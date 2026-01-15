لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

03:26 م

الوكيل الإخباري- أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC)، وبالتعاون مع "مساحة الصنّاع" -أحد برامج مؤسسة ولي العهد- والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هاكاثون "ذوي الإعاقة"، بهدف تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع، من خلال دعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى نماذج عملية قابلة للتطبيق.





وتناول الهاكاثون تطوير حلول مبتكرة تستهدف فئات الإعاقات السمعية والبصرية والحركية، بمشاركة 30 مشروعًا تم اختيارها من بين 128 مشروعًا متقدّمًا، حيث استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، تضمّنت سلسلة من المراحل التطويرية الهادفة إلى تحويل الأفكار الريادية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.



وتضمّنت مراحل الهاكاثون تنظيم عدد من الجلسات التدريبية المتخصصة بمشاركة نخبة من المدربين والخبراء، هدفت إلى تمكين المشاركين وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم، إلى جانب عقد جلسات إرشاد وتوجيه استمرّت على مدار ثلاثة أيام، تناولت محاور متعددة شملت تطوير الحلول التقنية، وتصميم النماذج الأولية، وبناء نماذج العمل.



ثم انتقل المشاركون إلى مرحلة العروض التقديمية الأولية أمام لجنة تحكيم مختصّة، تأهّل خلالها 9 مشاريع إلى المرحلة التالية، حيث قدّم المتأهلون قائمة المواد المطلوبة للعمل على مشاريعهم، وحصل كل مشروع متأهل على المواد اللازمة لتطوير النماذج الأولية، إلى جانب عقد جلسات تطوير إضافية لدعم تقدّم المشاريع وتعزيز جاهزيتها.



وضمن المرحلة النهائية من الهاكاثون، تم اختيار ثلاثة مشاريع، بواقع مشروع واحد عن كل فئة من فئات الهاكاثون، حيث قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) دعماً نقديًا بقيمة 1000 دينار أردني لكل مشروع تم اختياره.



وحصل "طه الراوي" على المركز الأول عن فئة الإعاقة الحركية عن فكرة مشروع جهاز طبي مساعد للمشي “Walker”، يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إمكانية صعود الدرج أو نزوله من خلال تغيير شكله بما يتناسب مع طبيعة الحركة المطلوبة، ويعزّز استقلاليتهم وسهولة تنقّلهم، كما تم اختيار "عصام ملحيس" عن فئة الإعاقة البصرية عن مشروع نظام متكامل مكوّن من عصا ذكية ونظارة مخصّصة، يعتمد على أنماط إضاءة متغيّرة لتحويل البيانات الحسية إلى إشارات ضوئية، تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية من إدراك محيطهم اعتمادًا على الحسّ الضوئي المتبقي.



فيما تم اختيار "عمر زياد الطباخي" عن فئة الإعاقة السمعية عن مشروع ساعة ذكية تحمل اسم “Sentry”، تعمل على تحويل الإنذارات السمعية إلى إنذارات حسّية لتنبيه المستخدم بوجود مخاطر محيطة، مثل إنذارات تسريب الغاز، مع إمكانية ربط الساعة بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث واستخدامها للتواصل من خلال الرسائل النصية.



ويأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذا الهاكاثون في إطار التزامها بدعم المشاريع الريادية الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي، وضمن استراتيجية زين لتعزيز مفاهيم الشمولية والدمج المجتمعي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في تطوير حلول تقنية تلبي احتياجاتهم وتسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.

