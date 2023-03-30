كيا EV9 تُعيد صياغة تجربة المستخدم لسيارات الدفع الرباعي من خلال التصميم المميّز والتكنولوجيا المتطورة

الوكيل الإخباري - تواصل "كيا" أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية مسيرتها نحو التحول الكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن التفاصيل الكاملة لسيارة EV9 الكهربائيّة، أوّل سيّارة دفع رباعي كهربائيّة تحتوي على ثلاث صفوف من المقاعد من العلامات التجارية الرئيسية.

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ويعتبر إطلاق EV9 التي تتخلى عن النهج المحافظ للعلامة التجارية الكورية الجنوبية في القطاعات الجديدة، بمثابة هدف التقدم الذي يسجل لـ كيا حيث تُطلق تفكيراً جديداً وتصميماً وتكنولوجيا مبكرة إلى القطاع.



استنادًا إلى النظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP) الذي يغير قواعد اللعبة. ويضمن EV9 أداءً رياضياً، يكمله نطاق مستهدف بالكامل للكهرباء يزيد عن 541 كم (حوالي 336 ميلًا)[1]، وفقاًإجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالمياً (WLTP)، تتيح إمكانية الشحن الفائق السرعة بجهد 800 فولت تجديد حزمة بطارية EV9 بشحن كافٍ لتشغيل السيارة لمسافة 239 كم (حوالي 149 ميلاً) في حوالي 15 دقيقة.



تشمل الإنجازات التكنولوجية العديدة نظام القيادة على الطرق السريعة (HDP) ، المتوفر في كياEV9 GT-Line، ما يتيح التحكم الذاتي المشروط من المستوى 3 في أسواق مختارة. كما ويتوفّر أيضاً تطبيق Kia Connect، الذي يمكّن العملاء من شراء الميزات والخدمات الرقمية عند الطلب، ما يمنحهم المرونة في اختيار الميزات التي يريدونها وترقية قدرة EV9 باستمرار عن طريق التحديثات الهوائية (OTA) في أي زمان ومكان.



قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز، سونغ هو سونغ،: "في كثير من الجوانب، أعادت سيارة EV9 تعريف المفهوم التقليدي لسيارات الدفع الرباعي، لتشكل قمّة ٳنجاز كيا في التصميم والهندسة. وقد صمّمت سيارة EV9 بهدف تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، بحيث أصبحت العلامة التجارية الكورية الجنوبية رائدة في مجال توفير حلول التنقل المستدام، ليس فقط من خلال هندسة المركبات الكهربائية المتقدمة، ولكن أيضاً من خلال العديد من المواد المعاد تدويرها والمستدامة المستخدمة في إنشائها".



ستبدأ كيا في تقديم الطلب المسبق للسيارة EV9 للسوق الكورية في الربع الثاني من عام 2023.

وستطرح سيارة EV9 لدى وكالة كيا للبيع في أسواق عالمية مختارة اعتباراً من النصف الثاني من العام.



أصدرت كيا اليوم العرض العالمي الأول لفيديو EV9 مع تفاصيل كاملة عن النموذج.

يمكن مشاهدة الفيديو على صفحة العلامة التجارية العالمية Kia EV9 على: https://worldwide.kia.com/int/ev9



التصميم: إعادة تشكيل تجربة مستخدم سيارات الدفع الرباعي لأفراد العائلة في عصر الألفية

انطلاقاً من فلسفة العلامة التجارية الخاصة "اتّحاد الأضداد" Opposites United التي شكّلت مصدر إلهام ، تعيد EV9 تصور السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل مع توازن فريد بين العناصر الطبيعية والحديثة.

ولعبت ركيزة التصميم "الجرأة من أجل الطبيعة"، والتي تُشكل مصدر إلهام لمزيج العناصر من العالمين الطبيعي والمادي، دوراً رئيسياً في تشكيل التصميم الخارجي لـسيارة EV9.

يوفر الشكل الخارجي لسيارة EV9، الشعور بالهدوء وذلك بفضل تطوير ميزات السيارة الكهربائيّة ومكوّناتها المواكبة لعصر جديد من التنقل المستدام.

