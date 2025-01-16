كيف يمكن لرفيق ذكاء اصطناعي حقيقي أن يُطلق العنان لإبداعك؟

الوكيل الإخباري- على مدار أكثر من عقد من الزمن، اعتمد الناس في جميع أنحاء العالم على هواتف ‘Galaxy’ الذكية من علامة سامسونج لتعزيز إنتاجيتهم وإطلاق العنان لإبداعهم. وتتصدر هذه الأجهزة سلسلة ‘Galaxy S Ultra’، التي صُمّمت وفقاً لأُسس الابتكار التي أرستها سلسلة ‘Galaxy Note’، ما جعلها رمزاً للإبداع المتميز والمفضلة لدى عشاق ‘Galaxy’ حول العالم.

اضافة اعلان



وبفضل قوته المذهلة، وشاشته الواسعة، وقلم ‘S Pen’ الأيقوني، يتميّز ‘Galaxy S Ultra’ بتمكين المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى واقع أو تدوين ملاحظاتهم في أي وقت وأي مكان – حتى دون الحاجة إلى فتح الهاتف أو البحث عن تطبيق لتدوين الملاحظات.



إبداع بلا حدود كما لم تره من قبل

في العام الماضي، قدمت سامسونج للإلكترونيات تقنية ‘Galaxy AI’، لتدشن بذلك حقبة جديدة من تجارب الأجهزة المحمولة. وقد ساهمت هذه التقنية الثورية في تطوير سلسلة ‘Galaxy S Ultra’ لتصبح أداة لا غنى عنها لتعزيز حرية الإبداع والانتقال بها إلى آفاق جديدة.



وتشهد ميزة "الرسم على الصورة" ‘Sketch to Image’، التي أصبحت الآن جزءاً من أداة مساعد الرسم ‘Drawing Assist’، تطوراً مذهلاً؛ حيث لم تعد مقتصرة على مدخل واحد مثل الرسم باستخدام قلم ‘S Pen’ أو الإصبع، بل أصبحت تجربة متعددة الوسائط. ويمكن للمستخدمين الآن إحياء أفكارهم من خلال رسمها، أو وصفها نصياً، أو استخدام الأوامر الصوتية لتوجيه هواتف ‘Galaxy’الذكية لما يريدون رسمه. ومع هذه الميزة، فإنه المستخدم سيكون قادراً على تحقيق كل ما يتبادر إلى ما مخيلته، ولن يتطلب الأمر سوى إطلاق العنان للتخيل.



ومع قدرات تقنية ‘Galaxy AI’ متعددة الوسائط،، يمكن للمستخدم على سبيل المثال رسم قطة باستخدام قلم ‘S Pen’، ثم كتابة كلمة "بذلة فضائية" لتظهر القطة مرتديةً بذلة فضائية جاهزة للانطلاق إلى الفضاء، أو ربما يرغب في تصوّر منزل أحلامه فيمكنه رسم واجهته بسرعة باستخدام قلم ‘S Pen’، . وإذا كان المستخدم غير متأكد من الموقع المثالي، ما عليه سوى كتابة خيارات مثل "على الشاطئ" أو "في قمم الجبال"، لتتاح له ميزة مساعد الرسم ‘Drawing Assist’ رؤية منزله المستقبلي في مواقع مختلفة.