كيف تخلق تقلبات مؤشري US100 و S&P500 فرصًا للتداول تتجاوز عقود الفروقات على الأسهم

الوكيل الإخباري- نادراً ما يقتصر تقلب مؤشري US100 و S&P500 في سوق العقود مقابل الفروقات على سوق الأسهم فقط. غالباً ما تؤثر التحركات الكبيرة في المؤشرات الأمريكية على سوق الصرف الأجنبي وأسعار الذهب ومعنويات السوق بشكل عام. قد تكون هذه المعلومات مفيدة لمتداولي العقود مقابل الفروقات للنظر فيها عند تداول أكثر من أداة مالية واحدة.

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قد يتأثر مؤشر US100 بالمواقف تجاه التكنولوجيا وأسهم النمو، بينما يقدم مؤشر S&P500 صورة أكبر لسوق الأسهم الأمريكية. في حالة حدوث تقلبات كبيرة في مؤشرات عقود الفروقات هذه، يميل المتداولون إلى إعادة تقييم مخاطرهم.



دور مؤشر التقلب (VIX)



ويشار إليه أيضاً باسم "مقياس الخوف" في السوق، حيث يقيس مؤشر VIX مستوى التقلبات المتوقعة في مؤشر S&P500.



تُعد الزيادة في قيم مؤشر VIX عادةً مؤشراً على تزايد حالة عدم اليقين في السوق، الأمر الذي من شأنه أن يغذي الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الذهب. من ناحية أخرى، يشير انخفاض قيم مؤشر VIX عادةً إلى تزايد ثقة المستثمرين.



لماذا يراقب متداولو العملات الأجنبية المؤشرات الأمريكية



من الشائع أن يمتد تقلب المؤشر إلى سوق الصرف الأجنبي أيضًا؛ ومع ذلك، فإن التأثير عادة ما يعتمد على سبب التقلب. في حالة انخفاض أسعار الأسهم بسبب نفور المستثمرين من المخاطرة، قد يرتفع الدولار الأمريكي مع انتقال رأس المال إلى السيولة، مما يؤدي إلى مشاكل محتملة في عقود الفروقات لأزواج العملات EUR/USD و GBP/USD.



بدلاً من ذلك، إذا انخفضت الأسهم بسبب توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أو سياسة نقدية متساهلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فقد يضعف الدولار بدلاً من ذلك. عند التعامل مع ظروف التقلبات العالية، من الضروري أيضًا الانتباه إلى الين الياباني حيث يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الملاذ الآمن عند بيع عقود الفروقات للأصول الخطرة.



الذهب وتغير معنويات المخاطرة



مع أنّ أداء الذهب عادة ما يكون جيداً خلال أوقا ت ازدياد عدم اليقين، إلا أن ارتباطه بأسواق الأسهم ليس واضحاً على الإطلاق.

وبصرف النظر عن التقلبات في أسواق الأسهم، يتأثر الذهب بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة وتوقعات التضخم وسياسات البنوك المركزية. ولهذا السبب يستخدم معظم المستثمرين التحليل الفني والتحليل الاقتصادي الكلي معًا بدلاً من الاعتماد فقط على الارتباط.



إدارة التقلبات



توجد فرص حيث توجد تقلبات أيضاً، ولكن هناك مخاطر إضافية مرتبطة بالتنفيذ. في الأوقات التي تسبق إصدارات مهمة مثل أرقام التضخم، واجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والأرباح الفصلية، أو غيرها من المخاطر الجيوسياسية، قد تشهد الأسواق زيادة في فروق الأسعار، والتقلبات، والاختراقات الكاذبة.

يعتمد معظم المتداولين المحترفين على التنفيذ السليم من خلال ضمان تحديد الحجم المناسب للصفقة، ووضع إيقاف الخسارة، والتحقق من الإعدادات قبل التداول، مع البقاء متنوعين بعيدًا عن المراكز المترابطة بشكل كبير.



النظر إلى ما هو أبعد من سوق واحدة



لا يركز المتداولون المحترفون عادةً على فئة أصول واحدة فقط من عقود الفروقات. إن مراقبة عقود الفروقات لمؤشر US100 ومؤشر S&P500 بالارتباط بمؤشر VIX والدولار والين، بالإضافة إلى الذهب، قد تعطي صورة أوسع لحالة السوق وقد تسمح بالعثور على فرص معينة قد يتم التغاضي عنها في رسم بياني واحد.



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