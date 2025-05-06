“كيا”الشرق الأوسط وافريقيا تختار الأردن لاستضافة مؤتمرها الإقليمي لخدمات ما بعد البيع لعام 2024

12:44 م

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الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز في خدمات ما بعد البيع، استضافت العاصمة عمان فعاليات المؤتمر السنوي الإقليمي لخدمات ما بعد البيع لعام 2024، والذي نظمه مكتب كيا الإقليمي للشرق الأوسط وافريقيا، واستضافته بكل فخر الشركة الوطنية العربية للسيارات – الوكيل الحصري لكيا في المملكة الأردنية الهاشمية. اضافة اعلان





وجمع المؤتمر نخبة من وكلاء كيا من مختلف دول الشرق الأوسط و أفريقيا، ليكون منصة استراتيجية لمراجعة الأداء ومناقشة التحديات التي واجهت فرق خدمات ما بعد البيع خلال عام 2024، إضافة إلى تحليل النتائج ومؤشرات الأداء خلال الربع الأول من عام 2025.



وشهدت الجلسات نقاشات معمقة حول سبل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين الأسواق المشاركة. وقدّم فريق كيا الإقليمي عروضًا تحليلية واستراتيجية سلّطت الضوء على توجهات المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية كيا للتحول الذكي في قطاع ما بعد البيع.



وقد شمل الحدث حفل تكريم خاص للوكلاء المتميزين، حيث تم توزيع الجوائز على أبرز فرق خدمات ما بعد البيع أداءً في المنطقة. وكان من أبرز لحظات المؤتمر فوز كيا الأردن، ممثلة بالشركة الوطنية العربية للسيارات، بجائزة “التميز العالمي في رضا العملاء لخدمات ما بعد البيع لعام 2024”، وهي جائزة مرموقة تُمنح لأفضل وكلاء كيا عالميًا، تقديرًا لأدائهم المتفوق والتزامهم بمعايير الجودة والتميز في خدمة ما بعد البيع.



وعلّق المدير التنفيذيللشركة الوطنية العربية للسيارات عامر بجالي قائلًا:

“نفخر في الشركة الوطنية العربية للسيارات باستضافة هذا الحدث الإقليمي البارز على أرض الأردن. اختيار عمان كموقع للمؤتمر يؤكد ثقة كيا العالمية بقدراتنا وإمكاناتنا التنظيمية، ويعكس التزامنا المشترك برفع معايير خدمات ما بعد البيع في المنطقة. لقد شكّل المؤتمر فرصة ذهبية لتعزيز أواصر التعاون بين وكلاء كيا، وتبادل الخبرات، والعمل ضمن رؤية موحدة لتحقيق مستقبل أكثر تطوراً وتميزاً في خدمة العملاء.”



واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية الابتكار المستمر، ومواءمة استراتيجيات خدمات ما بعد البيع مع التحولات العالمية في قطاع السيارات، خاصة في ظل التوسع في المركبات الكهربائية والاعتماد المتزايد على الحلول الذكية.