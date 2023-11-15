كيا تحصد أعلى درجات التقدير والتكريم في جوائز المقود الذهبي2023

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - تواصل سيارة كيا EV9 الرائدة والجديدة، في تحقيق النجاحات والتميّز، حيث حصدت جائزة المقود الذهبي عن فئة "السيارات العائلية". وكانت EV9 سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل والتي تتميز بسبعة مقاعد، قد فازت في بداية سبتمبر بجائزة"السيارة الألمانية الفاخرة لعام 2024".وقال كريم حبيب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة كيا للتصميم العالمي: "نحن ممتنون للغاية لفوزنا بجائزة المقود الذهبي. تُشكل هذه الجائزة دلالة واضحة على العمل الجاد والتفاني المطلق لفريق كيا بأكمله. كما يجسد هذا التكريم دليلاً إضافياً على تصميم كيا على الإستمرار في قيادة المهمة نحو التحول إلى المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الرائدة والإبتكار الذي سيعيد صياغة صناعة السيارات".يعود تاريخ إطلاق جوائز المقود الذهبي إلى العام 1976، التي قدمتها مجلة السيارات في ألمانيا المعروفة "أوتو بيلد"وصحيفة "بيلد أم زونتاج".تجمع هذه المنافسة بين تصويت الجمهور ومراجعة الخبراء، وتُعتبر أهم جائزة في صناعة السيارات الألمانية. هذا العام تم ترشيح مجموعه من 57 سيارة جديدة من قبل فريقين من المحررين، ليختار من بعدها القراء 21 مرشحاً للتصفيات النهائية.واختارت لجنة تحكيم بارزة مؤلفة من 19 عضوًا، المتأهلين للتصفيات النهائية من خلال اختبارات مكثفة على مضمار ديكرا لاوزتسرينغ. ولأول مرة، كشفت لجنة التحكيم هذا العام مسبقاً عن نتيجة اختبارين في تقييماتهم النهائية: وقامت ديكرا بتحليل أنظمة مساعدة السائق للمتأهلين النهائيين، بينما قام فريق التحرير في صحيفة Computer Bild بتقييم كفاءة المتأهلين للتصفيات النهائية في مجال الاتصال.وعلق روبن هورنيغ، رئيس مجلة "أوتو بيلد"ورئيس تحرير"مجموعة بيلد" قسم السيارات قائلاً: "نجحت سيارة كياEV9 في اقناع لجنة التحكيم بأنها سيارة عائلية واسعة ومتعددة الإستخدامات مع تقنية V 800 فائقة الحداثة إلى جانب ميزات مبتكرة وأنظمة مساعدة ممتازة للسائق".وسيتم نشر جميع نتائج جوائز المقود الذهبي، في العدد 45 من مجلة "أوتو بيلد" لهذا العام.يجسد فوز كيا المتتالي في جوائز المقود الذهبي وفي جائزة هذا العام 2023، قصة نجاح العلامة التجارية في هذه المنافسة ضمن مجموعة طرازاتها الحالية، اذ حققت كيا الفوز أربعة مرات: فلقد احتلت سيارة كروس أوفر Xceed المدمجة المركز الأول في عام 2019، وفازت سيارة SUV Sorento في عام 2020، وحصلت سيارة كروس أوفر Niro EV الكهربائية على جائزة عن فئة "سيارات الدفع الرباعي المدمجة" في عام 2022، والآن أصبحت EV9 ثاني سيارة كهربائية من كيا تفوز بجائزة المقودالذهبي.نجحت كيا في تحقيق الريادة في مجال التحول الكهربائي. وبعد إطلاق عملية إعادة التنظيم عام 2021، قامت العلامة التجارية بتسريع الإنتقال إلى المركبات الكهربائية لتعزيز مكانتها كواحدة من مزودي خدمات النقل الكهربائي الرائدة في العالم. في ألمانيا وحدها، تميزت 41.3٪ من سيارات كيا الجديدة في عام 2022(من خلال حصة مبيعات السيارات الكهربائيةEV والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء PHEV)، وشكلت هذه الحصة بشكل عام 31.4٪ في جميع أنحاء السوق الألمانية، وفقا لأرقام وبيانات KBA.