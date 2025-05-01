كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه كيا نحو تعزيز حضورها المجتمعي من خلال دعم الرياضة والمواهب الوطنية و الاقليمية ، تأكيدًا لالتزامها بقيم التحدي، الشغف، والابتكار.
وقد أعربت إدارة كيا عن فخرها بانضمام النعيمات، مشيدة بما يتمتع به من موهبة كروية وحضور جماهيري واسع، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتمثيل العلامة لدى فئة الشباب ومحبي كرة القدم.
بدوره، عبر يزن النعيمات عن اعتزازه بهذه الخطوة، واعتبرها حافزا جديدا يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات داخل المستطيل الأخضر وخارجه.
تواصل كيا الأردن التزامها بأن تكون شريكا في قصص النجاح الأردنية، ومساهما في دعم الطاقات الوطنية و الاقليمية في مختلف المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
إم إس فارما تحتفل بيوم السلامة العالمي 2025 من خلال فعاليات في الأردن والسعودية والجزائر
-
بنك الإسكان يفتتح فرع النافورة مول في العقبة
-
شركة البوتاس العربية تهنئ موظفيها بمناسبة عيد العمال
-
شركة توتال للطاقات الأردن تسلط الضوء على جهودها في السلامة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
-
مجمّع الملك الحسين للأعمال يعيد إطلاق موقعه الإلكتروني بحلة جديدة
-
"المركزية تويوتا" تحتفي بإنجاز تاريخي في رالي جميل 2025 بقيادة السائقة فرح زكريا والمؤثرة جوي إبراهيم
-
بنك الاتحاد يوزع أرباحاً نقدية سنوية بنسبة 10% على المساهمين