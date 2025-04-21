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كيا EV3 تفوز بلقب سيارة العام العالمية 2025

الاالا
سيارة كيا EV3
 
الإثنين، 21-04-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   حازت سيارة كيا EV3 على لقب سيارة العام العالمية 2025 ضمن جوائز السيارات العالمية . وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز لكيا خلال الحفل الرسمي لجوائز السيارات العالمية، والذي أُقيم ضمن فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات 2025، حيث تم تتويج كيا EV3 بحصولها على هذا اللقب المرموق تقديرًا لتفوقها الاستثنائي.

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وقال هوسانغ سونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا: "تتشرف شركة كيا بحصول طراز EV3 على لقب سيارة العام العالمية 2025 حيث تؤكد هذه الجائزة على ريادة كيا عالمياً في تقديم حلول تنقل مستدامة، متقدمة تقنيًا، ومبنية على التصميم، كما تسلط الضوء على قدرة EV3 على اعادة تعريف تجربة المستخدم للعملاء حول العالم من خلال خصائصها الرائدة ".


وتولت لجنة مؤلفة من 96 صحفيًا دوليًا مرموقًا ومتخصصًا في مجال السيارات، يمثلون 30 دولة حول العالم عملية تقييم وتحكيم جوائز السيارات العالمية 2025 .


ويُعد فوز EV3 إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل كيا، ليرتفع بذلك عدد الجوائز التي حصدتها الشركة ضمن جوائز السيارات العالمية إلى ست جوائز وذلك منذ عام 2020.


ما هي الفئة التي فازت بها كيا EV3 ضمن جوائز السيارات العالمية لعام 2025؟


فازت كيا EV3 باللقب التالي ضمن جوائز السيارات العالمية 2025:
•سيارة العام العالمية 2025


ما هي أبرز خصائص كيا EV3؟
تقدم كيا EV3 أحدث ما توصل إليه قطاع التنقل من ابتكارات تقنية، انطلاقاً من سيارتها الرائدة  EV9، لتصل بها إلى أوسع شريحة أوسع من العملاء، حيث عملت على وضع معايير جديدة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة. تتميز EV3 بتصميم خارجي جريء ومتطور، ومقصورة داخلية مبتكرة وعملية، تم تصميمها لتوفر أقصى درجات الاتساع، والوظائف الذكية، والرفاهية.


كما تشتمل كيا EV3 على مدى قيادة رائد ضمن فئتها يصل إلى 605 كيلومترات، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% خلال 31 دقيقة فقط، ما يوفر تجربة استخدام عملية ومميزة.


وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم مبتكر يعزز المساحة والراحة وسهولة الوصول، في حين تسهم تقنيات كيا المعززة مثل المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مساعدة السائق المتطورة(ADAS)، وتحديثات البرامج عن بُعد (OTA)، في الارتقاء بتجربة امتلاك السيارة إلى مستويات جديدة من الذكاء والرفاهية.


للحصول على المزيد من المعلومات حول كيا EV3، يمكنكم زيارة الموقع التالي.
الجوائز التي سبق أن حصدتها كيا ضمن جوائز السيارات العالمية:
•كيا EV9 – سيارة العام العالمية 2024 
•كيا EV9 – سيارة العام الكهربائية 2024
•كيا EV6 GT – سيارة الأداء العالمية لعام 2023
•كيا Telluride –سيارة العام العالمية 2020 
•كيا Soul  الكهربائية- أفضل سيارة حضرية في العالم لعام 2020

 
gnews

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