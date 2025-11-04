الثلاثاء 2025-11-04 12:00 م
 

كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: "بتعرف ناس بكيا؟"

الثلاثاء، 04-11-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   أثار السؤال المتداول في الآونة الأخيرة “بتعرف ناس بكيا؟” فضول الأردنيين وتساؤلاتهم حول ما يجري وراء الكواليس، ليتبين أن وراءه مفاجأة حقيقية من شركة كيا الأردن.اضافة اعلان


فقد أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات – الوكيل الحصري لعلامة كيا في المملكة – عن إطلاق أضخم حملة تخفيضات في تاريخها، حيث وصلت قيمة الخصومات على سيارات كيا الجديدة إلى 10,000 دينار أردني على مجموعة من الطرازات المميزة.

هذه الخطوة غير المسبوقة أحدثت تفاعلاً واسعاً في الشارع الأردني، بعدما لمس المواطنون حجم العروض الاستثنائية التي لم يسبق لها مثيل، لتصبح سيارات كيا المعروفة بأدائها القوي وتصاميمها العصرية وتقنياتها المتطورة أقرب من أي وقت مضى لكل من يحلم بامتلاك سيارة حديثة بأسعار تنافسية.

وتشمل الحملة مجموعة من طرازات كيا الحديثة المتوفرة في معارض الشركة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى المعرض الرئيسي في منطقة البيادر – عمان، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على السيارات المشمولة والتعرف على تفاصيل العروض عن قرب.

وأكدت “كيا الأردن” أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لثقة عملائها ورغبة في منحهم أفضل قيمة مقابل السعر، مشددة على أن العروض محدودة المدة ومتاحة حتى نفاد الكميات.

ومع هذا الإعلان، بات الجواب على السؤال المنتشر واضحاً:
“اللي بعرف ناس بكيا... أكيد استفاد!”
 
 
