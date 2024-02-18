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الأحد، 18-02-2024 01:30 م

كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

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الوكيل الإخباري - أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً، خلال فعالية خاصة أُقيمت في جدة. بعد عرضها الأول مؤخراً في معرض الرياض للسيارات 2023، تلبي مركبة السيدان المبتكرة الاحتياجات المتطورة للعملاء في الأسواق الناشئة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.اضافة اعلان


جذب حفل الإطلاق الذي تم إعداده وتنفيذه بأسلوب سينمائي غامر، انتباه الزوار داخل معرض حي جميل الفني، والذي شكّل المكان غير النمطي الأمثل لتسليط الضوء على شعار العلامة التجارية "الحركة التي تلهم". وأتيحت خلال الحفل الفرصة للحاضرين، بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وشركات الأساطيل، لاختبار قيادة سيارة كيا K3 الجديدة كلياً، وذلك من خلال قيادتها عبر مواقع بارزة في جدة.

وتتطلع كيا من خلال إطلاق K3 إلى تلبية رغبات العملاء ضمن فئة السيدان C وشركات الأساطيل التي تبحث عن مركبات وظيفية شاملة توفر التكنولوجيا والتصميم والسلامة. وتضمن التصميمات الداخلية للسيارة اتصالاً متقدماً وأقصى درجة من الرفاهية للركاب من خلال شاشة اللمس المركزية ذات الدقة، والتحكم في المناخ المكون من منطقتين، وفتحات التهوية الخلفية، كل ذلك من بين ميزات أخرى. ويلعب مظهرها الخارجي دوراً جريئاً يتميز بأسلوب عالي التقنية عبر اعتماد خطوط وأشكال مميزة، مع الحفاظ على شبكة الأنف التقليدية للنمر.

كما تم تجهيزK3 بميزات السلامة، ما يوفر حماية أمامية وخلفية، ويُشكل دلالة على التزام كيا بمعايير السلامة عبر جميع سياراتها وزيادة وتعزيز الوعي لدى السائق.

وقال أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "إنه وقت رائع بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية حيث نستضيف حدث الإطلاق الإقليمي الثاني في المملكة، وهذه المرة في جدة حيث نطلق كيا K3، والتي تشكل نموذجًا جديدًا لناحية التصميم والتكنولوجيا والسعة، ما يضع معياراً لأحدث المركبات ضمن فئة السيدان. وتتميز كيا K3 الجديدة كليًا بتصميمات خارجية رياضية، وقد تم الحفاظ على شبكة الأنف التقليدية للنمر مع لمسة مستقبلية، وتصميمات داخلية تمزج بسلاسة بين التواصل المطور وأقصى قدر من رفاهية الركاب. صممت كيا K3 الجديدة كليًا لتكون الخيار المفضل لتجربة القيادة النهائية في الأسواق الناشئة، ولتكون سيارة سيدان عصرية".

وأضاف سدودي: "بعد أن عرضنا سيارة كيا K3 الجديدة كلياً للمرة الأولى في معرض الرياض للسيارات، يسعدنا استضافة حدث الإطلاق الإقليمي الرسمي في حي جميل في قلب جدة، والذي نأكّد من خلاله تقديرنا لمدى أهمية فئة السيدان لعملائنا في المملكة العربية السعودية.”

وقال هونغ سيوك تشوا، كبير المصممين ورئيس Kia Next Design Europe: "يسعدني أن أشهد على إطلاق K3 في الشرق الأوسط، ما يجسد التزام كيا الثابت بالتصميم المبتكر وتجربة القيادة المعززة. تمثل كيا K3 تحولاً بارزاً في فئة سيارات السيدان، حيث تمزج بين عناصر التصميم الجريئة والمستقبلية بما يتماشى مع فلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد". تتناغم التصميمات الخارجية المذهلة مع التصميمات الداخلية المصممة بدقة والتي تتميز بشاشة تعمل باللمس ذات دقة مركزية وتحكم مناخي باللمس من منطقتين، ما يضع معياراً جديداً للرفاهية والتواصل".

 




 

 


 

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