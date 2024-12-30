كيا الأردن تعلن الفائز برحلة إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2025

وكانت كيا الأردن قد استضافت فعاليات الحملة التي صممت لجمع عشاق القيادة والمستقبل والتنس تحت سقف واحد، في كيا تاون، الذي يعد أكبر معرض ومركز صيانة لعلامة كيا، والذي يعد أكبر معارض كيا على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة.
وقامت الحملة على دعوة الزبائن لتجربة قيادة سيارات كيا EV6 وEV9، والدخول تلقائياً مع تجربة القيادة في سحب على رحلة شاملة التكاليف لمدينة ملبورن في أستراليا لحضور منافسات البطولة ومتابعة أفضل لاعبي التنس العالميين عن قرب. وقد حظي الفائز ناصر خليفة بالفوز بالرحلة بموجب السحب الذي أجري بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وتؤكد هذه الحملة على مكانة علامة كيا العالمية داعم رئيس للرياضة، كما تُبرز روحها الابتكارية التي تتماشى مع الفعاليات الدولية. ويشار إلى أن كيا العالمية تعد راعي السيارات الحصري لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ سنوات، في الوقت الذي ترعى فيه كيا الأردن مختلف أنواع الرياضات وفعالياتها، مما يجسد شغف العلامة التجارية بالرياضة كمصدر إلهام عالمي. وعلى المستوى المحلي، تعكس كيا الأردن هذا الالتزام بدعم رياضات مثل كرة السلة، من خلال شراكات مع نجوم اللعبة الأردنيين، لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي بطرق مبتكرة تتناغم مع فلسفة كيا العالمية التي تمزج بين الابتكار والديناميكية والقيم الإنسانية.
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