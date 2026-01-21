لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

02:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761810 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي في الأردن، وقّعت شركة زين كاش اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (جيني) – المنصّة الرائدة في خدمات النقل الذكي – تهدف إلى توفير حلول دفع رقمية مرنة للسائقين، وتمكينهم من إدارة معاملاتهم المالية الرقمية اليومية بسلاسة وأمان. اضافة اعلان





وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية زين كاش الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها المالية الرقمية المُبتكرة، وترسيخ الشمول المالي، وتمكين الأفراد، لا سيّما شركاء جيني من السائقين، للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية التي تقدّمها زين كاش، لتُسهم في تعزيز استقرارهم المالي، كما تعكس التزام زين كاش ببناء مجتمع رقمي مُستدام.



وبموجب هذه الشراكة سيتمكّن سائقو جيني من فتح محافظ زين كاش خاصة بهم وتفعيلها على حساب جيني المخصص للسائقين من خلال مكاتب جيني أو معارض زين، كما سيتم منحهم بطاقات زين كاش مجّانية لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، كما سيتم في القريب العاجل إدراج قسائم/بطاقات (جيني) الشرائية على تطبيق زين كاش، ليتمكّن مستخدمو بطاقات وخدمات زين كاش من شرائها واستخدامها مباشرة عبر التطبيق.



وفي إطار هذا التعاون، شاركت زين كاش كراعٍ رسمي لحفل (فعاليّة القمّة) الذي أقامته شركة (جيني) لتكريم السائقين، وتأتي رعاية زين كاش للفعالية تقديرًا لجهود السائقين ودورهم في تقديم تجربة مميزة للمستخدمين، كما قدّمت زين كاش جوائز نقدية للسائقين المُكرّمين بقيمة تصل إلى 300 دينار لكل سائق، وذلك في إطار دعمها المتواصل لشركائها.



ومنذ انطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعبًا رئيسيًا في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تُعد أكبر جهة مُصدِرة لبطاقات ماستركارد في المملكة، حيث تقدّم زين كاش باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، إذ يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية، كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محليًا ودوليًا من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة.



كما تقدّم الشركة بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية، والعالمية)، دون فوائد أو رسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب ودون رسوم إصدار للبطاقة.

تم نسخ الرابط





