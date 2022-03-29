كيا تستعد لإطلاق "سبورتاج2023" الجديدة بالكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا

أالوكيل الاخباري - أعلنت شركة كيا اليوم عن الإطلاق الرسمي لسيارة سبورتاج الجديدة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تم تصنيعها بعناية فائقة لإلهام العملاء بتصميمها الداخلي والخارجي المذهل.



وتمثل كيا سبورتاج 2023 حقبة جديدة لواحدة من أكثر موديلات العلامة التجارية لشركة كيا رواجًا، مع إعادة تصميم شامل ومثير، حيث يتحدى طراز الجيل الخامس معايير التصميم وينقل هوية سبورتاج إلى مستوى جديد مع الاحتفاء بتراثها الغني.



وقال كريم حبيب، النائب الأول لرئيس مركز التصميم العالمي في كيا: "لقد أتاح إعادة اختراع سبورتاج لفرق التصميم الموهوبة لدينا، الفرصة لإبداع شيء مختلف تمامًا؛ معتمدين على الالهام النابع من إعادة إطلاق علامتنا التجارية لتقديم تصميم مبهر للعملاء من خلال تصميم سيارات الدفع الرباعي المعاصر والرائد. مع سبورتاج الجديدة كليًا، أردنا أن نخطو أكثر من خطوة واحدة إلى الأمام، ونقلناها إلى مستوى مختلف في فئة سيارات الدفع الرباعي".

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ومن جهته، قال ياسر شابسوغ ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة كيا:

"بصفتها سيارة الدفع الرباعي الرائدة في كيا، فإن سبورتاج الجديدة كليًا عملية بقدر ما هي مقنعة، وتوفر مساحات وفيرة، ومجموعة حديثة من الميزات عالية التقنية التي تلبي اهتمامات ومتطلبات السائقين والركاب. ويوفر التصميم الجديد كليًا للعملاء فرصة قيادة سيارة كيا سبورتاج التي تعيد تعريف قواعد تصميم سيارات الدفع الرباعي.من خلال جلب العفوية والحداثة معًا إلى فئة سيارات الدفع الرباعي، ستوفر سيارة سبورتاج الجديدة للعملاء سيارة تشتمل على مزيج ذكي من العملياتية والأداء والتنوع".



تنعكس فلسفة التصميم الجديدة لكيا – "اتحاد الأضداد"- في تفاصيل تصميم سيارة سبورتاج الجديدة، حيث يظهر ذلك الإلهام جليًا في كل جانب من جوانب مظهرها وشخصيتها الواثقة. وتعزز هذه الفلسفة الجريئة والمثيرة العلاقة بين التصميم واتجاه علامة كيا التجارية "الحركة الملهمة".



تتكون فلسفة "اتحاد الأضداد" من خمسة ركائز هي: متعة العقل، والقدرة على التقدم، والتكنولوجيا من أجل الحياة ، والتوق للصفاء، و الركيزة الأخيرة هي الشجاعة من أجل الطبيعة، والتيأثرت بعمق في تصميم كل فئات سبورتاج الجديدة كليًا، والتي تجسد العالم الطبيعي وتخلق هوية تصميم تأخذ شكلاً جريئًا وعاطفيًا وعصريًا صافيا وأصيلاً.







الارتقاء بمستوى التصميم الخارجي لسيارات الدفع الرباعي

مستوحى من "اتحاد الاضداد"، يجسد الشكل الخارجي للسيارة التباين بخطوطه الجريئة والمؤثرة وحضوره الحازم، المتوازن مع الخصائص المبتكرة والغريزية المناسبة لأي طريق وفي أي مكان.



وتَموج الخطوط المتتابعة والصافية على طول الهيكل المصقول، يضخم تأثيرات التصميم الدراماتيكي. في الوقت نفسه، تتحد الأسطح النقية، ولكنها قوية مع الرسومات المعقدة لمنح سيارات الدفع الرباعي حضوراً ديناميكياً وحازماً على الطريق.

