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الخميس، 11-02-2021 03:26 م

كيا الاردن تعلن اسم الفائز بكيا بيجاس 2021 ضمن حملة قطع الغيار الأصلية ليش الأصلي

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء مركبات كيا في الأردن، عن فوز السيدة حنان صايل مليحان حموري بسيارة كيا بيجاس موديل 2021 وذلك ضمن الحملة الترويجية التي انطلقت في أيلول\سبتمبر العام الماضي تحت شعار "ليش الأصلي" والخاصة بالترويج لقطع الغيار الأصلية من كيا.
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واختتمت الحملة في نهاية شهر كانون الثاني\يناير واستهدفت عملاء كيا بهدف تشجيعهم على استخدام قطع غيار كيا الأصلية التي توفر الحماية كما تستمر مع العميل لفترة أطول بالإضافة إلى عدد من الميزات والتسهيلات الأخرى التي ترافقت مع الحملة.

وتأتي حملة كيا هذه - الحاصلة علىموافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم: 4/2/28/21061 - في ظل حرص الشركة على سلامة زبائنها و تشجيعهم على اتباع الممارسات التي تصب في حمايتهم و سلامة مركباتهم على حدٍ سواء.

وتم إجراء السحب في مركز صيانة كيا الكائن في البيادر بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين كما تم بث السحب مباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن.

وهنأ الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات– كيا الأردن السيد محمد عليّان الفائزة بالجائزة معرباً عن سعادته باختتام هذه الحملة قائلاً :" تمكين عملائنا من أن يحظوا بتجربة مميزة على الطرقات وخارجها يتربع على عرش أولوياتنا. في هذا الإطار، فإن مركبات كيا من جميع الطرازات مصممة كي تمكن العملاء من الحصول على تجربة قيادة مميزة و آمنة مما قد لا يمكن أن يكتمل دون استخدام قطع الغيار الأصلية التي تضمن قيادة آمنة واستمرارية أطول للمركبة".

وأضاف عليّان قائلاً :"اشتملت الحملة التي امتدت على مدار 4 أشهر على ميزات وتسهيلات أخرى أيضاَ هدفت إلى الاستمرار في تقديم خدمة مميزة لعملائنا. فعلى الرغم من الظروف غير المسبوقة العام الماضي إلا أنها كانت دافعاً لنا لإطلاق المزيد من التسهيلات والميزات لعملائنا".

ومن الجدير بالذكر أن مركبات كيا تمتاز بجودتها الاستثنائية والمتكاملة؛ ومحركاتها القوية والاقتصادية، فضلاً عن وسائل الأمان والراحة والرفاهية العصرية، والأنظمة التكنولوجية المتقدمة. كما تتسم مركبات كيا بجميع طرازاتها بتصميماتها الأنيقة بالإضافة إلى إيلاء خدمات ما بعد البيع أهمية كبيرة لتزويد المواطنين بتجربة متكاملة.

 




 

 


 

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