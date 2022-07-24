كيّف يُقدم لك السوق المفتوح خدمات السياحة والسفر؟

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قسم السفر والسياحة على موقع السوق المفتوح

يمكنك من خلال النقر على القسم الرئيسي "الخدمات"، ثم اختيار تبويب "السفر والسياحة"، على موقع السوق المفتوح؛ العثور على المكتب السياحي المُراد بكل سهولة وسرعة، حيث يمكنك تصفح عدد هائل من الإعلانات المنشورة على منصته ضمن هذا القسم، ثم اختيار الإعلان الأنسب لك من حيث الميزانية والأقرب لك جغرافياً، وبذلك لا يتبقى عليك سوى التواصل مع المُعلن من خلال الاتصال الهاتفي، أو خاصية الدردشة أو التعليقات المتوفرتين بكل إعلان على الموقع.



خدمات السياحة والسفر على السوق المفتوح لا تنحصر بتنظيم الرحلات الداخلية والخارجية فقط، بل تجد العديد من إعلانات مكاتب التأشيرات التي تساعدك في الحصول على تأشيرة البلد المُراد السفر إليها بضغطة زر، بغض النظر عن نوع التأشيرة؛ سواء كانت تأشيرة هجرة (لم شمل)، أو تأشيرة سياحية، أو تأشيرة عمل، أو تأشيرة عبور، أو تأشيرة طالب، وما إلى ذلك.



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إعلانات خدمات السياحة والسفر عبر موقع السوق المفتوح

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موقع السوق المفتوح

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