كيا تفوز بلقب "أفضل مُصنّع" في جوائز TopGear.com للسيارات الكهربائية 2026

وتدخل هذه الجوائز عامها السابع، حيث تحتفي سنوياً بأفضل السيارات الكهربائية المتاحة للبيع في المملكة المتحدة، كما تُسلّط الضوء على الشركات المصنّعة التي تقود التحول نحو المركبات الكهربائية.
ويأتي هذا التكريم الجديد لكيا بعد نجاح إضافي في جوائز BBC TopGear.com، حيث حصد طراز كيا PV5 للركاب لقب "سيارة العائلة لعام 2026".
قال أولي كيو، نائب رئيس التحرير في TopGear.com: "سواء كنت تقود EV3 أو الطراز الضخم EV9، أو طراز EV6 الانسيابي، أو طراز PV5، فهناك سمة مشتركة واضحة تجمع سيارات كيا الكهربائية، أشبه ما تكون بعلامة متسقة تمتد عبر جميع الطرازات. فهي توفر مدى قيادة موثوقاً، وأداءً سلساً غير معقد، ومستوى عالٍ من الراحة… إلى جانب الجرأة على توسيع نطاق تشكيلتها الكهربائية، بدءاً من الطراز الأساسي كيا EV2 وصولاً إلى سيارة SUV فائقة الأداء في هيئة EV9 GT."
من جانبه، قال مينسو كيم، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس العلامة التجارية العالمية وتجربة العملاء لدى كيا: "يشرفنا اختيار كيا كأفضل مُصنّع من قبل TopGear.com ضمن جوائزها لعام 2026. ويعكس هذا التكريم الثقة التي تحظى بها سيارات كيا الكهربائية، كما يُجسد التزام فرقنا العالمية التي تواصل دفع حدود الابتكار في مجالات التصميم والهندسة وتجربة العملاء. ويتيح لنا هذا الجهد الجماعي تقديم مجموعة متنوعة وجذابة من السيارات الكهربائية لعملائنا، مع مواصلة التقدم نحو تحقيق رؤيتنا للتنقل المستدام."
الطريق نحو التحول إلى السيارات الكهربائية
تواصل شركة كيا توسيع محفظة طرازاتها من السيارات الكهربائية بوتيرة متسارعة، إذ تضم مجموعتها المتنوعة حالياً EV3 وEV4 وEV5 وEV6 وEV9 إلى جانب PV5.
ويمثل طراز EV2 من كيا الخطوة التالية ضمن استراتيجية Plan S الخاصة بالعلامة، والتي انطلقت مع طرحها EV6 في عام 2021. وبصفته أصغر الطرازات الكهربائية حجماً والأكثر مناسبة من حيث السعر ضمن مجموعة كيا حتى الآن، جرى تصميم EV2 وتطويره وتصنيعه في أوروبا، مع تركيز واضح على تلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.
وقد بدأت بالفعل عمليات تسليم أولى السيارات للعملاء من طراز EV2، فيما تعتزم كيا طرح نسخ GT من طرازات EV3 وEV4 وEV5 في مرحلة لاحقة.
كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 80 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية العاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.