تتميز السيارة بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3100 ملم، مدعومة باختيار عجلات مقاس 21 بوصة أو 20 بوصة أو 19 بوصة. يبلغ طولها الإجمالي 5.010 ملم، ويبلغ عرضها 1980 ملم وارتفاعها 1755 ملم ، وتعبّر عن شكل جريء ومعاصر مع الحفاظ على طابعها الفريد.



يتميز الجزء الأمامي منEV9 بخطوط بسيطة وواضحة وأسطح الجسم، التي تتسم بالثقة والوضوح والهدوء بدرجة متساوية. كما يبرز من خلال "شبكة إضاءة الأنماط الرقمية" والمصابيح الأمامية العمودية المذهلة، "وجه النمر الرقمي" "Digital Tiger Face" المميز لـ EV9 والذي يُضفي مظهراً وإحساساً بصرياً ومستقبلياً.

يتميز Digital Tiger Face بمجموعتين من المصابيح على شكل مكعبات صغيرة داخل هيكل السيارة المجاور لكل مصباح أمامي. وتساهم مصابيح التشغيل النهاري Star Map LED (DRL)" المبتكرة من EV9 في تحقيق تجربة إضاءة جديدة وتوفر نمط إضاءة متحرك ومتطور، يدل على Digital Tiger Face من كيا لطرز السيارات الكهربائية المستقبلية للعلامة التجارية.



بالإضافة إلى الطراز التقليدي، كشفت كيا النقاب عن تصميم فئة GT-line، والتي تتميز بجماليات فريدة عن الطراز التقليدي. خضعت المصدات الأمامية والخلفية والعجلات ورف السقف إلى تعديلات ، وتتميز فئة GT-line بلوحة ألوان سوداء مميزة تتسم بحضور قوي وحازم ، ما يجعلها منفصلة عن نظيرتها القياسية. والجدير بالذكر أن فئة GT-line تتضمن "شبكة إضاءة رقمية" حصرية تضيف عنصراً من الديناميكية والرقي إلى تصميمها المثير للإعجاب بالفعل.



بالإضافة إلى شكلها الخارجي الرائع، تتميّز EV9 أيضاً بأداء مع معامل ديناميكي هوائي مثير للاعجاب يبلغ 0.28. وقد تحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من الميزات المتقدمة. ويشمل ذلك أول غطاء سفلي منحوت ثلاثي الأبعاد من كيا، والذي يتميز بشكل محدب في المقدمة وشكل مقعر في الخلف، إلى جانب عجلات هوائية، وستائر هوائية مبتكرة مدمجة في المصد الأمامي. تتحد هذه العناصر بسلاسة لتوفير تحكم فائق في تدفق الهواء وتحسين الأداء والكفاءة، ما يوفر تجربة قيادة مبهجة للسائق.



تقدم EV9 مجموعة من خيارات المقاعد التي تلبي الاحتياجات المتنوعة.

وتتوفر خيارات سبعة مقاعد وستة مقاعد ومجموعة متنوعة من خيارات مقاعد الصف الثاني، بإجمالي أربعة مقاعد ، والتي تعتبر مناسبة لحالات مختلفة مثل التنقل والشحن والراحة.

يتميز الصف الأول بمقاعد استرخاء تضمن وضعية مريحة. يوفر الصف الثاني، لأول مرة بين موديلات السيارات الكهربائية العالمية، أربعة خيارات للجلوس، بما في ذلك مقاعد طويلة 3 مقاعد، ومقاعد من النوع الأساسي، ومقاعد من نوع الاسترخاء، ومقاعد مستقلة بمقعدين من النوع الدوار، ما يوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الاستخدامات للاختيار من بينها. وتسمح كيا EV9 المجهزة بمقاعد الاسترخاء في الصف الثاني، لركاب الصف الأول والثاني بالاسترخاء معاً أثناء شحن سيارة الدفع الرباعي.

مع خيار المقعد الدوار، يمكن تدوير مقاعد الصف الثاني 180 درجة لتمكين إجراء محادثات مع الجالسين في الصف الثالث. يتم تزويد ركاب الصف الثالث بنقاط شحن وحاملات أكواب.

