كيف يمكن لهاتف HUAWEI nova 8 الجديد ترقية تجربة الألعاب الخاصة بك إلى المستوى التالي؟

الوكيل الاخباري - تعدّ ألعاب الهواتف المحمولة كل شيء الآن من الأكشن والمغامرات وكذلك الرياضة والسباقات، كل ما شئت! وهناك لعبة مثالية لكل شخص! ومع ذلك، فإن ألعاب الهاتف المحمول ستكون ممتعة فقط إذا تم لعبها بأفضل جودة، وذلك يحتاج إلى شاشة جميلة وسرعات شحن فائقة وأداء قوي.

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إذن ما هو الحل المثالي للوصول إلى منصة الألعاب الجديدة؟ لكل اللاعبين لا داعي للقلق؛ فهاتف HUAWEI nova 8 هنا لتكثيف تجربة الألعاب الخاصة بك وترقيتها إلى المستوى التالي.









أولا، أهم جانب من جوانب الألعاب المحمولة هو حرفيًا ما ستحدق به طوال الوقت.

نعم شاشة العرض! وذلك للحصول على أفضل أداء للألعاب، لذا يجب أن تكون الشاشة كبيرة مع مساحة كبيرة ودقة شاشة مذهلة لكل التفاصيل الدقيقة.

يأتي هاتف HUAWEI nova 8 مع شاشة OLED منحنية مقاس 6.57 بوصة، إلى جانب ميزات Mistouch prevention مدعمة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن وضع حماية العين المعتمد من قبل مؤسسةTÜV Rheinland ، مما يوفر تجربة لعب سلسة ومحتوى أكثر واقعية في كل شيء. بشكل عام، يبلغ سمك الهاتف 7.64 مليمتر، ويزن حوالي 169 جرامًا، مما يوفر الشعور بالراحة أثناء حمله في متناول اليد.



ويعدّ العامل الرئيسي لتجربة الألعاب المحمولة المميزة: الأداء؛ حيث أصبحت هذه الألعاب اليوم بجودة رسومات مكثفة.

ولتتمكن من الاستمتاع بها، سوف تحتاج إلى الهاتف الذكي الذي يمكّنك من القيام بكل شيء بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تكون ملفات اللعبة كبيرة جدًا، وبهذا تشغل مساحة تخزين أكبر على هاتفك الذكي. يمكن أن يؤدي تثبيت العديد من الألعاب إلى بطء الهاتف بشكل عام.

يعتني HUAWEI nova 8 بهذه المشاكل؛ حيث يدعم معالج Kirin 820e SoC، ووحدة معالجة الرسومات 6-core Mali-G57 GPU، وذاكرة الوصول العشوائي 8 GB RAMللحصول على أداء أكثر سلاسة، بالإضافة إلى سعة تخزين 128 جيجابايت لتنزيل وتخزين جميع الألعاب التي تحتاجها. لا تقلق؛ هناك مساحة كافية لجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك أيضًا!



يمكن أن تكون الألعاب مهمة مكثفة للهواتف الذكية، وغالبًا ما تستنزف البطاريات. ولا يمكن لللاعبين نفاد شحن هواتفهم خلال لعبة على الإنترنت! لا داعي للقلق.

سينقذك الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، من مشكلة شحن هاتفك بشكل متكرر، خصوصًا أثناء اللعب المكثف؛ حيث يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 8 بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة. في الوقت الذي تستغرقه في تناول وجبة سريعة أو احتساء كوب شاي، يمكن شحن الهاتف بالكامل للاستخدام.



أخيرًا، يعمل هاتف HUAWEI nova 8 على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هذا الهاتف الرائع، حيث يمكن تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات والألعاب عالية الجودة.



هاتف HUAWEI nova 8 هو الرفيق المثالي لجميع لاعبي الهاتف المحمول، سواء كنت لاعبًا مبتدئًا أو محترفًا، أو لاعب سباقات من أجل الأدرينالين. كل ما عليك القيام به هو فتح اللعبة المفضلة لديك وبدء اللعب.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 8 حاليًا في الأردن بسعر 359 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة من هواوي، وخصمًا عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا من VIP HUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا من VIP HUAWEI Video، إلى جانب ضمان لمدة 12 شهرًا.



