كيا EV3 تفوز بجائزة "الأفضل على الإطلاق" ضمن جوائز ريد دوت المرموقة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كيا، عن حصول سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة كيا EV3 على لقب "الأفضل على الإطلاق" ضمن جائزة ريد دوت لعام 2025: تصميم المنتج في فئة السيارات والمركبات. ويأتي هذا النجاح بعد فوز كيا EV9 في عام 2024 وكيا EV6 في عام 2022، ليشكل دلالة واضحة على مكانة كيا الرائدة، التي تواصل التزامها في مسيرة التميّز وإرساء معايير تصميم جديدة على الساحة العالمية، ويؤكد على النجاح المستمر لمنتجاتها من السيارات الكهربائية.

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وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: “يشرفنا فوز سيارة كيا EV3 بجائزة "أفضل تصميم على الإطلاق" من ريد دوت لعام 2025، لا سيما بعد نجاح كيا EV9، التي فازت بالجائزة نفسها العام الماضي. تُجسّد هذه الجائزة شغف وتفاني قسم التصميم في كيا، وجميع زملائنا حول العالم، في تقديم حلول التنقل الفعّالة والهادفة لمستخدمينا".



وانطلاقاً من فلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد"، تُقدم سيارة كيا EV3 مزيجًا من الديكورات الداخلية القوية، مع أسطحها المتعددة الأوجه والمطوية، وتتميز بالتصميم العاطفي المستوحى من المنطق. في المقابل تعكس حلولنا المادية العشرة، التزامنا بمسؤولية النهج الذي نعتمده في قطاع التنقل. من الجماليات الخارجية الجريئة والمتطورة إلى التصميم الداخلي المبتكر المستوحى من مساحات المعيشة، تُعدّ سيارة كيا EV3 منتجًا مدروسًا، وتتطلع كيا أن تساهم في تعزيز حياة المزيد من العملاء.

ما هي الأهمية العالمية لجائزة ريد دوت للتصميم؟



تتمتع جائزة ريد دوت، بمكانة مرموقة عالمياً، وتهدف إلى تكريم التميّز في تصميم المنتجات، والتواصل والاتصال، ومفاهيم التصميم. وتُعتبر جائزة "الأفضل على الإطلاق" هي أعلى وسام تقديري، وتُمنح فقط لأكثر التصاميم ريادةً. ومن المقرر أن تستلم كيا الجائزة في حفل ريد دوت في 8 يوليو 2025، بمسرح آلتو في مدينة إيسن، ألمانيا.



كيف تؤثر فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" لشركة كيا على سيارة كيا EV3؟

تُجسّد سيارة EV3 فلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد"، حيث تجمع عناصر متباينة لتقديم تصميم مبتكر وجذاب. يدمج تصميم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل، بين هيكل قوي وواثق وديناميكي. ويكتمل التصميم الخارجي المدمج لسيارة كيا EV3 بمقصورة داخلية واسعة ومفتوحة وعملية لتحقيق أعلى مستويات الراحة والفعالية.



ما هي الميزات التصميمية الرئيسية لسيارة كيا EV3؟

تتميز سيارة كيا EV3 بتصميم خارجي أنيق ومتين، وتأتي مع وسادة كتف عريضة وموقفاً واثقاً على الطريق. يُضفي التكامل السلس بين الدعامة C وزجاج الباب الخلفي مظهرًا عصريًا مع الحفاظ على تصميم مدمج وديناميكي. كما تساهم المصابيح الأمامية العمودية الموضوعة في أطراف المقدمة الأنيقة، في إضفاء انطباع واسع وواثق.



على مستوى التصميم الداخلي، تتميز سيارة كيا EV3 بمقصورة فسيحة تتسع لخمسة ركاب براحة تامة. وتوفر المقصورة الداخلية الراحة والفعالية، حيث تتضمن شاشة بانورامية عريضة تجمع بين وظائف القيادة والترفيه الأساسية. أما لوحة القيادة المركزية، فتتميز بتصميم أنيق وتضم طاولة منزلقة ومنطقة تخزين، ما يعكس سهولة الاستخدام والراحة في المقصورة.



وسيساهم فوز كيا في تسليط الضوء على فلسفتها التصميمية وابتكاراتها، ما يعزز حضورها ومكانتها في مشهد تصميم السيارات العالمي.