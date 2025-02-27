كيا تكشف عن التصميم الخارجي الجديد لطراز PV5 الذي سيعيد صياغة مشهد التنقل ضمن فئة المركبات المبنية حسب الطلب PBV

الوكيل الإخباري- كشفت شركة كيا، عن التصميم الخارجي لطرازات PV5 لنقل الركاب والبضائع، قبيل انطلاق النسخة الثانية من فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية" 2025، التي ستعقد في تاراغونا، إسبانيا، في وقت لاحق من هذا الشهر.

اضافة اعلان



تم الكشف عن مفهوم PV5 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) خلال عام 2024، حيث يُعد PV5 ذات الحجم المتوسط أول طراز يُطلق تحت رعاية الاستراتيجية العالمية الجديدة لشركة كيا ضمن فئة المركبات المصممة حسب الطلب.



تم تصميم PV5 بهدف إعادة تعريف مفهومي المساحة والتنقل، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا كيا الرائدة عالميًا في مجال المركبات الكهربائية، لتلبية احتياجات قاعدة العملاء المتنوعة، عبر توفير سلاسة استثنائية الى جانب التخصيص من خلال الابتكار في التصميمات القابلة للتعديل .



ستقدم كيا طرازات PV5 بعدة تكوينات لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات وتفضيلات العملاء. وسيتم إضافة المزيد من النماذج إلى طرازات نقل الركاب والبضائع، بما في ذلك خيارات التحويل المتخصصة، والتي سيتم الكشف عنها في "يوم كيا للسيارات الكهربائية" 2025.



يتجاوز التصميم المتطور لطراز كيا PV5 الشاجنات التجارية الخفيفة، حيث يتميز بجمالية فريدة تبرز المرونة والتخصيص من خلال التصميم القابل للتعديل.



وقال كريم حبيب، رئيس التصميم العالمي في كيا: "يتوفر مفهوم PV5 بثلاثة هياكل مختلفة لتوفير حلول مبتكرة لاحتياجات وتفضيلات العملاء المتنوعة، وتجسد جميعها القيم التصميمية المنسجمة والمستوحاة من فلسفة تصميم كيا " اتحاد الأضداد". ويعبّر كل طراز عن شخصية قوية، مغامرة، وذات رؤية مستقبلية وقدرات فائقة."



تصميم كيا PV5 لنقل الركاب

يجسد التصميم الهندسي المصقول لطراز PV5 لنقل الركاب، شكلاً معاصراً ويوفر رؤية ممتازة بفضل المساحة الوافرة للنوافذ، والتي أصبحت ممكنة بفضل تصميم خط الحزام المنخفض. تم تزويد منطقة النوافذ بإطارات زجاجية غرافيكية سوداء لافتة تبرز التباين مع لون هيكلPV5.



وتضفي الحدود الهندسية السوداء على أقواس العجلات ولوحات الركائز تكاملاً مع مجموعة سيارات الدفع الرباعي من كيا، ما يؤكد على التصميم المخصص للطرق الوعرة، ويربط بثبات المقصورة العلوية الحديثة بالهيكل السفلي الأكثر قوة وفعالية.



كما تضفي الإضاءة الاستثنائية والجريئة والتفاصيل السوداء الأنيقة على وحدات المصابيح الأمامية لطراز PV5 جاذبية عصرية، بينما يعزز خط الفصل في التصميم الشكل الهندسي ويضيف جمالية فائقة.

كما يبرز الجزء الخلفي من PV5 لنقل الركاب الطابع القوي والعصري للمركبة، ويعكس خصائصها العملية. بالإضافة إلى ذلك يمتد خط عمود D المخفف بأناقة إلى الخلف، ما يعزز الإحساس بحجم السيارة.



يتميز طراز PV5 بباب خلفي واحد قابل للرفع، ويقع فوق مصد قوي يعكس الزوايا الواقية في الأمام. يمتد لون الجسم من الجنب إلى الخلف، ما يعزز الإستقامة الأفقية وينشأ استمرارية بصرية موحدة في التصميم.



تصميم كيا PV5 لنقل البضائع

بينما يشترك طراز PV5 لنقل البضائع في نفس التصميم الهندسي مع طراز PV5 لنقل لركاب، إلا أنه يتميز بتصميم مربع أكثر يعكس كفاءة المساحة المحسّنة. تعزز الجمالية العصرية مع وضوح التنظيم في كل عنصر من العناصر من تصميم PV5 لنقل البضائع مقارنةً بالمركبات التجارية الخفيفة التقليدية.



ويكمن الاختلاف الرئيسي في الأبواب الخلفية ذات الفتحات الجانبية المزدوجة في طراز نقل البضائع، والتي توفر عملية تحميل وتفريغ مثالية وسهولة الوصول، ما يتيح للمستخدمين تخصيص تجربتهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة.



ويُكمل التصميم الخلفي الخطوط الجانبية الأنيقة، ما يضفي مظهرًا قويًا وعصريًا. يعزز هذا التصميم من قدرة الحمولة ويعزز الشعور بالمساحة والانفتاح.