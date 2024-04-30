لافارج الإسمنت الأردنية تعقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

الوكيل الاخباري - حرصاً من مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على الإمتثال التام بأحكام قانون الشركات ، فقد عقدت الهيئة العامّة لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة م.ع.م إجتماع الهيئة العامة العادي يوم الإثنين الموافق 29 نيسان 2024، برئاسة رئيس مجلس إدارتها معالي الدكتور جواد العناني وبحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإداره ، والرئيس التنفيذي للشركـــــــة السيد سمعان سمعان والمستشار القانوني ومدقق الحسابات ، وذلك في مقر الشركة وعبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.



وقد تم في هذا الإجتماع المصادقة على إعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 إضافة إلى باقي بنود جدول الأعمال .



هذا وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره لكافّة الجهود الّتي تمّ بذلها من جميع المعنيين لدى الشركة من المساهمين ومجلس الإدارة ، و ثمّن معاليه الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الإدارة التنفيذيّة في الشركة خلال الفترة الفائتة وعلى صبر وتفاني جميع العاملين فيها لتحقيق مصلحة الشركة ومساهميها ، وكذلك تقدم معالي رئيس المجلس بالشكر إلى السيد المشرف على خطة اعادة التنظيم الدكتور رفيق الدويك على حرصه الشديد على الالتزام بكافة ما تضمنته خطة إعادة التنظيم المعتمدة وعلى تنفيذ كل ما نتج عنها ، منوهاً إلى أن مرحلة الإعسار التي مرت بها الشركة وإجراءات خطة إعادة التنظيم تهدف إلى ضمان عودة الشركة إلى مصاف الشركات الصناعية الكبرى التي تسهم في نماء وإزدهار الإقتصاد الوطني .

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