كيا K4 تحصد جائزة التصميم الجيد لعام 2024

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كيا اليوم أن سيارة K4 السيدان المدمجة، حصلت على جائزة التصميم الجيد لعام 2024 في فئة التنقل. ويُعد هذا الفوز تأكيدًا إضافيًا على فلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، كما يبرز التزام العلامة التجارية بإلهام العملاء من خلال مركبات مبتكرة مفعمة بالإحساس.

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أثنت لجنة تحكيم جائزة التصميم الجيد على سيارة كيا K4 بفضل "طابع الأصالة، الجرأة ، الاندفاع ،المرونة" و"احساس القوة والديناميكية". كما أشادت بالنهج المبتكر الذي اتبعته فريق تصميم كيا داخل مقصورة كيا K4، حيث عملوا على مزج الفكرة التقليدية للمقصورة حول السائق من خلال تصميم غير تقليدي، الذي ساهم في صياغة الهوية الفريدة لتصميم المقصورة الداخلية لسيارة K4 .



في هذا الصدد قال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "إن فوز سيارة كياK4 بجائزة التصميم الجيد لعام 2024 هو مصدر فخر كبير للجميع في كيا. بصفتها علامة تجارية، تمكنت كيا من إعادة تعريف نفسها من خلال التصميم المبتكر، وتواصل السعي بتفاني لإبتكار مركبات تلهم العملاء، ذات صلة عاطفية، الى جانب تلبية احتياجاتهم العملية".



تجمع كيا K4 بين التكنولوجيا الرائدة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمساحة الداخلية الاستثنائية. كما توفر مجموعة من ناقل الحركة القوي وتعليق خلفي متعدد الوصلات وقياسي ضمن طراز GT-Line لتجربة قيادة استثنائية.



تم إطلاق برنامج جوائز التصميم الجيد عام 1950، ويُعد من أقدم مسابقات التصميم في العالم. يختار البرنامج سنويًا قائمة بأفضل تصاميم المنتجات والتصاميم التي فتحت آفاقًا جديدة للابتكار ودعمت التنافس في السوق.