تتوفر المزيد من المعلومات حول تصميم كيا EV9 في البيان الصحفي المتعلق بالكشف عن التصميم على الموقع التالي: https://www.kianewscenter.com.



تصميم مستدام: إرساء معايير جديدة للتنقل المسؤول



يشمل التزام كيا الاستراتيجي بأن تصبح مزود رائد لحلول التنقل المستدام، مستندةً إلى خريطة الطريق المعلنة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وتحقيق المزيد الذي يتجاوز توفير محركات كهربائية خالية من الانبعاثات. ٳذ تشمل خطط كيا أيضاً المواد المستخدمة في صنع السيارة ، وقد سجّلت سيارة EV9 نجاحاً في الإرتقاء بهذه المبادرة إلى مستويات جديدة، مع اعتماد مواد صديقة للبيئة لوضع معايير جديدة في التنقل المستدام.



تشكّل EV9 علامة فارقة رائدة من نوعها باعتبارها النموذج الأول الذي تبنى استراتيجية استدامة التصميم المكونة من ثلاث خطوات للعلامة التجارية، والتي تم إطلاقها للتخلص التدريجي من استخدام الجلد، وتطبيق عشرة عناصر مستدامة "لا غنى عنها" على جميع طرز كيا الجديدة وزيادة نسبة استخدام المواد الحيوية مثل الذرة وقصب السكر والزيوت الطبيعية. ويبقى هدف العلامة التّجارية الأساسي زيادة نسبة المواد البلاستيكية المعاد تدويرها التي تستخدمها إلى 20 % بحلول عام 2030.

تستمد لوحة ألوان EV9 الإلهام من العناصر الأساسية الأربعة للطبيعة، وهي الضوء، والهواء، والأرض، والماء، لتحقيق التناغم مع جمال الطبيعة ودمجها في فلسفة تصميم السيارة.

ويتميز التصميم الداخلي لسيارة EV9 بما مجموعه ست مجموعات مختلفة، من الرمادي الحديث الفاتح إلى الألوان الطبيعية الأنيقة ونسخة رياضية أكثر لطرازGT-Line.



منظومة القيادة الكهربائيّة: مجموعة كاملة من حلول التنقل المتعددة من دون انبعاثات



تتميّز EV9 بخيارات واسعة من تكوينات توليد القوة الكهربائية القائمة على النظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP) واستخدام تقنية بطاريات الجيل الرابع من كيا.

يتم توفير بطارية تبلغ 76.1 كيلو واط في الساعة حصرياً مع الطراز التقليدي للدفع الخلفي (RWD)، بينما يتم تركيب بطارية بقوة 99.8 كيلو واط في الساعة في كل من متغيرات RWD طويلة المدى والدفع الرباعي (AWD).

يستخدم نموذج الدفع بالعجلات الخلفيّة RWD الطويل المدى محركاً كهربائياً بقوة 150 كيلو واط / 350 نيوتن متر، ما يمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 9.4 ثانية ، كما تكشف البيانات الأولية. يتم تشغيله أيضاً بمحرك كهربائي واحد، وإن كان متغيراً أكثر قوة 160 كيلو واط / 350 نيوتن متر، فانّ الدفع بالعجلات الخلفيّة القياسي Standard RWD الخاص لدى EV9 قادر على التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة خلال 8.2 ثانية.



تم تجهيز طراز الدفع بجميع العجلات (AWD) بمحركين كهربائيين يطلقان معاً طاقة إجمالية تبلغ 283 كيلوواط وعزم دوران مشترك يبلغ 600 نيوتن متر. هذا المزيج القوي يمكّن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الصعود من 0 إلى 100 كم / ساعة في 6.0 ثوانٍ فقط. وتتوفر مستويات أعلى من الأداء مع ميزة Boost الاختيارية ، والمتاحة للشراء في وقت لاحق عبر تطبيق Kia Connect Store . تمت زيادة عزم الدوران المشترك إلى 700 نيوتن متر بشكل استثنائي، الأمر الذي يتيح لكيا EV9 التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.3 ثانية.

