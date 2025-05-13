كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم التعليم وتمكين الشباب الأردني، نظّمت الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، حفلاً تكريمياً خاصاً احتفاءً بنخبة من الطلبة المتفوقين في أكاديمية التحالف الأردنية، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية المتميزة، وتشجيعاً لهم على مواصلة طريق النجاح.



وقد شهد الحفل تكريم الطالبة سيلين نصراوي التي رفعت اسم الأردن عالياً بحصولها على أعلى علامة في العالم في مادة الرياضيات ضمن الامتحانات البريطانية، إلى جانب تكريم الطالب سابا حجازين الذي قدّم قصة استثنائية ملهمة في التحدي والإصرار، بعد أن اجتاز امتحانات الـIGCSE بنجاح باهر، متحدياً إصابته بالشلل الدماغي، ليؤكد أن العزيمة الحقيقية لا تعرف المستحيل.



حضر الحفل عدد من ممثلي كيا الأردن، وإدارة الأكاديمية، وذوي الطلبة المكرمين، بالإضافة إلى السفير الإعلامي لعلامة كيا في الأردن، محمد صباغ، وسط أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز بما حققه الطلبة من إنجازات تلهم كل شاب طموح.



وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السيد عامر بجالي، المدير التنفيذي لشركة كيا الأردن، عن فخره الكبير بتكريم هذه النماذج المشرفة، مشيراً إلى أن قصصهم تمثل مثالاً حياً على قوة الإرادة وأهمية الاستثمار في طاقات الشباب. وأضاف:

“في كيا الأردن، نؤمن بأن التعليم هو الأساس لبناء مستقبل أفضل، ورعاية الطلبة المتفوقين مسؤولية وطنية تسهم في تقدم المجتمع بأسره.”



من جهتهم، عبّر أولياء أمور الطلبة عن شكرهم العميق لهذه المبادرة التي تعكس اهتمام كيا الأردن الحقيقي بدعم الطلبة المتفوقين، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل دفعة معنوية كبيرة لأبنائهم للاستمرار في طريق التميز.



ويؤكد هذا الحفل أن النجاح لا تحدّه الظروف، وأن قصص الطلبة المبدعين كـسيلين نصراوي وسابا حجازين تشكل منارات أمل تضيء درب الأجيال القادمة، في ظل مبادرات مميزة من مؤسسات وطنية رائدة مثل كيا الأردن، التي تواصل دورها الفاعل في دعم التعليم والارتقاء بالشباب الأردني.

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