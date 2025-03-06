كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تكشف النقاب عن النموذج الجديد من سيّارة K8

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق سيارة كيا K8 2025 الجديدة كليًا، والتي تُعيد تحديد وصياغة فئة سيارات السيدان الفاخرة وتوقعات السوق. كما تمثّل هذه السيارة، المتوفرة بنسختين ICE وHEV، أول ترقية كبيرة للطراز منذ إطلاقه لأول مرة. وتتميّز بتحسينات واسعة النطاق في كل من التصميم والأداء الوظيفي، ما يجعلها من أبرز الطرازات في سوق سيارات السيدان الفاخرة، وتؤكد على التزام العلامة التجاريّة المستمرّ بالابتكار والتصميم الجريء والتكنولوجيا المتطورة.

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تتربّع سيارة K8 الجديدة على عرش مجموعة سيارات السيدان المتنوعة من كيا، وذلك بفضل التّحديثات الرائدة التي تأتي السيارة مزوّدة بها والتي من شأنها ﺇعادة تعريف الفخامة العصرية والابتكار في فئة السيارات الأوروبية. وقد تمّ تصميم السيارة للارتقاء بتجربة القيادة المريحة التي تقدّمها للسائق حيث توفّر مزيج متناغم بين الأناقة الحديثة والأداء الديناميكي المحسّن والتكنولوجيا المتطورة. كما يعكس الطراز الجديد فلسفة التصميم الخاصّ بالعلامة التجارية "اتّحاد الأضداد" حيث تتميز مقدمة السيارة بإضاءة Starmap Signature الجريئة، و"وجه النمر الرقمي" على السطح الخارجي المميّز، ما يمنح السيارة حضورًا أقوى على الطريق. بفضل المواد الفاخرة والميزات المتقدمة والتواصل السلس، تساهم سيارة كيا K8 في إعادة التأكيد على التزام العلامة التجارية، بالتميز من حيث الأناقة والأداء والتصميم المستقبلي.



تمّ تصميم سيارة كيا K8، بأسلوب يتناغم مع رؤية وأهداف العلامة التجارية وطموحاتها المستقبليّة، حيث تأتي السيارة الجديدة مجهّزة "بضوء الترحيب الديناميكي" الجديد، والذي يوفر ثلاثة أنماط قابلة للتخصيص حيث ترحب المصابيح بالركاب بعرض ضوئي متطور عند دخول السيارة أو الخروج منها. أمّا التصميم الداخلي لسيارة K8 فيتميّز بالفخامة، حيث يتضمن مواد عالية الجودة ونطاقاً من التقنيات الحديثة التي تعد بتجربة فاخرة وغامرة للسائق. وتوفر شاشة منحنية مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، مدعومة بنظام المعلومات والترفيه من الجيل التالي من كيا (CCnC)، اتصالاً سلسًا وتحكمًا بديهيًا. كما تتيح K8 الفرصة أمام السائق للاستمتاع بمقعد السائق المزود بتعديل كهربائي مع وظيفة الذاكرةErgo Motion ، بينما توفر المقاعد المغطاة بجلد نابا المبطن والإضاءة المحيطة على الارتقاء براحة الركاب إلى أعلى المستويات.



ومع التركيز على الجودة العصرية الفاخرة، تتضمن K8 مصابيح LED للأقدام ومصابيح LED للأبواب، والتي تضيء الأرض عند فتح أبواب السائق أو الركاب.



وقال نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، أحمد سدودي: "تجسد سيارة كيا K8 2025 ثورة في سوق سيارات السيدان الفاخرة والرائدة، حيث تجمع بين الأناقة الحديثة والتكنولوجيا من الجيل التالي لتوفّر تجربة قيادة مريحة وعالية الأداء، تتكامل مع المقصورة الداخلية بتصميمها الفريد. وتجسد السيارة الجديدة، مدى التقدم على مستوى التصميم والتكنولوجيا والحداثة حيث تم تصميم كل التفاصيل بعناية فائقة، بدءاً من لغة التصميم المميزة والاتصال الذكي وصولاً إلى ميزات الأمان وأنظمة مساعدة السائق، ما يعيد التأكيد على التزامنا الثابت بتشكيل مستقبل التنقل".



تتميز سيارة كيا K8 بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، ما يوفر مستويات عالية من الأمان، بما في ذلك نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCA2)، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام في النقاط العمياء (BCA)، ونظام مكون من 10 وسائد هوائية للحماية الشاملة، بحسب الاحتياجات الخاصة لكل بلد.



تتمثل إحدى السمات الفريدة لسيارة كياK8 في توفير خيارين متقدمين لنظام نقل حركة أوتوماتيكي سلس لتجربة قيادة خالية من المتاعب: محرك ICE Smartstream V6 سعة 3.5 لتر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، يوفر 296 حصانًا لقيادة ديناميكية وسلسة، ومحرك هجين HEV سعة 1.6 لتر تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، يوفر 177 حصانًا مع كفاءة محسنة في استهلاك الوقود.