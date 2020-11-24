كيف يمكن أن تساعدك ساعة Huawei WATCH FIT في الحفاظ على صحتك أثناء الدراسة؟

الوكيل الاخباري - مع الدراسة عن بُعد، تزداد الضغوطات والمهام اليومية التي عليك إنجازها، وقد تنشغل عن الاهتمام بلياقتك البدنية أو متابعة صحتك. لذا، وفرت لك هواوي رفيقًا لمساعدتك على موازنة حياتك طيلة الوقت.

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أحدث ساعة ذكية من هواوي، ساعة Huawei WATCH FIT التي تأتي بشاشة عالية الدقة كبيرة وأنيقة، وبطارية تدوم 10 أيام، ومراقبة دقيقة للصحة وتتبع شامل للياقة البدنية، بالإضافة إلى بعض ميزات مساعد الحياة الذكية.

إليك كيف يمكن أن تساعدك ساعة Huawei WATCH FIT في متابعة صحتك حتى أثناء أيام الدراسة الطويلة:



شاشة أنيقة عالية الدقة



ببساطة، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية تجمع بين الوظائف والتصميم الأنيق، فإن الإجابة هي ساعة Huawei WATCH FIT. انغمس في شاشة AMOLED HD الكبيرة والمذهلة قياس 1.64 بوصة، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 70%، لترى كل شيء بوضوح من الحافة إلى الحافة.

تأتي الشاشة أيضًا بـ 326 نقطة في البوصة بدقة 456×286 مع مجموعة ألوان تبلغ 16.7 مليون لون، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتجربة مشاهدة مشرقة وغامرة. يمكنك اختيار تخصيص شاشتك من حوالي 130+ وجهًا جميلًا متوفرًا مع الساعة الذكية، أو يمكنك اختيار إحدى صورك المفضلة من هاتفك بدلاً من ذلك.

وقد وسّعت هذه الساعة الذكية من خيارات مطابقة الملابس بفضل خيارات ألوان حزام المعصم الأنيقة والعصرية؛ هي، الوردي الساكورا، الأخضر المشرق، والأسود الحالك. وتزن هذه الساعة 21 جرامًا فقط (بدون حزام)، وتتميز بمظهر خفيف وأنيق على المعصم مما يجعلها مريحة للارتداء اليومي.



بطارية قوية تدوم معك طوال يومك



مع جدول الدراسة المكتظ الذي ينتظرك، لا بد أنك تحرص على عدم إضاعة الوقت في شحن ساعتك الذكية باستمرار. تأتي ساعة Huawei WATCH FIT مع بطارية يمكن أن تدوم لمدة 10 أيام، وهي تدعم تقنية الشحن السريع من هواوي.

يمكن أن يحافظ الشحن لمدة خمس دقائق على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد، في حين أن نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة 70%. لذا بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من الاستعداد ليوم دراسي طويل، سيتم شحن ساعة Huawei WATCH FIT وستكون جاهزة تمامًا لمساعدتك طيلة الوقت.



متابعة دقيقة لصحتك



من الجيد دائمًا متابعة صحتك، أليس كذلك؟ ساعة Huawei WATCH FIT قادرة على مراقبة وتتبع البيانات الصحية الدقيقة، بما في ذلك تشبع الأكسجين في الدم(SpO2) ، وهو تركيز الأكسجين في الدم ومؤشر فسيولوجي مهم لصحة الجهاز التنفسي.

يمكنك أيضًا تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بك، وذلك بفضل تقنية ™Huawei TruRelax التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.

وفي الوقت نفسه، تساعد تقنية Huawei TruSleep™ 2.0 في قياس جودة النوم أيضًا والتي تتضمن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة. وتقدم هذه التقنية أيضًا أكثر من 100 نوع من النصائح الشخصية لتحسين جودة النوم. كذلك، تأتي ساعة Huawei WATCH FIT مزودة بتقنية Huawei TruSeen™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب.

يمكن لهذه الميزة مراقبة معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع ودقيق، مما يسمح لك بالعناية بشكل أفضل بصحة قلبك وحتى تنبيهك عندما يكون معدل ضربات قلبك مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.



عش حياة لائقة مع تتبع اللياقة البدنية الشامل



يعدّ المدرب الشخصي المتحرك مجرد واحدة من ميزات اللياقة البدنية الرائعة في Huawei WATCH FIT. تأتي الساعة الذكية مع 12 دورة لياقة بدنية متحركة، و44 تمرينًا قياسيًا مدمجًا في الساعة الذكية لتقوم بها في أي مكان، حتى في المدرسة.

ابحث عن هذه الدورات وحددها من خلال النقر على "تمرين" و"دورات اللياقة". تدعم Huawei WATCH FIT أيضًا 96 وضعًا للتمرين، و11 وضعًا رياضيًا احترافيًا، و85 وضعًا رياضيًا مجانيًا بما في ذلك التمرين، والرقص، ورياضات المضرب، والرياضات المائية، والرياضات الجليدية، والرياضات الخطرة، والمزيد.

إذا كنت عدّاءً أو تحب الركض، فسيسعدك معرفة أن هذه الساعة الذكية تحتوي أيضًا على 13 دورة تشغيل مدمجة للعدّائين من جميع المستويات!



تحتوي ساعة Huawei WATCH FIT أيضًا على بعض الميزات الذكية والمثيرة للاهتمام التي تجعل الحياة اليومية أكثر راحة. ستحصل على رسائل تذكير بالمكالمات والرسائل الواردة، ويمكنك أيضًا التقاط الصور عن بُعد باستخدام مصراع الكاميرا، بالإضافة إلى دعم التحكم في تشغيل الموسيقى.



في السوق الأردني، تتاح ساعة Huawei WATCH FIT بسعر 83 دينارًا، ويمكنك شراؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit/، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي. لا تتردد باقتنائها، فهي رفيقك المثالي.



