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كيا الاردن خفضنا الاسعار ل 5000 دينار تزامنا مع القرارات الحكومية

كيا الاردن خفضنا الاسعار ل 5000 دينار تزامنا مع القرارات الحكومية
كيا الاردن خفضنا الاسعار ل 5000 دينار تزامنا مع القرارات الحكومية
 
الخميس، 03-07-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة تعكس استجابة حقيقية لنبض السوق المحلي وتطلعات المستهلكين، أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات عن حملة تخفيضات كبرى تصل قيمتها إلى 5000 دينار أردني على سياراتها الجديدة من فئات الكهرباء، الهايبرد، والبنزين.

ويُعد هذا العرض الأول من نوعه بهذا الحجم على مختلف الطرازات، ليمنح المواطنيين فرصة امتلاك سيارة حديثة بمواصفات متقدمة وسعر منافس يصعب تكراره في السوق المحلي.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عامر بجالي، المدير التنفيذي للشركة كيا،

“نحن لا نقدم مجرد عرض بل نفتح بابا واسعا أمام المواطنيين لامتلاك سيارات أنيقة، اقتصادية، وموثوقة، وهذا وقت العملاءوهذه لحظة السوق الحقيقية.”

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع توجهات الحكومة الجديدة التي تشجع على التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة البديلة، في ظل اهتمام متزايد من المستهلكين بخيارات النقل الموفرة والصديقة للبيئة، وفي هذا السياق، تستعد كيا الأردن لتكون في صدارة هذا التحول، من خلال تقديم عروض حقيقية ومباشرة للمستهلك.

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