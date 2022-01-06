كيفية شراء ملابس اطفالك لشتاء ٢٠٢٢ بأرخص سعر وبجودة جيدة

الوكيل الاخباري - سيخبرك أي والد في هذا العالم فإن الأطفال الصغار ينمون بسرعة كبيرة، حيث يكبر الأطفال على ملابسهم باستمرار لذا فإن الاطفال يحتاجون إلى ملابس كثيرة و في نفس الوقت ملابس الاطفال في اغلب المتاجر غالية الثمن بعض الشيء، لذلك نحن سنقدم لكم ارخص المتاجر لبيع ملابس الاطفال مع الحفاظ على جودة الملابس العالية أيضًا.



كثرة الحاجة إلى ملابس للأطفال مع تقدمهم في السن بشكل خاص فترة الطفولة إلى البلوغ يكلف أموال طائلة مما يجعل الملابس الجديدة ذات تكلفة كبيرة على الآباء في كل مرة عما يسبقها، وجدت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في عام 2021 أن متوسط الأسر في ذلك العام توقع أن ينفق 253 دولارًا على شراء ملابس العودة إلى المدرسة وحدها.



إذا كان هذا الرقم يبدو مرتفعًا بشكل غير معقول بالنسبة لك ، فربما لم تنظر إلى أسعار ملابس الأطفال مؤخرًا في أقسام ملابس الأطفال في المتاجر الكبرى مثل أمازون ونون وغيرها، يمكنك دفع 30 إلى 60 دولارًا للسترات و 25 إلى 50 دولارًا للجينز و 50 إلى 200 دولار لفساتين المناسبات الخاصة للفتيات.



إذا سئمت من إنفاق الكثير من الأموال على الملابس التي سيتجاوزها أطفالك خلال شهور مع كبرهم في العمر، فهناك طريقتان أساسيتان لحدوث ذلك أولاً استخدم استراتيجيات التسوق الذكية لتقليل الإنفاق على خزانة ملابس طفلك كل عام مع استخدامك لـ أفضل موقع لكوبونات الخصم وهو موقع Coupon5sm المميز، وثانيًا اجعل ملابس أطفالك تدوم لفترة أطول لتجنب العودة إلى المتجر في منتصف العام لاستبدالها من خلال الحفاظ عليها بأفضل طريقة ممكنة.



أهم النصائح لشراء ملابس الأطفال بسعر منخفض:

بالنسبة للكبار شراء الملابس بأرخص سعر ممكن ليس دائمًا أمر صعب المنال، غالبًا ما يكون الشراء أكثر مقابل الملابس عالية الجودة التي ستستمر لسنوات مع أكبر تكلفة على المدى الطويل، لكن بالنسبة لتربية الأطفال وشراء ملابس لهم هذه ليست عادة بالمسؤولية السهلة على الإطلاق، سوف يحتاج الأطفال الصغار إلى ملابس جديدة عالية الجودة بعد أن يرتدوها بفترة ليست بالطويلة بسبب كبرهم في السن و الأموال الإضافية التي أنفقتها على الملابس ستذهب سدى.



عند التسوق لشراء ملابس الأطفال فإن الطريقة الأكثر حكمة هي عادةً دفع أقل ما يمكن مقابل كل ثوب، للقيام بذلك عليك التفكير دائمًا خارج الصندوق حول مكان مميز للشراء والتسوق وكيفية الشراء بسعر مناسب لملابس الأطفال.



1- شراء قطع وليس زي كامل

عندما تدخل إلى متجر للتسوق خاصة قسم لبيع ملابس الأطفال، فإن أول ما تراه عادة هو مجموعة من العارضات بحجم الأطفال مع أزياء متطابقة رائعة، على سبيل المثال قد ترى عارضة أزياء ترتدي بنطالًا هشًا وقميص بولو وسترة مخططة وقبعة مطابقة بجوار أخرى ترتدي بلوزة ملونة وكنزة منقوشة وسترة كارديجان وقصة شعر لطيفة.



تقوم المتاجر بإعداد شاشاتها أيضًأ بهذه الطريقة عن قصد لخداعك لشراء المزيد، يأملون أنه بمجرد أن ترى مدى جمال كل هذه القطع معًا ستشعر وكأن عليك شراء المجموعة الكاملة.



