كيف تجعل أجهزة الحاسوب المحمول والأجهزة اللوحية من هواوي تجربة التعلم عن بُعد أكثر ذكاءً؟

الوكيل الاخباري - مع انتشار التعلّم عن بُعد في الآونة الأخيرة، منحت الأجهزة المحمولة القوية الجديدة مثل أجهزة الحاسوب المحمول والأجهزة اللوحية الطلبة حرية التعلّم في الوقت الذي يفضلونه ومن أي مكان يريدونه، سواء من المقهى أو المنزل، أو حتى أثناء التنقل بين المنزل والمدرسة أو الجامعة.

اضافة اعلان



ويعدّ أحدث حاسوب شخصي من هواوي "هواوي ميت بوك X-MateBook XHUAWEI"، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro مثالين رائعين على هذا التحول نحو مزيد من الاعتماد على الأجهزة المتنقلة، التي لا تعدّ سهلة الحمل ومليئة بالمزايا والمواصفات المتقدمة فحسب، بل إنها أيضًا جزء من نظام هواوي المتكامل "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي للأجهزة والخدمات المتصلة.



يعني ذلك أنه يمكنك التبديل بسهولة بين هاتفك الذكي وحاسوبك المحمول وجهازك اللوحي لضمان أن تبقى دائمًا الأدوات المناسبة في متناول يدك. دعنا نتعرف كيف يمكن لجهازي "هواوي ميت بوك X-MateBook X HUAWEI" وHUAWEI MatePad Pro المساعدة في تغيير تجربة التعلم بأكملها.



لا يمكن أن يكون تحقيق أقصى استفادة من التعلم مع هواوي أكثر سهولة، حيث تتيح لك الوصول إلى مجموعة واسعة من أجهزة هواوي المتصلة بشكل آمن وسلس؛ مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب المحمول والمزيد.



يمكن أن تكون هذه الإمكانات مفيدة بشكل خاص عند التعلم. لنفترض أنك في الفصل الدراسي وتحتاج إلى استخدام تطبيق الآلة الحاسبة لهاتفك الذكي.

مع نظام هواوي المتكامل "Seamless AI Life"، يمكنك مشاركة تطبيق الهاتف الذكي على نصف شاشة حاسوبك الشخصي "هواوي ميت بوك X -MateBook X HUAWEI"، بينما يمكن تخصيص الجانب الآخر من الشاشة لحل واجبك في مادة الرياضيات.

بهذه الطريقة، يمكنك التبديل بسهولة بين استخدام تطبيق الآلة الحاسبة لإكمال الدرس على حاسوبك المحمول دون الحاجة إلى استخدام أجهزة أخرى.



إلا أن نظام هواوي المتكامل "Seamless AI Life" يتيح لك أكثر من ذلك بكثير. تخيل أنك تحضر دروسًا في التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت على الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي وتحتاج إلى العمل على مستندات مخزنة على هاتف هواوي الذكي.

مع خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، لا يوجد مشكلة. فقط قم بتوصيل الحاسوب الشخصي "هواوي ميت بوك X-MateBook X HUAWEI أو الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro بهاتفك الذكي.

يمنحك ذلك القدرة على نسخ النص وسحب الملفات وإفلاتها بين الأجهزة. يمكن القيام بذلك أثناء فتح العديد من النوافذ لتشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات مختلفة جنبًا إلى جنب، ما يجعلها مثالية للتعلم.

ومن شأن ذلك أن يمكّنك من تحرير عملك بسلاسة في نافذة واحدة مع فتح تطبيق آخر لإجراء البحث، وحتى فتح تطبيق ثالث لمشاهدة مقطع فيديو ذي صلة.







لا تقتصر فوائد نظام هواوي المتكامل "Seamless AI Life" على التعلم فحسب، فبفضل رمز التعريف الشخصي HUAWEI ID، يمكنك الاستمتاع بالمحتوى من تطبيقات مثل HUAWEI Music و HUAWEI Video- المتوفر حاليًا في الأردن - بسهولة من هاتفك الذكي.

ولكن إن كان يناسبك أكثر شاشة الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الأكبر حجمًا، فما عليك سوى الاتصال باستخدام HUAWEI IDويمكنك التبديل إلى الجهاز الأكبر للمتابعة من حيث توقفت.



لم يعد التعلم مقتصرًا على الفصل الدراسي، كما أن أجهزة مثل "هواوي ميت بوك X -MateBook X HUAWEI" وHUAWEI MatePad Pro تمنحك المرونة للدراسة بالسرعة التي تناسبك. لذا، سواء أكنت طالبًا في المدرسة أو الجامعة، أو متعلمًا مدى الحياة، فإن هواوي تمنحك الأجهزة والميزات المثالية التي تحتاجها للنجاح.

يمكنك الآن اقتناء الحاسوب الشخصي "هواوي ميت بوك X-MateBook XHuawei" في الأردن بسعر 1,249 دينارًا، مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية متاحة بكمية محدودة، عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل "MateDock 2 Docking Station".

أما الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro، فبإمكانك اقتناؤه بسعر 499 دينارًا عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



