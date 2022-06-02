كيا EV6 تحصل على تصنيف خمس نجوم من المنظمة الأوروبية لاختبارات السلامة

الوكيل الإخباري - حصلت سيارة كيا EV6 الكروس أوفر الكهربائية بالكامل على أعلى تصنيف للسلامة بعد إجراء اختبارات مكثفة من قبل Euro NCAP، المنظمة الأوروبية المستقلة الرائدة في اختبار السلامة.

ومُنحت السيارة EV6 تصنيف الخمس نجوم لتوافر مقومات السلامة الرائعة بها.

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حيث حققت EV6 90٪ لحماية الركاب البالغين، و 86٪ لحماية الركاب من الأطفال، و 64٪ لمستخدمي الطريق المعرضين للخطر بما في ذلك المشاة، و 87٪ في فئة "مساعدة السلامة'' ، والتي تصنف السيارة بناءً على توفر مجموعة شاملة من تقنيات تجنب الاصطدام.



أشاد Euro NCAP بمقصورة الركاب في EV6 لكونها ثابتة في اختبار التأثير الأمامي وتوفر حماية جيدة للركبتين وعظم الفخذ لجميع الركاب.

أظهرت الاختبارات التي أجريت على المقاعد الأمامية ومساند الرأس حماية جيدة ضد إصابات النتوءات في حالة الاصطدام الخلفي.

في اختبار الحاجز الجانبي واختبار تأثير القطب الأكثر شدة ، سجلت EV6 الحد الأقصى من النقاط ، مما يوفر حماية قوية لجميع مناطق الجسم الحرجة للسائق والركاب.

كما سجلت EV6 نتائج جيدة في اختبارات الركاب من الأطفال ، حيث قامت السيارة بحماية جميع مناطق الجسم الحرجة للدمى التي تمثل ركابًا يبلغون من العمر ستة وعشرة أعوام.

وعند اختبار تقنيات مساعدة السلامة في EV6 ، سلط Euro NCAP الضوء على أداء نظام الكبح التلقائي للطوارئ (AEB) للسيارة ، والذي استجاب جيدًا للمركبات الأخرى وتجنب الصدمات في معظم سيناريوهات الاختبار.



ومن ميزات السلامة الأخرى التي أبرزتها EuroNCAP نظام المكابح متعددة الاصطدامات (MCB) في EV6 والذي يقوم تلقائيًا بتطبيق الفرامل بعد الاصطدام لتجنب الاصطدامات الثانوية ، ونظام eCall الذي ينبه خدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث.



تم تعزيز تصنيف السلامة الخاص بـ EV6 من خلال المنصة المعيارية الكهربائية العالمية عالية القوة (E-GMP) والهيكل الصلب. وتم تعزيز سلامة مقصورة الركاب من خلال استخدام الفولاذ شديد القوة الذي يمثل 63.6٪ من هيكل EV6 ، بينما أدى الشد الساخن على نطاق واسع أثناء عملية الإنتاج إلى صلابة التوائية مذهلة تبلغ 48.5.

كما يوجد ما مجموعه سبع وسائد هوائية متطورة في EV6 ، بما في ذلك وسادة هوائية جانبية مركزية تساعد على الحماية من اصطدام الرأس بين السائق والراكب الأمامي.

تم تجهيز جميع طرازات EV6 بشكل قياسي بأنظمة إدارة ثبات السيارة (VSM) والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) لمساعدة السائقين في الحفاظ على السيطرة أثناء الكبح والانعطاف.