كيا EV6 تفوز بلقب سيارة العام الأوروبية 2022

الوكيل الاخباري - فازت سيارة كيا EV6 الجديدة بلقب سيارة العام 2022 في جوائز سيارة العام الأوروبية المرموقة (COTY). وتم التصويت على اختيار السيارة الكهربائية بالكامل المبتكرة من كيا من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 61 شخصًا بينهم خبراء وصحفيين مرموقين متخصصين في السيارات من 23 دولة أوروبية.



وتم إدراج سيارة كيا EV6 في البداية ضمن التنافس على الجائزة الأولى إلى جانب أكثر من ستين طرازاً تم إطلاقها خلال العام 2021. وفي نوفمبر، اختزلت لجنة تحكيم COTY هذه القائمة الطويلة إلى قائمة مختصرة مكونة من سبعة متنافسين، ستة منها كانت سيارات كهربائية (EVs)، مما يدل بشكل أكبر على الأهمية المتزايدة للسيارات الكهربائية للعملاء مع انتقال المجتمعات نحو مستقبل جديد للتنقل.

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وضمن هذه القائمة المختصرة، خاضت EV6 بنجاح منافسة شرسة مع هيونداي أيونك5، وفورد مسوتانج ماك- إي، وسكودا أيناك-iV، و كوبرا بورن، والسيارة رينو ميجان إي تك، وبيجو308 لتتوج في النهاية بلقب سيارة العام في أوروبا لعام 2022.



ومن جانبه، قال جيسون جيونج، رئيس كيا أوروبا: "إنه لشرف كبير أن تفوز كيا EV6 بلقب سيارة العام الأوروبية لعام 2022، وهي أول سيارة كيا تفوز بهذه الجائزة المرموقة على الإطلاق. وتعد EV6 حقًا تطورًا بارزًا تم تصميمه منذ البداية لجعل التنقل الكهربائي ممتعًا ومريحًا ويمكن تحقيقه من خلال الجمع بين نطاق قيادة مثير للإعجاب للغاية في العالم الحقيقي، وقدرات شحن فائقة السرعة وتصميم داخلي فسيح عالي التقنية وتجربة قيادة مرضية حقًا. أن طراز كيا EV6مؤشر مشجع على قدراتنا وما سنقدمه عبر تشكيلتنا الكهربائية المتطورة ".



منصة مخصصة

تعد كيا EV6 أول سيارة كهربائية مخصصة من كيا تعتمد على النظام الكهربائي العالمي المعياري للشركة (E-GMP). وتضمن هذه البنية عالية التقنية أن EV6 تغلبت على العديد من العقبات التي تواجهها المركبات الكهربائية التي يتم إنشاؤها على منصات مصممة في البداية لاستيعاب مركبات محرك الاحتراق الداخلي. ونتيجة لأسس E-GMP ، تتمتع EV6 بمساحة داخلية رائدة في فئتها، ونطاق قيادة مذهل للغاية يبلغ 528 كم ، وقدرات شحن فائقة السرعة تبلغ 800 فولت تتيح للعملاء تنفيذ شحن بنسبة 10 إلى 80 في المائة في 18 دقيقة فقط.



ومما يدل على موقعها المرموق في التقنية، كانت كيا EV6 أول طراز عالمي يدمج فلسفة التصميم الجديدة لكيا "اتحاد الاضداد" والتي تستلهم تصميماتها من التناقضات الموجودة في الطبيعة والإنسانية. وفي قلب فلسفة التصميم توجد هوية بصرية جديدة تستحضر القوى الإيجابية والطاقة من الطبيعية، مع مجموعات متداخلة من العناصر الأسلوبية الحادة والأشكال المنحوتة.



وجائزة سيارة العام الأوروبية لعام 2022 هي الأحدث ضمن عدد متزايد من الجوائز المشهورة عالميًا التي حصدتهاالسيارة EV6 منذ طرحها العام الماضي. ومن بين الألقاب الأخرى التي فازت بها مؤخرًا: لقب سيارة العام الأيرلندية لـ2022؛ ولقب أي سيارة 2022؟ ولقب "سيارة العام لفئة كروس أوفر في جوائز توب جير 2021؛ كما فازت بجائزة بريمير في جائزة السيارة الألمانية لعام 2022؛ وكانت الفائز المشترك في الجوائز الافتتاحية لـ "أفضل سيارات العام 2021/2022.



وطراز كيا EV6، هو الأول من بين سبعة طرازات EV مخصصة تخطط كيا لإطلاقها بحلول عام 2026. وسيلعب الكروس أوفر الكهربائي بالكامل دورًا رئيسيًا في خطط الشركة لتصبح مزودًا عالميًا رائدًا لحلول التنقل المستدام.



