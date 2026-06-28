كيا PV5 للركاب تحصد جائزة "أفضل سيارة كبيرة" من أوتوكار لعام 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كيا اليوم فوز سيارة كيا PV5 للركاب بجائزة "أفضل سيارة كبيرة" ضمن جوائز أوتوكار لعام 2026.

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وأشادت لجنة تحكيم جوائز أوتوكار بسيارة PV5 للركاب باعتبارها نموذجاً استثنائياً لإعادة ابتكار المركبات التجارية الكهربائية، مشيرة إلى تصميمها المتطور، واستغلالها الذكي للمساحات، وقيمتها الاستثنائية مقابل السعر. كما سلطت اللجنة الضوء على التصميم المستقبلي للسيارة، وخصائص القيادة المتوازنة، والتوزيع الفعال للمقصورة الداخلية.



كما أشادت أوتوكار بالأداء القوي للسيارة ومدى القيادة الذي توفره بفضل منصة الكهرباء المعيارية المخصصة للمركبات متعددة الاستخدامات من كيا، مؤكدة أنها تضع معياراً جديداً للمركبات التجارية الخفيفة الكهربائية والمركبات متعددة الاستخدامات الكهربائية. ومع خطط طرح نسخ متعددة تشمل إصداراً بسبعة مقاعد ونسخة مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة، خلصت أوتوكار إلى أن PV5 تمثل واحدة من أكثر المركبات الكهربائية ابتكاراً وذكاءً وسهولة في الوصول ضمن فئتها في السوق حالياً.



وفي هذا الإطار قال سانغ داي كيم، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المركبات متعددة الاستخدامات في شركة كيا: "تمثل جائزة أوتوكار التي حصلت عليها كيا PV5 للركاب تقديراً قوياً لالتزامنا بإعادة تعريف تجربة السيارات الكهربائية للعملاء. وبفضل مقصورتها الداخلية المرنة، ومنصتها الكهربائية المعيارية، وتشكيلتها الموسعة التي تشمل طرازات الركاب والشحن مع إمكانية تعديلها لأغراض أخرى، تُظهر PV5 كيف يمكن لاستراتيجية كيا للمركبات المبنية لغرض محدد أن تخلق قيمة جديدة في مجالات التنقل الشخصي، والاستخدامات التجارية، وخدمات النقل المتخصصة. وتمثل هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرتنا نحو بناء تشكيلة عالمية من السيارات متعددة الاستخدامات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء".



من جانبه، قال مارك تيشاو، رئيس تحرير مجلة أوتوكار: "إلى جانب تصميمها المتطور والرائع وغير التقليدي، تتميز كيا PV5 بتصميم داخلي ذكي للغاية، وتجربة تنقل مريحة، وسلوك قيادة متوازن، كما أنها تقدم قيمة استثنائية مقابل السعر. ومع اقتراب طرح نسخ بسبعة مقاعد وأخرى مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة، تبدو PV5 مرشحة لأن تكون واحدة من أذكى الخيارات المتاحة للعائلات الباحثة عن سيارة كبيرة ضمن ميزانية معقولة لفترة طويلة قادمة، ونحن معجبون بها للغاية".



كيف تعكس الجائزة مكانة كيا PV5 للركاب؟

تُكرّم جوائز أوتوكار لعام 2026 سيارة PV5 للركاب باعتبارها نموذجاً يقدم رؤية جديدة لفئة السيارات الكبيرة. فمن خلال الجمع بين العملية التي توفرها المركبات متعددة الاستخدامات والمرونة التي تتيحها المنصة المعيارية، تقدم السيارة نهجاً جديداً للتنقل المخصص للعائلات والشركات ومستخدمي خدمات النقل المتخصصة.



ويعكس تكريم أوتوكار قدرة PV5 للركاب على الجمع بين سهولة الاستخدام اليومية وراحة مستخدميها والكفاءة الكهربائية في سيارة صُممت منذ البداية لتلبية طيف واسع من احتياجات العملاء.

وتُعد PV5 للركاب عضواً أساسياً في عائلة كيا PV5، إلى جانب طراز الشحن، مع توقع انضمام نسخ مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وأخرى لنقل الطواقم، ونسخة شاسيه مع كابينة قابلة للتجهيز المهني أو التجاري لاحقًا.



ما الذي يجعل كيا PV5 للركاب سيارة كهربائية متعددة الأغراض جذابة؟



تمثل PV5 للركاب بداية حقبة جديدة لكيا؛ إذ صُممت لتوفير تنقل مرن للركاب اعتماداً على منصة كهربائية مخصصة.



وتتوفر السيارة بخيار خمسة مقاعد وخيارين من البطاريات: 51.5 كيلوواط/ساعة للمدى القياسي و71.2 كيلوواط/ساعة للمدى الطويل. كما انضمت نسخة سبعة مقاعد إلى التشكيلة بتوزيع مقاعد (2-2-3)، ما يوفر مساحة جلوس رحبة لسبعة بالغين، إلى جانب سعة أمتعة تبلغ 350 لتراً خلف صف المقاعد الثالث.



وتأتي جميع طرازات PV5 للركاب مزودة بحزمة واسعة من التجهيزات، تشمل شاشة تعمل باللمس قياس 12.9 بوصة مع نظام ملاحة، ودعم Android Auto وApple CarPlay، إضافة إلى لوحة عدادات قياس 7.5 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية.



كما حصلت السيارة على تحديثات لطراز عام 2027، تضمنت تصميماً جديداً للهوائي يخفض الارتفاع الإجمالي للمركبة إلى أقل من 1.9 متر، ومسند ذراع للسائق قابل لتعديل الارتفاع، ونظام قفل أوتوماتيكي عند الابتعاد عن السيارة.



كيف تدعم PV5 للركاب استراتيجية كيا للمركبات المبنية لغرض محدد؟

تلعب PV5 للركاب دوراً محورياً في استراتيجية كيا العالمية للسيارات متعددة الاستخدامات، التي تهدف إلى تقديم حلول تنقل مرنة مصممة لتلبية احتياجات استخدام متنوعة.



واستناداً إلى منصة كيا المخصصة للسيارات متعددة الاستخدامات، جرى تطوير عائلة PV5 لدعم عدة أشكال للهيكل وسيناريوهات استخدام مختلفة، بدءاً من نقل الركاب والشحن، وصولاً إلى التنقل المهيأ للكراسي المتحركة وتطبيقات التحويل القائمة على هيكل الشاسيه.



وتؤكد PV5 للركاب كيف يمكن لنهج كيا المتعلق بالسيارات متعددة الاستخدامات أن يجمع بين التنقل الكهربائي، والتصميم المعياري، واستغلال المساحات بما يلبي احتياجات العملاء لخدمة الاستخدامات الشخصية والتجارية في آن واحد.

ما أبرز الجوائز التي حصلت عليها كيا PV5 حتى الآن؟



رسخت كيا PV5 مكانتها بالفعل كلاعب رئيسي في سوق المركبات التجارية الكهربائية الخفيفة والمركبات متعددة الاستخدامات، بعدما حصدت سلسلة من الجوائز البارزة. فقد نالت لقب أفضل شاحنة دولية لعام 2026، إلى جانب تكريمات من عدة وسائل إعلام بريطانية متخصصة. كما فازت PV5 للركاب بلقب سيارة العائلة لعام ضمن جوائز BBC TopGear.com Awards 2026.