تكمن المشكلة في أن هذه الملابس المنسقة بدقة لا تتناسب دائمًا مع الملابس الموجودة بالفعل في خزانة ملابس طفلك، إذا كانت هذه القبعة الصغيرة اللطيفة تبدو جيدة فقط مع قميص بولو محدد وسترة مخططة، فـ ستقضي هذه القبعة معظم الوقت غير مستخدمة في الخزانة، الزي الوحيد اللطيف ليس عمليًا مثل قطع التي يمكن مزجها ومطابقتها مع ملابس أخرى حيث يمكن لطفلك ارتداؤها مع العديد من الأزياء.



بدلاً من الانطلاق نحو المجموعة المعروضة انظر إلى كل قطعة على حدى وفكر في مقدار الاستخدام الذي يمكن لطفلك الاستفادة منه، إذا كان هذا التيشيرت ذات رسمة الطائر يتناسق بشكل جيد مع نصف القمصان التي يمتلكها طفلك بالفعل، فهذا رائع يمكنك شرائه والحصول على ستة ملابس جديدة بدلاً من واحدة فقط، لكن إذا كانت البلوزة الملونة المعروضة بها لا تتوافق مع أي شيء سوى السترة فتجاهلها.



2- تحقق من الخصومات

لتوفير المزيد من المال تخطي تلك المجموعات الموجودة في الجزء الأمامي من المتجر تمامًا، بدلاً من ذلك توجه مباشرةً إلى الجزء الخلفي من المتجر حيث توجد رفوف الخصومات للمنتجات للعام السابق حيث تنقل المتاجر بانتظام البضائع التي لم يتم بيعها إلى هذا القسم لإفساح المجال للمجموعات الجديدة، حيث يقوموا بتخفيضها إلى أسعار رخيصة بشكل مغري من أجل التخلص منها.



حتى أثناء البيع على مستوى المتاجرالإلكترونية، عادةً ما تكون الأسعار في قسم الخصومات أقل بكثير، أفادت العديد من التقارير أن الأسعار الدعائية في الجزء الأمامي من المتجر لا تزيد عمومًا عن 20٪ إلى 30٪ من سعر التجزئة الأصلي، في حين أن قسم الخصومات يتميز عادةً بعمليات التخفيض بداية من 50٪ إلى 70٪.



والأفضل من ذلك أن الخصومات في المبيعات على مستوى المتجر تنطبق أحيانًا على البضائع في قسم العروض أيضًا على المنتجات الجديدة في بعض الأحيان، إذا تم بالفعل تخفيض مجموعة من البيجامات بقيمة 20 دولارًا بنسبة 70٪ وأخذت عملية البيع 30٪ أخرى، يمكنك الحصول عليها مقابل 4.20 دولارات فقط بخصم 21٪ فقط من السعر الأصلي الأمر ليس بالصعب ولكنه يحتاج إلى تركيز.



3- تسوق مع نهاية الموسم

غالبًا ما ينتهي الأمر بالملابس على رف الخصومات لأنها خارج الموسم الخاص بها، حيث تستقبل المتاجر شحنات جديدة للموسم القادم مثل ملابس الربيع خفيفة الوزن في فبراير ويحدث هذا عدة مرات في السنة، لإفساح المجال لكل جديد حيث يقوموا برفع الملابس للموسم المنتهي، في هذه الحالة تكون المعاطف الشتوية وغيرها من ملابس الطقس البارد بخصومات كبيرة مع نهاية الفصل الحالي من العام.



نظرًا لأن تخفيضات نهاية الموسم هذه تتم عادةً قبل شهر أو شهرين من انتهاء الموسم، يمكنك شراء ملابس شتوية مخفضة السعر يمكن لأطفالك ارتداؤها طالما استمر الطقس البارد في فبراير، وإذا اشتريت الملابس بأحجام أكبر قليلاً مما يحتاجه أطفالك حاليًا فهناك فرصة جيدة لأن يظلوا قادرين على ارتدائها عندما يحل الشتاء القادم.



