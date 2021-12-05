لأول مرة في المملكة البنك العربي يطلق بطاقة ائتمانية رقمية خاصة بالشركات بالتعاون مع فيزا

الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً بالتعاون مع فيزا بطاقة ائتمانية رقمية جديدة خاصة بعملاء قطاع الشركات تعتبر الأولى من نوعها في المملكة كونها مرتبطة بمنصة أتمتة المدفوعات من فيزا العالمية. ويأتي إطلاق هذه البطاقة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توفير حلول مصرفية مرنة ومتطورة تهدف إلى تعزيز وتسهيل العمليات المصرفية لقطاع الأعمال بشكل أكثر كفاءة وفعالية محلياً ودولياً.

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وتتيح هذه البطاقة الائتمانية الرقمية لعملاء البنك العربي من قطاع الشركات إمكانية تنفيذ عمليات تسديد وتسوية الدفعات إلكترونياً بسهولة وأمان وسرعة أكبر. كما تتميز هذه البطاقة بتقنية الترميز الآمنة حيث يتم إنشاء أرقام بطاقات خاصة بكل معاملة على حدى،ليتم استخدامها لمرة واحدة وذلك لتفعيل عملية خصم قيمة الدفعة من الحساب الائتماني وليس الحساب الجاري الخاص بكل شركة.



ويستطيع عملاء البنك العربي من قطاع الشركات الاستفادة من العديد من المزايا الحصرية عند استخدامهم لهذه البطاقة، حيث تشمل هذه المزايا: تحسين إدارة التدفق النقدي للشركات ضمن أعلى مستوى من الخصوصية والأمان ،والتحكّم التام بحساب البطاقة الائتمانية الرقميةVisa SignatureCorporate Card”"من خلال تحديد سقف أعلى مختلف لكل بطاقة رقمية يتم إصدارها، مع إمكانية تعيين ضوابط متعلقة بالمدفوعات مثل التحكم بالوقت والمكان وفئة الإنفاق.هذا بالإضافة إلى إمكانية تحليل الإنفاق الائتماني للشركات من خلال الاطلاع على تفاصيل الحساب ومراجعة تقارير ومؤشرات الأعمال بشكل مفصّل.



وفي تعليقه على إطلاق البطاقة الرقمية الجديدة، قال السيد رامي ابو التين ،مدير إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات الماليةفي البنك العربي–الأردن: "يشكل إطلاق هذه البطاقةالائتمانيةالرقميةالجديدةوالأولى من نوعها في المملكة بالتعاون مع فيزا خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لتقديم تجربة بنكية فريدة ومميزة للشركات تمكّنهم من الارتقاء بأعمالهم." وأضاف:"تأتي مثل هذه الحلول المصرفية المبتكرة ضمن استراتيجية البنك ودوره المحوري في مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال،حيث يتجلى ذلك من خلال توفير خدمات وقنوات دفع أكثر أماناً وكفاءة مما يلبي متطلبات قطاع الشركات ويواكب تطلعاتهم."



وقال السيد رجائي عجور، مديرالمنطقة لشركةفيزا: "تفخر فيزا ،الشركة الرائدة في حلول الدفع الرقمية عالمياً، بالتزامها المتواصل بتقديم حلول دفع مبتكرة تلبّي الاحتياجات المختلفةللأعمال والشركات حول العالم. وتعتبر بطاقة فيزا الائتمانية الرقمية للشركات سريعة النمو،حيث أنها مقبولة ومتداولة على نطاق واسع في التعاملات بين الشركات،خاصةً أنها توفّر أعلى مستويات الأمان والشفافية، وتسهم في الحد من الكلفة من خلال تيسير عمليات التسوية إلكترونياً إضافةً إلى ميزة القبول العالمي." وأضاف: "يسرّنا أن نتعاون مع البنك العربي في تقديم حلول دفع رقمية متطوّرة ومعتمدة لعملاء البنك من قطاع الشركات."



ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي قد حاز على جائزتي أفضل بنك في الشرق الأوسط و أفضل بنك في الأردن للعام 2021 ،و للعام السادس على التوالي ،والتي منحتهما مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرهانيويورك. كما حصد البنك 12 جائزة على صعيد الخدمات الرقمية لقطاعي الشركات و الأفراد من مجلة غلوبال فاينانس العالميّة هذاالعام. كذلك حصد البنك العربي جوائز من شركة فيزا العالمية لجودة خدمات البطاقات على مستوى المنطقة عن العام 2020 تضمنت :جائزة أفضل تبني لحلول الدفع اللاتلامسية الجديدة ،وجائزة أعلى معدل موافقا تتتممند و نتوافر البطاقة (محلّي).

