كيف يمكن لرفيق ذكاء اصطناعي حقيقي أن يُطلق العنان لإبداعك؟

وبفضل قوته المذهلة، وشاشته الواسعة، وقلم ‘S Pen’ الأيقوني، يتميّز ‘Galaxy S Ultra’ بتمكين المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى واقع أو تدوين ملاحظاتهم في أي وقت وأي مكان – حتى دون الحاجة إلى فتح الهاتف أو البحث عن تطبيق لتدوين الملاحظات.
إبداع بلا حدود كما لم تره من قبل
في العام الماضي، قدمت سامسونج للإلكترونيات تقنية ‘Galaxy AI’، لتدشن بذلك حقبة جديدة من تجارب الأجهزة المحمولة. وقد ساهمت هذه التقنية الثورية في تطوير سلسلة ‘Galaxy S Ultra’ لتصبح أداة لا غنى عنها لتعزيز حرية الإبداع والانتقال بها إلى آفاق جديدة.
وتشهد ميزة "الرسم على الصورة" ‘Sketch to Image’، التي أصبحت الآن جزءاً من أداة مساعد الرسم ‘Drawing Assist’، تطوراً مذهلاً؛ حيث لم تعد مقتصرة على مدخل واحد مثل الرسم باستخدام قلم ‘S Pen’ أو الإصبع، بل أصبحت تجربة متعددة الوسائط. ويمكن للمستخدمين الآن إحياء أفكارهم من خلال رسمها، أو وصفها نصياً، أو استخدام الأوامر الصوتية لتوجيه هواتف ‘Galaxy’الذكية لما يريدون رسمه. ومع هذه الميزة، فإنه المستخدم سيكون قادراً على تحقيق كل ما يتبادر إلى ما مخيلته، ولن يتطلب الأمر سوى إطلاق العنان للتخيل.
ومع قدرات تقنية ‘Galaxy AI’ متعددة الوسائط،، يمكن للمستخدم على سبيل المثال رسم قطة باستخدام قلم ‘S Pen’، ثم كتابة كلمة "بذلة فضائية" لتظهر القطة مرتديةً بذلة فضائية جاهزة للانطلاق إلى الفضاء، أو ربما يرغب في تصوّر منزل أحلامه فيمكنه رسم واجهته بسرعة باستخدام قلم ‘S Pen’، . وإذا كان المستخدم غير متأكد من الموقع المثالي، ما عليه سوى كتابة خيارات مثل "على الشاطئ" أو "في قمم الجبال"، لتتاح له ميزة مساعد الرسم ‘Drawing Assist’ رؤية منزله المستقبلي في مواقع مختلفة.
‘Galaxy Note’ و‘Ultra’: مراحل الإبداع والتطور
هذا المستوى من حرية الإبداع يستند إلى إرث عريق من الابتكار بدأ في عام 2011، عندما أطلقت الشركة هاتف ‘Galaxy Note’ الذي أعاد تعريف الإمكانات الإبداعية على الهواتف الذكية. واليوم، تتجلى هذه الروح المبتكرة في سلسلة ‘Galaxy S Ultra’، التي تواصل تطورها بفضل تقنية ‘Galaxy AI’.
ومع واجهة ‘One UI 7’، أول منصة ذكاء اصطناعي متكاملة من سامسونج، ستصبح هواتف ‘Galaxy’ الذكية شريكة ذكاء اصطناعي حقيقية، قادرة على فهم اللغة الطبيعية عبر النصوص، والصوت، والصور. وستقدم هذه التقنية معياراً جديداً للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط على الهواتف المحمولة، ما يتيح إمكانات إبداعية غير مسبوقة. وبالرغم من كل هذا التقدم، فإن الشركة ترى فيه مجرد البداية.
ولمزيد من المعلومات حول ذلك، فإن سامسونج تدعو زبائنها والخبراء والمهتمين لمتابعة حدث ‘Galaxy Unpacked’ الذي سيعقد في 22 كانون الثاني من العام الجاري 2025 لمعرفة كيف يمكن لسلسلة ‘Galaxy S’ الجديدة أن تُطلق العنان للإبداع.
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