بدلاً من ذلك يمكنك الاستفادة من تخفيضات نهاية الموسم هذه للحصول على السبق في التسوق لملابس العام المقبل، بدلاً من شراء ملابس بأحجام أطفالك الحالية ابحث عن قطع كبيرة جدًا بمقاس واحد أو اثنين.



يوصي الخبراء باختيار مجموعة ملابس واحدة على الأقل أكبر من الحجم الذي تعتقد أن أطفالك سيحتاجون إليه في العام المقبل لأنهم عادة ما ينمون بشكل أسرع مما تتوقع، بالنسبة للأطفال الذين هم في منتصف طفرة النمو اذهب للشراء بشكل أكبر في كل مرة، لا تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد مع ملابس الأطفال حيث ينمو الأطفال بسرعة كبيرة بحيث لا يمكنك ببساطة التنبؤ بحجمهم العام المقبل ولكن لنحاول.



4- زيارة أكبر المتاجر للخصومات

عندما يتعلق الأمر بالحصول على خصومات، فإن المكان الذي تتسوق فيه مهم تمامًا كما هو الحال عندما تنوي الشراء، تقدم عدة أنواع من متاجر البيع بالتجزئة أسعارًا أفضل لملابس الأطفال مقارنة بالمحلات ذات العلامات التجارية والمتاجر الكبرى وتشمل هذه :

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●خصم سوبر ستورز : تبيع متاجر الخصم الكبيرة مثل باتبات وموقع شي ان الملابس للأطفال بأسعار معقولة أكثر من المتاجر الأخرى، على سبيل المثال في قسم الأطفال في سارة مارت يمكنك العثور على الجينز بسعر مميز للغاية مع خصومات تصل إلى 70% عند الشراء الآن.



افضل المتاجر التي تقدم ملابس الاطفال بجودة عالية و بسعر منخفض

بالتأكيد المتاجر الصينية انها افضل متاجر بتقدم ملابس خاصة الأطفال من جميع الأعمار الآن بجودة عالية و بسعر رخيص عما هو في الأسواق المختلفة حول العالم، نتعرف الآن سويًا على أفضل المتاجر الصينية التي توفر لكم مجموعة مميزة من الخصومات لأفضل ملابس الأطفال الشتوية لهذا العام.



1- متجر بات بات

في هذا المتجر بات بات يمكنك العثور على الكثير من الملابس للأولاد والفتيات بسعر جيد جدًا، وهو خيار جيد لشراء فساتين حفلة موسيقية، يبيع هذا المتجر أيضًا أزياء فتاتك الأميرة بشكل خاص وبأسعار حصرية ومميزة، كما يعد هذا المتجر خيارًا ممتازًا لشراء ملابس للأطفال من سن 10 إلى 12 عامًا، تستطيع مع أكواد خصم باتبات (Discount10) الوصول لسعر مناسب للشراء الآن لكافة المنتجات الخاصة بالأطفال.



2- متجر شي ان

شي ان إنه متجر رائع للتسوق على الإنترنت ويعمل على عرض للعديد من المنتجات المميزة الخاصة بالأطفال من جميع الأعمار و بمقاسات مختلفة، على غرار امازون في أمريكا ستجد الكثير من العناصر من مختلف الشركات المصنعة العالمية منها والمحلية، وفئة ملابس الأطفال حديثي الولادة لن تبحث طويًلا لديك كل شيء، تستطيع الآن استخدام كود خصم شي ان (5SM) والحصول على خصم جبار على جميع المشتريات.



3- متجر سارة مارت

يعد هذا المتجر أحد أفضل المتاجر لشراء ملابس الأطفال عبر الشبكة الرقمية، وهو واحد من أقدم المتاجر في الصين ولديه موقع ويب منظم جيدًا ولديه عوامل تصفية بحث مختلفة لمساعدتك في العثور على ما تريد بسرعة مع شريط البحث الذكي، يعد هذا المتجر خيارًا ممتازًا لشراء ملابس للأطفال من سن 1 إلى 3 سنوات وفيما أكبر من ذلك أيضًا والحصول على خصم هائل عن طريق كوبون سارة مارت (S15) الفعال بـ أفضل موقع لكوبونات الخصم بالشرق الأوسط كوبون خصم.



