة التعرف على أرقام لوحات السيارات للتعرف على السيارة التي يتم تسليمها بسلاسة، فضلاً عن الصناديق المجهزة بأقفال ذكية لحماية مفاتيح السيارة.