يضمن نهج العلامة التجارية الكورية الجنوبية "كيا" الشامل في هندسة مجموعة نقل الحركة الكهربائية فيسيارة EV9، أن الأداء الرياضي لسيارات الدفع الرباعي يكتمل بمجموعة نموذجية. يتيح ذلك لمستخدمي EV9 قضاء أكبر وقت ممكن على الطريق وأقل وقت ممكن في محطة الشحن، ما يتيحللعائلات القيام برحلات طويلة على الطريق. على سبيل المثال ، يوفر طراز الدفع بالعجلات الخلفيّة RWD طويل المدى مع عجلات مقاس 19 بوصة نطاقاً مستهدفاً يقدر بأكثر من 541 كم، وفقاًللإجراءات المنسقة عالمياًلاختبار المركبات الخفيفة WLTP. باستخدام نظام شحن فائق السرعة بقدرة 800 فولت، يمكن تجديد حزمة بطارية السيارة بشحن كافٍ لتشغيل السيارة لمسافة 239 كم في حوالي 15 دقيقة.



يأتي الطراز الجديد من كيا EV9 مزوداً بوظيفة تحميل المركبة (V2L) من خلال وحدة التحكم في الشحن المتكاملة (ICCU) ، ما يتيح تفريغ الطاقة من بطارية السيارة. يمكن للعائلات استخدام ما يصل إلى 3.68 كيلو واط[8] من الطاقة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو معدات التخييم.



القيادة على الطرق السريعة:التحكم الذاتي المشروط من المستوى 3



ستتخذ EV9 خطوة مهمة نحو الاستقلالية الكاملة. المفتاح لتحقيق ذلك هو نظام كيا للقيادة على الطرق السريعة (HDP)، والذي سيوفر للمركبة التحكم الذاتي المشروط من المستوى 3. خمسة عشر مستشعراً ، بما في ذلك جهازي ليدار، تمكنها من البحث عن الأشياء واكتشافها في مجال رؤية كامل بزاوية 360 درجة، ما يمكنها من اكتشاف الطريق والمستخدمين الآخرين والتفاعل معهم لمنع الاصطدامات المحتملة.

من خلال توفير المساعدة الذكية والاستباقية في الوقت الفعلي عبر مجموعة واسعة من الظروف، فإن نظام القيادة على الطرق السريعة (HDP) من كيا يفي بالمعايير المطلوبة لتقديم مستوى 3 من الاستقلالية في مناطق معينة من العالم.

ستكون السيارة قادرة على أتمتة القيادة المشروطة حيث تسمح الظروف بذلك، ما يتيح للسائق أخذ استراحة مؤقتة من السيطرة على السيارة.



تخطط كيا لتقديم HDP في طراز EV9 GT-line في المستقبل. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول HDP بالقرب من توفرها في السوق.



تطبيق Kia Connect Store : التحديث التلقائي لسيارة كيا EV9في أي زمان ومكان



تمتد رؤية كيا الجديدة حول مستقبل سيارات الدفع الرباعي العائلية، لتشمل كيف يمكن للعملاء اختيار مواصفات المعدات الخاصة بسيارتهم.

بالإضافة إلى الميزات القياسية المتوفّرة في سيارة كيا EV9، يقدم تطبيق Kia Connect مجموعة واسعة من الخيارات. يتيح ذلك للعملاء تحديث سيارتهم باستمرار من خلال ترقية الميزات والخدمات الرقمية لسيارات الدفع الرباعي دون الحاجة إلى نقل السيارة إلى أحد الوكلاء.

يمكن تحسين تقنية "شبكة الإضاءة الرقمية" المتوفّرة في EV9 بشكل أكبر من خلال إضافة ميزة "نمط الإضاءة". يمكن للعملاء أيضاً تحديد أداء إضافي لـلدفع بجميع العجلات AWD EV9 مع ميزة Boost الاختيارية التي تفتح 100 نيوتن متر إضافي، من عزم الدوران للمحرك الكهربائي للحصول على تجربة قيادة أكثر إثارة وديناميكية.

كما يتم تقديم مساعد ركن السيارة الذكي عن بُعد 2 (RSPA 2) من كيا كميزة رقمية ، مثل تدفق المحتوى للركاب للاستمتاع به من خلال نظام الصوت المرئي والملاحة والتليماتيك (AVNT) في السيارة.



