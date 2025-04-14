كيا الشرق الأوسط وإفريقيا تحتفل بـ 80 عامًا من التميز وولاء العملاء عبر مشاركة قصص واقعية

الوكيل الإخباري- تكتسب ثقة وولاء العملاء، أهمية خاصة بالنسبة لشركة كيا، حيث تندرج في صلب مسيرة نجاح كيا الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب التزامها الراسخ بالتميز والكفاءة. وتقديراً لهذه العلاقة المتينة، تسلط كيا الضوء على قصص واقعية ملهمة من عائلة سائقي كيا المخلصين .

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من بين هذه القصص، تبرز حكاية عبدالمجيد البدراني، عاشق الرحلات البرية من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والذي سبق أن قطع أكثر من مليون كيلومتر بمركبة كيا أوبتيما 2017 عبر المنطقة. بدءا من طرق المدينة ووصولاً إلى الرحلات العابرة للحدود عبر دبي والكويت وقطر، تعكس تجربته متانة وموثوقية سيارات كيا.



"ذكريات على عجلات" بهذه العبارة يصف البدراني مركبة كيا أوبتيما، ويؤمن أن القيادة "حرية بلا حدود" و"مصدر للسعادة"، حيث أصبحت هذه السيارة رفيقته المتفانية في الرحلات الطويلة والقصيرة.



بالنسبة لسلطان الحربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا لتأجير السيارات، تشكل سيارات كيا ركناً أساسيًا ضمن نجاح أعماله المتنامية. فمع إدارة أسطول يضم 17,000 سيارة موزعة على أكثر من 85 فرعًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يقدر الحربي الأداء الجيد والموثوقية. واليوم، تشكل سيارات كيا 40% من أسطول شركته، ما يعكس أداءها المتميز واعتماديتها العالية. وتُجسّد كيا سبورتاج 2024، وهي مركبته الشخصية المفضلة، ثقته المتجددة في تطور علامة كيا.



وقال أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق و المنتج في كيا الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعكس هذه القصص الواقعية الملهمة الثقة والولاء اللذين يوليهما مالكو سيارات كيا لعلامتنا التجارية. وأضاف: "مع احتفال كيا الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 80 عامًا من الجودة وولاء العملاء من خلال هذه القصص الواقعية. في كيا، الجودة ليست مجرد معيار نسعى لتحقيقه، بل هي وعد نقدمه يوميًا لعملائنا. سواء كانوا عملاء منتظمين يواصلون اختيار كيا أو سائقين يقطعون مسافات شاسعة ويختبرون متانة سياراتنا، فإن هذه التجارب الإيجابية تعزز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الموثوقية والسلامة والابتكار الذي يركز على العملاء".



طوال عقود، تطورت كيا جنبًا إلى جنب مع عملائها، حيث واصلت تعزيز الجودة والسلامة والتكنولوجيا عبر مجموعة مركباتها. ومن خلال مكانتها العالمية البارزة، تدير كيا مراكز أبحاث وتطوير متقدمة وتسع منشآت تصنيع في 175 دولة، ما يضمن أن كل مركبة تلبي أعلى معايير الجودة والابتكار.



وقد حصدت كيا العديد من الجوائز المرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لتميزها في التصميم والأداء والاستدامة. ويعكس هذا الالتزام مكانتها كأكثر علامة تجارية حصدًا للجوائز في تاريخ J.D Power، تأكيدًا على تفانيها في الجودة والابتكار وتلبية متطلبات العملاء.



تواصل كيا التزامها بريادة الابتكارات باعتبارها مزودًا لحلول التنقل المستدامة، مع الحرص على إعادة تعريف إمكانيات القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.