وتخلق مقدمة سبورتاج الجديدة كليًا تأثيرًا فوريًا وتصميمًا مثيرًا للإعجاب مع رسم شبكي أسود مفصل يمتد عبر عرض وجه السيارة. ومثل شبكة الإنترنت المتداخلة، يجمع الرسم الفني الملامح الأمامية الرئيسية لسيارة سبورتاج الجديدة، ليمنحها حجمًا أماميًا مهيبًا. وترتبط الشبكة الممتدة شعار "أنف النمر" الخاص بشركة كيا - والتي تعمل كنقطة محورية بصرية للسيارة – بمصابيحLED DRLs (مصابيح التشغيل النهاري) المميزة ذات التصميم المستقبلي، والتي بدورها تخلق خطوطًا متينة للحدود للمصفوفة المذهلة لمصابيح ماتريكسLED الأمامية.





ويظل المظهر الجانبي لسيارة سبورتاج الجديدة كليًا وفيا لطابعها الرياضي الاصيل، مما يخلق حضورًا مثيرًا على الطريق بخطوط مشدودة تقطع أسطح الهيكل البراق والمصقول، مما يمزج بسلاسة الأحجام المتباينة معًا. ويمثل أول طراز من مجموعة سبورتاج، سقف أسود –لكن خيار طلاء جسم السيارة بلون مختلفغير متوفر مع الطراز الجديد، مما يساعد على إبراز المظهر الرياضي وإبراز العمود C الديناميكي في هندسة السيارة. كما ان إضافة حزام من الكروم يصل إلى الجزء الخلفي من سبورتاج الجديدة كليًا وحتى العمود D، يخلق خطوطًا متناغمة مع الجناح الخلفي الذي يضيف إلى النسب الرياضية للسيارة.



وفي الخلف، تحافظ سبورتاج الجديدة على حضور قوي على الطريق بتصميمها المنحني القوي الذي يتدفق بشكل انسيابي في تجاه المصابيح الخلفية، مما يسمح للسيارة الرياضية متعددة الأغراض بتجسيد القوة والثبات على الطرق. وتتميز المصابيح الخلفية الشفافة بتصميم أفقي رفيع، مما يعطي سبورتاج الجديدة كليًا انطباعًا واسعًا مذهلاً من الخلف.



واعتمادًا على المواصفات والطراز، تسير سبورتاج 2023 على عجلات مقاس 17 بوصة أو 18 بوصة أو 19 بوصة التي تتصدر المجموعة، مع خيار الانتقاءبين خمسة تصاميم وألوان وتشطيبات مختلفة من السبائك المعدنية.



مساحة داخلية عصرية للغاية

يعكس التصميم الداخلي لسيارة سبورتاج الجديدة كليًا الجرأة في الشخصية، مما يوفر تقنية بديهية ومبتكرة، لإنشاء مساحة موجهة للسائق على أحدث طراز حقًا.



لقد تم تصميم المقصورة مع وضع كل من السائق والركاب في الاعتبار، مما يوفر بيئة فريدة ذات تقنية عالية ومثيرة للإعجاب بصريًا، فضلاً عن كونها رحبة وسهلة الاستخدام. وفي وسط المقصورة الحديثة لسيارة سبورتاج الجديدة، توجد شاشة منحنية متكاملة منحوتة بشكل جميل مع لوحة تضمن شاشة لمس رفيعة وفتحات تهوية مفصلة بدقة. وتمتد الشاشة المنحنية عبر الجزء الأمامي من المقصورة الداخلية، مما يمنح قمرة القيادة عرضًا وعمقًا هائلين.



وتعمل شاشة اللمس عالية التقنية مقاس 12 بوصة ووحدة التحكم المتكاملة المتقدمة كمركز عصبي لتوصيل السائق والركاب والوظائف وكافة الاحتياجات. وتم إنشاء كلا النظامين ليكون الاستخدام سهل، وبديهي للغاية في نفس الوقت لطيف الملمس. وتم تجهيز لوحة العدادات مقاس 12 بوصة بأحدث جيل من شاشات العرض البلورية الرقيقة الكاملة الترانزستور للحصول على رسومات دقيقة وواضحة بشكل مبهر.



تم وضع الكونسول الوسطي المريح على النحو الأمثل للسائق والراكب الأمامي، مما يوفر التخزين وتكوين نظام التشغيل وحاملات الأكواب والمفاتيح ذات الملمس الناعم، التي تتواجد على جانب مرتفع بجانب قرص ناقل الحركة.



وفي جميع أنحاء المقصورة، تم استخدام خامات عالية الجودة لتمنح العملاء فخمة الملمس، بينما تضيف خيارات الألوان الديناميكية والحيوية والطاقة للأجواء. وتجمع مقاعد السائق والراكب الأمامي بين الابتكار والراحة في تصميم رياضي نحيف.