الرفيق المثالي للسفر العائلي: مساحة قصوى وتنوع ونطاقتعتمد كيا EV9 الكهربائية بالكامل، مثل الكروس أوفر الكهربائي الحائز على العديد من الجوائز، على منصة E-GMP المخصصة. توفرEV9، وهي واحدة من أولى المركبات الكهربائية ذات السبعة مقاعد في السوق، تصميمًا داخليًا واسعًا مريحاً كما لو انك متواجد في غرفة جلوسك. وهي متاحة أيضًا بطرازين مختلفين من ستة مقاعد(اختياري لنسخة GT-line).يتوفر المقعدان الفرديان في الصف الثاني إما كمقاعد استرخاء أو كمقاعد دوارة (تدور 90 درجة باتجاه الباب المفتوح أو 180 درجة باتجاه الصف الثالث). حجم حجرة الأمتعة الذي يصل إلى 2393 لترًا وسعة القطر 2.5 طن لا مثيل له في فئة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.من حيث المدى، فإن EV9 هي الرفيق المثالي للرحلات العائلية. يمكن أن يغطي نظام الدفع الخلفي 150 kW/204 حصان، ما يصل إلى 563 كم من خلال شحن بطارية واحدة، في حين أن طراز الدفع الرباعي 283 kW/385 حصان GT-line الرياضي المتنوع يمكن أن يكسر علامة 500 كيلومتر AWD: 512 كم؛ خط AWD GT: 505 كم، في كل حالة. وبفضل تقنيةV 800، يمكن شحن بطارية 99.8-kWh من 10٪ إلى 80٪ في 24 دقيقة فقط في ظل ظروف مثالية. في غضون 15 دقيقة من الشحن، يمكن تسليم 249 كم من مدى البطارية، ما يوفر كفاءة استثنائية للفئة.يتم إعداد EV9 تقنيًا للمتطلبات المستقبلية، من خلال عملية الدمج مع تقنية بطارية V2G للشحن ثنائي الاتجاه، كما أنه تقود الطريق في مجال التواصل، من خلال تقديم أول طراز من كيا ذات تحديثات وترقيات عبر متجر Kia Connect الجديد.19 عضواً من أعضاء هيئة المحلفين المرموقين، من رالف شوماخر إلى ريا هاردريتم منح جائزة المقود الذهبي،لأفضل الطرازات الجديدة في عام معين. تنقسم المنافسة إلى فئات مختلفة من السيارات، حيث لم يعد الحكم على المركبات الكهربائية بشكل منفصل عن سيارات البنزين أو الديزل منذ عام 2022. واعتباراً من هذا العام، لم تعد هناك تصنيفات منفصلة لسيارات الدفع الرباعي،عوضاً عن ذلك، يتنافسون في فئاتهم مع سيارات السيدان أو سيارات ستيشن واغن أو الكوبيه أو الهاتشباك. فئات المركبات السبع الحالية هي: "السيارات الصغيرة" و "الفئة المدمجة" و "متوسطة الحجم" و "متوسط الحجم العلوي" و "الفئة الفاخرة" و "السيارات الرياضية" و "السيارات العائلية".ضمت لجنة التحكيم المؤلفة من 19 شخصية هذا العام سائقي الفورمولا 1 السابقين رالف شوماخر وهانز يواكيم ستاك، وسائق الرالي إيزولد هولدريد، وبطل DTM ماكسيميليان جوتز، ونجوم رياضة السيارات الآخرين مثل صوفيا فلورش ودانييل أبت ولورا ماري جيسلر، إلى جانب المقدمين لينا فان دي مارس وسيدني هوفمان. وانضم الممثلان ريا هاردر وتوم بيك، وطاهي التلفزيون ستيفن هينسلر، وعارضة الأزياء والمؤثرة بيتي تاوب إلى لجنة التحكيم جنبًا إلى جنب مع رؤساء التحرير في مجلة "أوتو بيلد" واثنين من مجلات السيارات البريطانية والهولندية الرائدة "أوتو اكسبرس"Auto Express و"أوتو ويك" Auto Week ".