كيف أجعل ملابس الأطفال تدوم لفترة أطول

عندما تحاول إنفاق أقل ما يمكن على ملابس الأطفال فإن شرائها بسعر أقل ليس سوى جزء من المعادلة، تريد أيضًا الاستفادة قدر الإمكان من كل قطعة قبل أن تحتاج إلى استبدالها، يمكن أن تساعدك عدة استراتيجيات على القيام بذلك.



●في كل عام عندما يقترب موسم الأعياد تحاول متاجر الملابس إغراء الآباء بمجموعة من الملابس الموسمية لأطفالهم، لسوء الحظ يمكن لطفلتك ارتداء ذلك الفستان الأزرق الصغير فقط مع سترة منقوشة وربطة عنق مطابقة مرة أو مرتين خلال موسم الأعياد وبحلول العام المقبل لن يكونوا لائقين بعد الآن.



●أفضل تفكير هو شراء ملابس مناسبة خاصة لطفلك يمكنها العمل في أي حدث على مدار العام، يمكن أن يعمل الفستان بأسلوب غير خاص بالموسم أو عيد محدد كـ بنطلون لطيف وقميص رسمي أيضًا يتوافق في العطلات الأخرى والحفلات وحفلات الزفاف ويوم التصوير في مدرسة أطفالك.



●إذا كان لديك (أو تخطط لإنجاب) أكثر من طفل فمن الجيد أيضًا اختيار الملابس المحايدة جنسانياً لطفلك الأكبر كلما أمكن ذلك بهذه الطريقة يمكنك تسليم الملابس للفتيات والفتيان على حد سواء.



●على سبيل المثال إذا كنت تشتري جينزًا لابنتك فاختر الجينز العادي بدلاً من زوج مزين بالترتر الوردي والأرجواني على الجيوب، إذا أرادت أن تبدو ملابسها أكثر أنوثة يمكنك إظهار تألقها بإكسسوارات مثل زينة الرأس أو المجوهرات.



●هذه النصيحة مفيدة بشكل خاص للمعاطف الشتوية والتي قد تكون باهظة الثمن لشراء جديد كل عام، قم بشرائها بألوان محايدة بين الجنسين مثل البني أو الأزرق أو الأسود، وتجنب الأنماط الأنثوية أو الذكورية بشكل مفرط ما لم تكن تعلم بالفعل أن كلا الطفلين يفضلها.



●لا يجب أن تكون ملابس لعب الأطفال جميلة مثل زيهم المدرسي أو ملابسهم المدرسية الأخرى، في الواقع من المحتمل أن يكون أمرًا جيدًا إذا لم يكونوا كذلك تكتسب ملابس اللعب الكثير من الضرر من الأنشطة القوية مثل تسلق الأشجار أو التدحرج على التلال أو السقوط من على الدراجات البخارية.



●إذا أخضع أطفالك ملابسهم المدرسية لهذا النوع من اللعب فمن المحتمل أن يتعرضوا للتمزق أو أن تصبح ملطخة أو بالية، وبعد ذلك يتعين عليك صرف الأموال مقابل بدائل باهظة الثمن، لتجنب هذه المشكلة تأكد من أن أطفالك لديهم ملابس منفصلة للمدرسة واللعب.



●قطع غير مكلفة مثل القمصان والسراويل الرياضية واللباس الداخلي والسراويل القصيرة كلها مناسبة للعب، عندما يعود أطفالك إلى المنزل من المدرسة اجعلهم يرتدون هذه الملابس الأقل تكلفة قبل الخروج للعب بهذه الطريقة لن يكون الأمر مهمًا إذا عادوا إلى المنزل بملابس مغطاة ببقع العشب أو مع ثقوب في ركب بنطالهم.



الخلاصة

مع تقدم أطفالك في السن يمكنك إشراكهم أكثر في عملية التسوق لأنفسهم، لن يكونوا أكثر سعادة بالملابس عندما يساعدون في انتقاؤها فحسب بل ستتاح لهم أيضًا فرصة ملاحظة جميع الاستراتيجيات التي تستخدمها لتوفير المال عند شراء الملابس ستكون هذه النصائح والحيل لا تقدر بثمن عندما يعيشون بمفردهم في المستقبل.