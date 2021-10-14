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الخميس، 14-10-2021 09:09 ص

كيا الأردن تطلق مبادرة الحقائب المدرسية بالتعاون مع جمعية كلنا الأردن الخيرية

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الوكيل الاخباري - أطلقت الشركة الوطنية العربية للسيارات- كيا الأردن مبادرة "الحقائب المدرسية" بالتعاون مع جمعية كلنا الأردن الخيرية، وذلك تماشياً مع التزامها المستمر بدعم القطاع الطلابي.

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وقامت كيا الأردن من خلال المبادرة بتزويد الطلاب المستهدفين ضمن الحملة، ممن التحقوا بمقاعد الدراسة في إحدى مدارس عمّان، بالمستلزمات الضرورية لنجاح العملية التعليمية، حيث اشتملت الحقائب المدرسية التي تم توزيعها على مستلزمات مدرسية.



وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي الشركة الوطنية العربية للسيارات- كيا الأردن، محمد عليان: "نؤمن بدور التعليم في تطوير وتأسيس المجتمعات الفاعلة، الأمر الذي وقف ولا يزال وراء دعمنا المستمر للطلبة وذويهم الذين نحرص على مشاركتهم الأعباء الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بالتعليم المدرسي لأبنائهم.

 

هذا ونشكر جمعية كلنا الأردن على جهودها التي نقدرها لها في إنجاح المبادرة التي تعتبر جزءاً من نشاطاتنا ذات الأبعاد التنموية التي ننفذها منفردين أو بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ليكون لنا دور فعال في خدمة المجتمع."


وتقود كيا الأردن مسيرة مستدامة في مجال المسؤولية المؤسسية المجتمعية، مع استراتيجية شاملة، تتجدد سنوياً وفقاً للتحديات والاحتياجات، وتنطوي على العديد من البرامج والمبادرات التي تغطي مختلف الفئات والقطاعات بالتركيز على فئة الطلاب وقطاع التعليم.


 




 

 


 

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