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الثلاثاء، 12-04-2022 01:45 م

كيا تعلن موعد الظهور الأول للسيارة تيلورايد الرياضية الجديدة

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الوكيل الإخباري – تكشف كيا عن اللمحة الأولى لسيارة تيلورايد الجديدة متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف الأسبوع المقبل خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

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وتتميز السيارة الرياضية الرحبة بعناصر تصميم جديدة جريئة من الداخل والخارج، إلى جانب المزيد من القدرات المُحسّنة التي تم إضافته لطرازاتها، بما في ذلك طراز X-Pro المثير.


ومع ترقيات الراحة والتقنية في جميع الأنحاء، وصالونيتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، وقوة الدفع الرباعي المتوفرة، ستحتل سيارة تيلورايد الجديدة مركز الصدارة في منصة عرض كيا في مركز مؤتمرات جاكوب ك.جافيتس الأربعاء ، 13 أبريل، الساعة 10:10 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وسيتم بث العرض الأول مباشرةً عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة كيا أمريكا ويمكن أيضًا مشاهدته على موقع:Kia.com.

 




 

 


 

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