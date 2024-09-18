لأن التعليم حق للجميع.. عام دراسي جديد لأطفال من غزة في مدينة الإمارات الإنسانية

الوكيل الإخباري-بدأ 408 من الأطفال واليافعين القادمين من قطاع غزة عاماً دراسياً جديداً في مركز مدينة الإمارات الإنسانية التعليمي، حيث يتابعون تحصيلهم العلمي والمعرفي بعد ما عانوه من ويلات الحرب على قطاع غزة.

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الطلبة، الذين وصلوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع مرافقيهم ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف لعلاج 1000 طفل من غزة في مستشفيات الإمارات، بالإضافة إلى 1000 فلسطيني مصاب بالسرطان من مختلف الفئات العمرية، يتوزعون على المراحل الدراسية من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.



ومع انطلاقة العام المدرسي، شهد مركز مدينة الإمارات الإنسانية التعليمي زيارة تفقدية من معالي وزيرة التربية والتعليم بدولة الإمارات سارة الأميري، التي جالت على المرافق التعليمية والأنشطة اللاصفّية التي يوفرها المركز للأطفال والطلبة.



حق أساسي لكل طفل

وتؤكد الأستاذة مريم راشد الزعابي، مدير مركز مدينة الإمارات الإنسانية التعليمي، أن التعليم حق إنساني أساسي لكل طفل، تكفله كافة التشريعات الدولية، وأن أطفال غزة لديهم الحق بمتابعة دراستهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وصناعة مستقبلهم على قدم المساواة مع غيرهم من أطفال العالم.

وتشير الزعابي إلى أن طلبة غزة الذين تستضيفهم مدينة الإمارات الإنسانية موزعون على كافة الفصول الدراسية في مركزها التعليمي؛ بواقع 304 طلاب على الصفوف من الأول وحتى الثامن، و104 طلاب من الصف التاسع وحتى الثاني عشر.



وتلفت الزعابي إلى أن كادراً متمرساً عالي الخبرة، يضم حتى الآن 20 من المعلمات والمعلمين المتخصصين، يقوم على تدريس الطلبة في مركز مدينة الإمارات الإنسانية التعليمي منهاج وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، ويحرص على تمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي وتغذية شغفهم المعرفي في اللغات والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.



وتقول الزعابي: "مركز مدينة الإمارات الإنسانية التعليمي يوفر، بالتعاون معالمؤسسات والجهات المعنية بالعمل التربوي والإنساني بدولة الإمارات، الفرص لأطفال وطلبة غزة المتواجدين في الدولة لتنمية مهاراتهم وتطوير مواهبهم من خلال الأنشطة اللاصفية والإضافية التي تؤهلهم لبناء القدرات وتطوير الذات وتحويل الحرف والهوايات إلى مسارات إبداعية مستقبلية ناجحة لهم."



يشار إلى أن الفصول التعليمية في مركز مدينة الإمارات الإنسانية التعليمي معترف بها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.