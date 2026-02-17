كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط عن توقيع اتفاقية إيجار إستراتيجية مع مجموعة الحسيني لمقرها الجديد في عمّان، وهي تعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة؛ في خطوة تمثل محطة محورية ضمن خطة التوسع الإقليمي للشركة، وتعزيز دورها كمركز استراتيجي لتقديم خدمات احترافية بمعايير عالمية في منطقة الشرق الأوسط.



