كيا الأردن تقدم منحًا دراسيّة كاملة لطلّاب جامعة الحسين التقنيّة

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الوطنيّة العربيّة للسيّارات – الموزّع الحصري لعلامة كيا في الأردن، عن تغطيتها لتكاليف الدراسة الجامعيّة لـ ستّة طلّاب من طلبة جامعة الحسين التقنيّة من تخصّصات الهندسة الكهربائيّة والهندسة الميكانيكيّة، إلى جانب دعمها للعديد من برامج وأنشطة مكتب الشراكة مع الصناعة التابع للجامعة، بما فيها برنامج التمرّس المهني، وبرنامج التشغيل، والأيام الوظيفيّة، والندوات وغيرها.

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هذا الإعلان جاء في أعقاب توقيع اتفاقيّة الدعم التي وقّعتها كيا الأردن مع الجامعة، وذلك انطلاقًًا من سعيها المستمر للمشاركة في دعم الشباب الأردني، والمساهمة بشكل فاعل في معالجة همومهم وقضاياهم بالتركيز على تلك المتعلّقة بمستقبلهم الأكاديمي الذي يشكّل الأساس لمستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي، كما يلعب دورًا في تحويلهم لأفراد فاعلين في مجتمعهم.



وكان قد وقّع الاتّفاقيّة كل من السيّد محمّد عليّان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنيّة العربيّة للسيّارات – كيا الأردن، والأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنيّة. وحضر اللقاء مجموعة من أعضاء الهيئتين الإداريّة للفريقين والهيئة الأكاديميّة للجامعة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال عليّان: "إنّنا سعداء بتوقيع اتفاقيّة الدعم هذه مع جامعة الحسين التقنيّة،

والتي تعتبر أهم مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، وإحدى روافد دعم وتطوير وتعزيز قدرات الشباب والشابّات في الأردن، مسلّطين الضوء عبرها على أهميّة الشراكات والتحالفات الهادفة لدعم أولويّات التنمية التي يتمحور أبرزها حول توسيع نطاق الشمول التعليمي للشباب وتعزيز فرصه المتكافئة؛ لأهميّة التعليم في خلق نواة كفؤة من قادة المستقبل لتعزيز انخراطهم إثر استكمال تعليمهم في الحياة العمليّة والتنمويّة."



وأوضح عليّان بأن كيا الأردن تركز على الاستثمار في الشباب وفتح الآفاق أمامهم، وذلك من خلال ما تقدّمه لهم من خدمات منبثقة عن استراتيجيّتها للمسؤوليّة المؤسّسيّة المجتمعيّة، التي تدعم عبرها مختلف القطاعات والفئات المجتمعيّة، والتي يقف التعليم والشباب في مقدّمتها، معربًا عن تطلّعاته لقطف ثمار هذا الدعم مع رفد المملكة بالمزيد من الكوادر الفنيّة المتخصّصة في الهندسة الكهربائيّة والميكانيكيّة الحيويّة.



من جانبه ،ذكر الحنطي أنه "في جامعة الحسين التقنيّة نعتقد أن التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات البشرية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

ومن خلال مثل هذه الفرص السخيّة، يمكننا تزويد طلّابنا بالموارد والفرص التي يحتاجونها للنجاح في دراساتهم وتحقيق أهدافهم المهنيّة، وسيتيح لهم الوصول إلى تعليم وتدريب عالي الجودة يعدّهم لفرص ناجحة للدخول إلى سوق العمل."

وأضاف حول امتنانه لكيا الأردن على تقديم هذه المنح الدراسيّة. وأن هذه الشراكة هي شهادة على التزامهم بالاستثمار في تعليم الجيل القادم؛لتمكينهم من القيادة وبناء مستقبل أكثر نجاحًا في مجال اتتقنيات الميكانيك والكهرباء الهندسيّة.

من الجدير بالذكر أن جامعة الحسين التقنيّة هي إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، وهي جامعة وطنيّة أردنّية خاصّة لا تهدف إلى الربح، وتتولّى تقديم نموذج تعليمي يعزّز المهارات الأساسيّة والتقنيّة في المجالات الهندسيّة المختلفة المطلوبة لسوق العمل، وتسعى بشكل رئيس إلى تقليص الفجوة بين المعرفة النظريّة والتطبيقات العمليّة، وتعزيز روح المبادرة والطاقات الإبداعيّة والفكريّة للطلبة.

كما تعمل الجامعة على خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم برامج تدريبيّة تستهدف الشباب الجامعي الباحث عن العمل، كما تعمل على إطلاع وتوسيع مدارك طلبة المدراس من مختلف المحافظات في المملكة على أحدث التخصّصات العلميّة والعمليّة المطلوبة في سوق العمل