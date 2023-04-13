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الخميس، 13-04-2023 12:37 م

كيا EV6 GT تتوّج بجائزة سيارة العالم الأفضل أداءً 2023

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الوكيل الإخباري - إنجازٌ جديد ونتائج استثنائية حققتها شركة كيا، خلال جوائز سيارات العالم لهذا العام، حيث توّجت سيارة كيا EV6 GT، بجائزة سيارة العالم الأفضل أداءً 2023.

وجاء الإعلان عن هذه الجائزة، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أُقيم على هامش معرض نيويورك الدولي للسيارات، بمشاركة وتقييم لجنة تحكيم مؤلفة من 100 صحفي متخصصين في عالم السيارات على مستوى العالم يمثلون 32 دولة.

ويُشكل التقدير والتكريم الذي حصدته مركبات كيا من لجنة التحكيم، بعد تقييم مجموعة واسعة من المركبات من جميع أنحاء العالم، دليلاً واضحاً والمزيد من التأكيد على تفاني العلامة التجارية في إنتاج حلول تنقل مبتكرة تعود بالفائدة على المجتمع، بما يتماشى مع فلسلفة وشعار الشركة "الحركة التي تلهم".

وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة، قال هو سانغ سونغ، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة كيا:" هذا النوع من التقدير والتكريم الذي حصدته كيا من قبل حكام جوائز سيارات العالم، هو بمثابة شرف وامتياز كبير. ففي إطار مسيرة كيا التحولية وتطلعاتها بأن تصبح مزود رائد للحلول المستدامة على مستوى العالم، نعمل بجد لابتكار سيارات تتيح توفير التطبيق العملي الاستثنائي والمتميز، وفي الوقت نفسه تُشكل مصدر إلهام للعملاء من خلال المهارة والتقنيات والتكنولوجيا والتصميم.

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وتشكل هذه الجائزة المرموقة، المزيد من التأكيد على نجاح استراتيجيتنا".

وتعتمد سيارة كيا EV6 GT، التي حازت على جائزة سيارة العالم الأفضل أداءً لعام 2023، على العرض الاستثنائي للطراز التقليدي، الذي حصد لقب سيارة العام 2022 وجائزة أفضل مركبة متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية 2023، بالإضافة إلى ألقاب أخرى مميزة.

تتميز EV6 GT الكهربائية بالكامل، من خلال توليد الطاقة المجتمعة والتي تبلغ 430 كيلوواط (585 حصانًا) ما يتيح وقت تسارع 3.5 ثانية من 0-100 كم / ساعة وسرعة قصوى تبلغ 260 كم / ساعة، بقدرات طويلة المدى ومساحة داخلية واسعة والتصميم المتطور، الذي ساهم في فوزها في منافسة شديدة مع السيارات الرياضية التقليدية التي تعمل بالبنزين.

يتماشى تصميم EV6 GT مع اتجاه العلامة التجارية الجديد لكيا، والذي يؤكد أن الحركة هي البداية لتحقيق التنمية البشرية، والتي من شأنها أن تمكّن الناس من رؤية أماكن جديدة، وبناء علاقات جديدة، وتجارب جديدة. وتسعى كيا إلى تمكين العملاء من تحقيق هذا الترابط والتواصل من خلال توفير منتجات ممميزة ومساحات مبتكرة داخل السيارة وخدمات مريحة، تُشكل مصدر إلهام للعملاء وتتيح لهم الوقت لمتابعة الأنشطة التي يستمتعون بها إلى حدٍ كبير.


 




 

 


 

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