وللمزيد من أجل تعزيز راحة الركاب بشكل أكبر، يوجد في الجزء الخلفي من مقاعد السائق والراكب الأمامي تصميمات مدمجة من نوع الشماعات داخل مساند الرأس الرفيعة ، مما يسمح بتثبيت الملابس وحقائب اليد في مكانها بسهولة ويسر.



كما يتاحالصوت المحيطي الغامر بالكامل داخل السيارة لاستمتاع ركاب سبورتاج الجديدة عبر نظام الصوت المتميز "هارمان كاردون" الرائد في الصناعة.



الكفاءة والقوة والأداء في قلب سبورتاج الجديدة كليًا



يتم إطلاق سبورتاج الجديدة كليًا بمجموعة شاملة بمجموعات نقل الحركة القوية وسريعة الاستجابة والفعالة، بما في ذلك أحدث جيل من تكنولوجيا محركات البنزين النظيف والديزل.



ومنذ بداية التطوير، كان الهدف من سبورتاج الجديدة هو ان تضم في طياتها أحدث الاختراقات التكنولوجية في مجال توليد القوة، مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي المتاحة كفاءة وفي نفس الوقت محافظة علىالبيئة.

ومع الإطلاق، سيتم تقديم مجموعة نقل الحركة TGDI عالية التقنية سعة 1.6 لتر في مجموعة سبورتاج الجديدة، لتوليد 180 حصانًا وعزم دوران 27.0 كجم / متر. وتحقق وحدة الأسطوانات الأربع كفاءة وقود محسّنة من خلال عملية احتراق جديدة ومتطورة، وتقنيات تبريد محسنة وتدابير لتقليل قوة الاحتكاك الرئيسية، بما في ذلك نظام إدارة حراري متكامل متطور واستخدام محمل كروي منخفض الاحتكاك.



الريادة في الأمان

سبورتاج الجديدة كليًا تحتضن أحدث تقنيات السلامة الفعالة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. مع اعتبار السلامة أولوية قصوى أثناء تطوير هذا الطراز، ويعد الجيل الخامس من سبورتاج أحد أكثر السيارات أمانًا في فئتها.



وأسفل التصميم الخارجي الأنيق والمعاصر لسبورتاج الجديدة كليًا، يوجد هيكل معزز وخفيف الوزن يتمتع بصلابة التوائية عالية. وتتمتع سبورتاج الجديدة كليًا بتطبيقات مختلفة لضبط السلامة ونظام الهيكل، بما في ذلك الوسادة الهوائية للسائق، والوسادة الهوائية للراكب، والوسائد الهوائية الجانبية، والوسائد الهوائية الجانبية المنخفضة.



كما تساعد تقنية النظام المتقدم لمساعدة السائق المعروفة بحزمة (ADAS) المطورة داخليًا من كيا سبورتاج على تجنب المخاطر المحتملة، وحماية الركاب ومستخدمي الطريق الآخرين بشكل كامل في كل رحلة. كجزء من هذه الحزمة، تتميز سبورتاج الجديدة كليًا بنظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي الرائد في الصناعة المعروف اختصاراً بـ (FCA)، والذي يساعد على تجنب الاصطدام بالأجسام الموجودة أمام السيارة أثناء القيادة.



عند تشغيل إشارة الانتقال بين الحارات، إذا كان هناك خطر الاصطدام بسيارة خلفية، فإن نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA) سيوفر تحذيرًا للسائق. وبعد التحذير، إذا زاد خطر الاصطدام، تتحكم BCA بكفاءة في السيارة سبورتاج للمساعدة في تجنب الاصطدام. وتنشط BCA أيضًا في مواقف مثل مناورات الركن المتوازية، مما يساعد بشكل أكبر على تجنب الاصطدام بالمركبات في الخلف.

كما تم تضمين شاشة الرؤية للنقطة العمياء (BVM) في كل فئات سبورتاج الجديدة وذلك للمزيد من تعزيز السلامة بشكل أكبر ورؤية السائق عند تغيير الممرات من خلال عرض الصورة في الوقت الفعليللجانب الخلفي للسيارة في مجموعة العدادات.



سيتم الإطلاق في كل سوق إقليمي بشكل مستقل طوال شهر أبريل. وسيتم توفير مزيد من المعلومات حول الأسعار والمواصفات في كل سوق في الوقت المناسب.