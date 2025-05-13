الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية

كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية
كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 06:11 م

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم التعليم وتمكين الشباب الأردني، نظّمت الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، حفلاً تكريمياً خاصاً احتفاءً بنخبة من الطلبة المتفوقين في أكاديمية التحالف الأردنية، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية المتميزة، وتشجيعاً لهم على مواصلة طريق النجاح.

وقد شهد الحفل تكريم الطالبة سيلين نصراوي التي رفعت اسم الأردن عالياً بحصولها على أعلى علامة في العالم في مادة الرياضيات ضمن الامتحانات البريطانية، إلى جانب تكريم الطالب سابا حجازين الذي قدّم قصة استثنائية ملهمة في التحدي والإصرار، بعد أن اجتاز امتحانات الـIGCSE بنجاح باهر، متحدياً إصابته بالشلل الدماغي، ليؤكد أن العزيمة الحقيقية لا تعرف المستحيل.

حضر الحفل عدد من ممثلي كيا الأردن، وإدارة الأكاديمية، وذوي الطلبة المكرمين، بالإضافة إلى السفير الإعلامي لعلامة كيا في الأردن، محمد صباغ، وسط أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز بما حققه الطلبة من إنجازات تلهم كل شاب طموح.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السيد عامر بجالي، المدير التنفيذي لشركة كيا الأردن، عن فخره الكبير بتكريم هذه النماذج المشرفة، مشيراً إلى أن قصصهم تمثل مثالاً حياً على قوة الإرادة وأهمية الاستثمار في طاقات الشباب. وأضاف:
“في كيا الأردن، نؤمن بأن التعليم هو الأساس لبناء مستقبل أفضل، ورعاية الطلبة المتفوقين مسؤولية وطنية تسهم في تقدم المجتمع بأسره.”

من جهتهم، عبّر أولياء أمور الطلبة عن شكرهم العميق لهذه المبادرة التي تعكس اهتمام كيا الأردن الحقيقي بدعم الطلبة المتفوقين، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل دفعة معنوية كبيرة لأبنائهم للاستمرار في طريق التميز.

ويؤكد هذا الحفل أن النجاح لا تحدّه الظروف، وأن قصص الطلبة المبدعين كـسيلين نصراوي وسابا حجازين تشكل منارات أمل تضيء درب الأجيال القادمة، في ظل مبادرات مميزة من مؤسسات وطنية رائدة مثل كيا الأردن، التي تواصل دورها الفاعل في دعم التعليم والارتقاء بالشباب الأردني.

اضافة اعلان

 


Image1_520251318748256494572.jpg
Image2_520251318748256494572.jpg
Image3_520251318748256494572.jpg
Image4_520251318748256494572.jpg
Image1_520251318828160755526.jpg
Image2_520251318828160755526.jpg
Image3_520251318828160755526.jpg
Image4_520251318828160755526.jpg
Image1_520251318856499960686.jpg
Image2_520251318856499960686.jpg
Image3_520251318856499960686.jpg
Image4_520251318856499960686.jpg 

 


Image1_52025131878521956331.jpg
Image2_52025131878521956331.jpg
Image3_52025131878521956331.jpg
Image4_52025131878521956331.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل النفط الإيراني إلى الصين

ترامب

عربي ودولي مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يلتقي مع الشرع الأربعاء

الجنية الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية

أخبار الشركات كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية

ليمون

أخبار محلية وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادل الملفات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع ثنائي في الرياض

عربي ودولي واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار

جامعة اليرموك

أخبار محلية يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك



 
 





الأكثر مشاهدة