لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

الوكيل الإخباري- في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز التحول الرقمي في المملكة والانتقال إلى المعاملات المالية الرقمية؛ وقعت شركة زين كاش وشركة المناصير للنقل (الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري) وهي إحدى شركات مجموعة المناصير، اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين شركة المناصير للنقل من صرف مستحقات ورواتب سائقيها بشكل أسبوعي من خلال محافظ زين كاش الإلكترونية.

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وسيمكن هذا التعاون شركة المناصير للنقل من تحويل كافة المستحقات المالية والرواتب الخاصة بسائقي الشركة مباشرة إلى محافظهم الإلكترونية بشكل أسبوعي، مما يتيح لهم استلام أموالهم بطريقة سريعة وأمنة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرقمية التي تقدّمها زين كاش عبر محافظها الإلكترونية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: التحويلات المالية، وتسديد الفواتير، وشحن الخطوط المدفوعة مسبقاً، وإجراء عمليات الشراء والسحب النقدي من شبكة الوكلاء المعتمدة.



وتنسجم هذه الاتفاقية مع جهود الطرفين الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العاملين في مختلف القطاعات، بما يدعم الشمول المالي، ويوفر أدوات دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام، كما تعكس هذه الخطوة التزام شركة زين كاش بمواصلة تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية الرقمية التي تُسهم في تحسين تجربة المستخدم من خلال إتاحة خدمات مالية مرنة وآمنة وسهلة الوصول، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات عبر أتمتة عمليات لدفع والصرف وإدارة المستحقات، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.