السلامة والراحة: تصميم وهندسة استثنائية لتعزيز تجربة القيادة لجميع الركاب



تشمل الميزات الإضافية العديدة المتوفّرة في EV9 التي تسهلها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) نظام المساعدة الذكية لركن السيارة عن بُعد 2 (RSPA 2). تتيح هذه التقنية للسيارة إيقاف نفسها دون الحاجة إلى تدخل السائق، سواء داخل السيارة أو خارجها، حيث يبدأ السائق الإجراء عبر مفتاح كيا الذكي المسمى Digital Key 2.

باستخدام المستشعرات فوق الصوتية لاكتشاف العوائق، يقوم RSPA 2 تلقائياً بمناورة EV9 في مكان وقوف السيارات المخصص، والتحكم في دواسة الوقود، والمكابح، ونقل التروس. يقوم النظام أيضاً بتطبيق الفرامل تلقائياً إذا تم اكتشاف جسم يمثل عائقاً في مسار السيارة. تتسم السيارة أيضاً بميزة المساعدة على تجنب الاصطدام العابر لحركة المرور الخلفية (RCCA) لمنع الاصطدامات مع السيارات القادمة عند الرجوع للخلف.



بالإضافة إلى هذه الميزات، تشتمل السيارة على العديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من كيا لتعزيز سلامة الركاب، مثل نظام المساعدة في تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، والمساعد الذكي للحد من السرعة (ISLA) ، المصمم خصيصاً سائقي المساعدات في سيناريوهات يحتمل أن تكون خطرة.

يضمن نظام التحكم في السرعة الذكي المستند إلى نظام الملاحة (NSCC) القيادة الآمنة على الطرق السريعة والطرق المخصصة للسيارات فقط، بينما يتيح نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة 2 (HDA 2) تغيير المسار ويستخدم مستشعر اكتشاف عملي (HOD) لضمان مشاركة السائق.



بالإضافة إلى ذلك ، توفر كيا EV9 السلامة والراحة قبل القيادة وبعدها مع ميزات مثل تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA) ومساعدة تجنب الاصطدام في ركن السيارة (PCA). أخيراً، يستخدم Digital Key 2 تقنية Ultra-Wide Band (UWB)، ما يسمح للمستخدمين بفتح وبدء سيارتهم باستخدام هواتفهم الذكية، حتى عندما يكون المفتاح في جيوبهم أو حقيبتهم - وهي سابقة أخرى لكيا.

استفادت كيا من التصميم الهندسي والتقنيات الأكثر تقدماً فقط لتزويد العملاء وعائلاتهم بالسلامة المثلى في جميع الظروف.

تتميز بنية إطار الشاسيه في سيارة EV بصلابة عالية الالتواء بشكل استثنائي وأول تقنية هيكل اتصال B-pillar في العالم تنتظر براءة اختراع تتميز بتداخل ممتد بين حاجز التصادم والعتبة الجانبية.

توفر هذه التطورات التكنولوجية مستويات رائدة في فئتها من الحماية والوقاية لكل من الركاب والبطاريات، مع حماية داخل المقصورة معززة بعشر وسائد هوائية.



حملة كيا العالمية لإطلاق EV9تحت شعار "إعادة صياغة طريقة وأسلوب التنقل"



تستعد كيا لإطلاق سلسلة من أنشطة الحملة العالمية، الواردة في البيان تحت شعار "إعادة صياغة طريقة وأسلوب التنقل"، يتحدث هذا البيان عن التزام الشركة بالابتكار ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة وملاءمة.

من المقرر أن يتم عرض سيارة كيا EV9 لأول مرة في معرض سيول للتنقل 2023 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد ذلك سيتم عرضها في معرض نيويورك الدولي للسيارات هذا العام في أوائل أبريل.

مع اطلاق EV9 تستعد كيا، العلامة التجارية الكورية الجنوبيّة، لوضع معيار جديد للسيارات الكهربائية قد يُحدث ثورة من حيث الرفاهيّة الرائعة والراحة الملكيّة.



















