الخميس 2025-05-01 11:11 ص
 

كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة

كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة
كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة
 
الخميس، 01-05-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة العربية الوطنية للسيارات وكلاء كيا في الأردن، إحدى شركات مجموعة عليان، عن شراكتها مع نجم منتخب الأردن لكرة القدم يزن النعيمات، ليكون الوجه الإعلامي الجديد للعلامة التجارية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه كيا نحو تعزيز حضورها المجتمعي من خلال دعم الرياضة والمواهب الوطنية و الاقليمية ، تأكيدًا لالتزامها بقيم التحدي، الشغف، والابتكار.

وقد أعربت إدارة كيا عن فخرها بانضمام النعيمات، مشيدة بما يتمتع به من موهبة كروية وحضور جماهيري واسع، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتمثيل العلامة لدى فئة الشباب ومحبي كرة القدم.

بدوره، عبر يزن النعيمات عن اعتزازه بهذه الخطوة، واعتبرها حافزا جديدا يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

تواصل كيا الأردن التزامها بأن تكون شريكا في قصص النجاح الأردنية، ومساهما في دعم الطاقات الوطنية و الاقليمية في مختلف المجالات.

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