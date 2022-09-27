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الثلاثاء، 27-09-2022 11:46 ص

كيف يمكن لهاتف HUAWEI nova Y90 الجديد ترقية مدونتك من فيديوهات وصور إلى المستوى التالي؟

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الوكيل الإخباري - اليوم، أصبح تفاعلنا على منصات التواصل الاجتماعي شيئًا مهمًا وأساسيًا لإثبات وجودنا القوي ومواكبتنا لأخبار العالم الواسع الذي نعيش به. ولذلك، تقدم لك هواوي في هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد أفضل كاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل، لتساعدك في التقاط أفضل اللحظات وبكل احترافية.

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كاميرا رئيسية بدقة عالية
يقدم لك هاتف HUAWEI nova Y90 لقطات فريدة من نوعها واحترافية بشكل لا يصدق، للارتقاء بمدوناتك من فيديوهات وصور؛ حيث يحتوي هذا الجهاز المميز على كاميرا رئيسية بدقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح لك بالتقاط أدق الصور. وتستمر الميزات الرائعة؛ إذيحتوي هذا الهاتف أيضًا على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.


قدرات تصوير ليلي ممتازة
يمتاز هاتف HUAWEInova Y90 بقدرات تصوير ليلي ممتازة بفضل الأداء القوي للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

وتساعد هذه التقنية على التقاط صور ليلية ساطعة وواضحة وعالية الدقة،ممّا سيجعلك من أفضل المتفاعلين من خلال الصور والفيديوهات في دائرة أصدقائك، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.
خاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي
تستطيع خاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEInova Y90 تحليل المشهد بذكاء وتحديد بُعد الأهداف والأشياء المتحركة أمام الكاميرا في الوقت الفعلي.

وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة غالق العدسة بشكل تكيّفي وتلتقط لقطات سريعة الحركة على الفور.

ويتميز الهاتف أيضًا بتقنية تصوير الفيديو الأمامي/ الخلفي المستمر والتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، ومجموعة متنوعة من قوالب الفيديو المضمنة لتتمكن من إنشاء الفيديو بنقرة واحدة وبكل بساطة، ما يسهل تفاعلك كمدوّن محترف.


مزايا أخرى تهمك
يتوفر هاتف HUAWEInova Y90 بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يبلغ 270 هرتز. ويبلغ قياس الحواف فائقة النحافة للشاشة 1.05 مم فقط.

 

وتأتي بطارية الهاتف بقدرة 5000 ميللي أمبير،مع خاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط. ويمتاز هذا الجهاز المميز بسعة تخزين 128 جيجابايت، لتستطيع وبكل سهولة تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية، و12000 أغنية، و60 فيلم عالي الدقة.

 

ويتوفر الهاتف بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي. وبإمكانك تحميل جميع تطبيقاتك المفضلة وألعابك التي تحبها من متجر تطبيقات AppGallery بسبب قدرات التخزين الفائقة التي يتمتع بها.


يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:t.ly/snqa،أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.


 




 

 


 

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