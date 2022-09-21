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الأربعاء، 21-09-2022 11:57 ص

كيا الأردن تغطي تكاليف دراسة وتدريب عدد من شباب وشابات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، عن شمول عدد من الشباب والشابات المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام برعايتها وكفالتها، عبر تغطية تكاليف دراستهم الجامعية، بالاضافة إلى تقديم التدريب المهني للطلاب المهنيين مع برنامج تدريبي منطوٍ على سلسلة من الدورات التي تنفذها في "أكاديمية كيا التدريبية"، لرفدهم من خلالها بمناهج خدمة السيارات المعتمدة من كيا الأم على يد فريقها المختص من المهندسين والمدربين الأكفاء.

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وفي تعليق له على هذا الدعم، قال مدير خدمات ما بعد البيع للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، وسام الطويل: "فخورون بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، كما أننا سعداء بأن نكون حلقة وصل لمساندته في تحقيق رسالته الرامية للتمكين من خلال التعليم، الذي لا يعد فقط استثماراً يستهدف تحسين مستوى الحياة الفردية، إنما يعتبر رافداً أساسياً للتنمية المستدامة القائمة على الكفاءات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن، والذي نحرص عبر برامجنا ونشاطاتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية على المشاركة الفاعلة في توفير المزيد من فرصه خاصة للأيتام الذين يحتاجون للدعم لكسر الحواجز التي تقف عائقاً أمامهم."


واختتم الطويل بالإشارة لأهمية هذا التعاون كونه يتماشى في روحه مع مبادئ علامة كيا العالمية وكيا الأردن، والتي تعلي قيمة التعليم وتقوم على التعلم المستمر من أجل التطوير المستقبلي المستدام والبقاء رمزاً للتغيير الإيجابي في مختلف جوانب عملياتنا ونشاطاتنا التي ننفذها، والتي لا تقتصر على تطوير أعمالنا الأساسية، بل تمتد لتشمل تطوير المجتمع ككل.


ومن جانبها، ثمنت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، اهتمام الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، مؤكدةً أهمية الدعم المقدم من مؤسسات القطاع الخاص للصندوق لتمكينه من توفير فرص تعليمية متكافئة للمستفيدين من خدماته، وبالتالي ضمان اندماجهم في مجتمعاتهم والحصول على مستقبل أفضل.


هذا وستقوم كيا الأردن في ختام برنامجها التدريبي الذي سينقسم لشقين، نظري وعملي، منح المشاركين فيه شهادات معتمدة، بعد أن يكونوا قد نالوا قسطاً من المعارف والمهارات التي ستمكنهم مستقبلاً من احتراف العديد من المهن في مجال خدمة السيارات.


ويذكر بأن هذا الدعم يعتبر أحد المبادرات التي تنفذها كيا الأردن استجابةً للقضايا الملحة في المجتمعات المحلية، والتي يعد من أبرزها النهوض بقطاع التعليم وتعميم هذا التعليم على أكبر شريحة ممكنة من الشباب. وتعد أكاديمية كيا التدريبية أحدث برامج كيا الأردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية ورعاية الزبائن، والتي تقدم عبرها الجلسات التوعوية والبرامج التدريبية بكل ما يختص بالسيارات.

 




 

 


 

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