كيا EV9 تحصد الفوز في فئة سيارات الدفع الرباعي ضمن جوائز أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كيا عن فوز سيارة EV9 في فئة سيارات الدفع الرباعي وذلك في إطار جوائز أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024(WWCOTY) .



يأتي هذا الإنجاز بعد تقييم شامل لـ 62 نموذجاً متنافساً، حيث برزت كيا EV9نظراً لأدائها الاستثنائي في مجالات مختلفة، مثل السلامة، خبرة القيادة، التكنولوجيا، الراحة، الكفاءة، الأثر البيئي والقيمة مقابل المال. ويعزز هذا التكريم والتقدير، سمعة كيا EV9 كسيارة دفع رباعي كهربائية كبيرة رائدة في القطاع.



وقد شاركت لجنة تحكيم مؤلفة من 75 صحفية مختصة بالسيارات من 52 دولة عبر خمس قارات في عملية تقييم شاملة. تضمن ذلك اختبارات القيادة والتحليل التفصيلي والدراسات الصارمة لاختيار الفائزين في خمس فئات: سيارات الدفع الرباعي، السيارة العائلية، السيارة الكبيرة، السيارة الحصرية، ومركبات الدفع الرباعي 4x4، والشاحنات الصغيرة.



خلال هذه الجولة الأولية، برزت كيا EV9، التي تتمتع بالانسيابية الاستثنائية وميزات التصميم المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة وقدرة الشحن ثنائي الاتجاه ونظام الشحن فائق السرعة بقدرة 800 فولت. وسلطت هيئة المحلفين الضوء أيضاً على سعرها الجذاب وتموضعها التنافسي مقابل المركبات الأخرى ضمن نفس الفئة.

تجمع EV9 بين قوة سيارات الدفع الرباعي وتصميم السيارات الكهربائية المتطورة والتقنيات المتقدمة، ما يضعها في طليعة فئة سيارات الدفع الرباعي. تم بناء EV9 بحسب المنصة النموذجية العالمية الكهربائية (E-GMP)، وتوفر أداء رياضي ومدى كهربائي بالكامل يزيد عن 541 كم (WLTP)، كما يسمح الشحن الفائق السرعة بقدرة 800 فولت بتجديد ما يصل إلى 239 كيلومترًا من المدى خلال 15 دقيقة فقط.



ويعكس هذا الفوز الذي حصدته كياEV9 ، في إطار جوائز أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024، تفاني كيا في إنشاء مركبات تجذب مجموعة واسعة من أصحاب وجهات النظر والتفضيلات المختلفة. وتُبرز هذه الجائزة جاذبيةEV9 العالمية وصداها لدى النساء في جميع أنحاء العالم.



ستنتقل EV9 إلى جانب أربعة فائزين آخرين من الفئة عينها، إلى الجولة الأخيرة من التحكيم لتحديد الفائز النهائي بجائزة أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024. وسيتم الإعلان عن المركبة الفائزة في 8 مارس، والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.

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