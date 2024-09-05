كيف أحدثت سامسونج ثورة في التكنولوجيا المرئية لألعاب الفيديو باستخدام HDR10+ GAMING

الوكيل الإخباري- لقد أحدثت تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) ثورة في جودة الصورة في الأفلام والبرامج التلفزيونية على مدى السنوات الماضية. والآن، مع دعم سامسونج لتقنية HDR10+ GAMING، يدخل هذا التحول البصري إلى عالم ألعاب الفيديو. وتعتبر هذه التقنية مفيدة لصانعي الألعاب واللاعبين أيضاً، حيث تتيح تحقيق أقصى تأثير بصري من الرسومات الحديثة والواقعية، ما يعزز من تجربة اللعب بشكل غير مسبوق.

اضافة اعلان