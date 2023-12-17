كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" يقيمان يوماً تضامنياً لدعم فلسطين

الوكيل الإخباري - دعماً لصمود الأهل في قطاع غزة، نظمت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، بالتعاون مع أكاديمية "ميوزك ويل" لتعليم الموسيقى والعزف في عمّان، يوماً تضامنياً لدعم فلسطين، وذلك في مسرح "كيا تاون"، معرض ومركز صيانة كيا.

وقد جاء اليوم التضامني من كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" ليكون بمثابة رسالة عن أهمية توعية الأجيال الصغيرة حول القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستمرار بتقديم مختلف أشكال الدعم والمشاركة في المقاومة بالفن.

وكان اليوم التضامني قد اشتمل على العديد من الفعاليات ومن أبرزها الفعالية الموسيقية الإنسانية التي قدم طلاب أكاديمية "ميوزك ويل" عبرها العديد من الأغنيات الفلسطينية التراثية أمام الضيوف من ذوي المشاركين وأصدقائهم وأقربائهم، إلى جانب البازار الخيري الذي اشتمل على منتجات مستوحاة من قلب فلسطين.

وحول هذا الشأن، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليان بأن هذه المبادرة تعبر عن القيم الإنسانية التي لا يجب المساومة عليها تحت ظل أي ظرف، مشيراً إلى أنها تعد امتداداً لمبادرات الشركة المتواصلة التي تؤدي من خلالها دورها الداعم للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه، قال مدير عام أكاديمية "ميوزك ويل"، طارق يونس، بأن الأجيال الجديدة لا تزال بحاجة لفهم ما يجري، ومعرفة الأمر بشكل يناسب أعمارهم، لذا فكرنا في تنظيم نشاط يربط الأطفال بالقضية الفلسطينية، كما يمنحهم مساحة للتعبير عن تضامنهم، وليس هناك ما هو أفضل من الفنون كشكل من أشكال التعبير. وأعرب يونس عن شكره للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن على حسن الاستضافة والتنظيم في مبنى كيا تاون".

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