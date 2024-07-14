لأول مرة في الأردن البنك العربي يطلق خدمة إدارة التحصيل الإلكتروني للشركات عبر منصة "عربي كونكت"

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة إدارة التحصيل الإلكتروني عبر منصة البنك الإلكترونية الخاصة بعملائه من قطاع الشركات "عربي كونكت"، ليكون بذلك أول بنك في المملكة يتيح هذه الخدمة لقطاع الشركات حصرياً والتي توفر لهم حلولاً مبتكرة لتسهيل إدارة عمليات التحصيل والتسوية المباشرة لمستحقات الشركات. ويعكس إطلاق هذه الخدمة استراتيجية البنك العربي للابتكار وقدرته الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تستوفي أعلى معايير الكفاءة والفعالية.

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وتوفر خدمة إدارة التحصيل الإلكتروني للشركات إمكانية إنشاء وتخصيص حساب رقمي فوري لكل عميل على حدة لمتابعة ومطابقة المدفوعات والمستحقات بكل سهولة وأمان، دون الحاجة لإجراء عمليات المطابقة والتسوية يدوياً والتي عادة ما تتطلب الكثير من الوقت والجهد. وتتميز هذه الخدمة بإمكانية ربط الحسابات الرقمية بالحساب الرئيسي للشركة وتحويل المستحقات من الحسابات الفرعية الرقمية بشكل تلقائي إلى الحساب الرئيسي، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مثل إمكانية إنشاء حسابات رقمية متعددة ضمن الحساب الرئيسي بطرق متقدمة وسهلة وبعملات مختلفة، عدا عن إصدار تقارير متقدمة، واستقبال الدفعات عن طريق خدمة كليك والحوالات المحلية والدولية.



وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد رامي أبو التين – مدير قطاع الشركات والمؤسسات المالية لمنطقة الاردن في البنك العربي: "يشكل إطلاق هذه الخدمة الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة خطوة رائدة تجسد التزام البنك بتبني وتقديم أحدث الحلول التقنية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه من قطاع الشركات ولتسيير أعمالهم بطريقة مبتكرة ضمن أعلى معايير الأمان والامتثال." وأضاف: "تعد خدمة إدارة التحصيل الإلكتروني بخطوات بسيطة وآمنة إضافة نوعية تُعزز مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر منصة "عربي كونكت" والتي نسعى من خلالها لتقديم تجربة مصرفية متطورة ومتكاملة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم".



الجدير بالذكر أن منصة "عربي كونكت" من البنك العربي تقدم العديد من الميزات التي صُمّمت لتمنح عملاء قطاع الشركات المزيد من المرونة والراحة، لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. ومن أهم ميزات المنصة: الاطلاع والرقابة المستمرة على حسابات الشركات، إدارة الحسابات المحلية والخارجية، إدارة المدفوعات والسيولة والرواتب، وغيرها. وتعد منصة "عربي كونكت" واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.



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