لخدمة 50,000 شخص من الصُمّ وضٍعاف السمع زين تُطلق خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في معارضها

الوكيل الاخباري - تماشياً مع استراتيجيتها في إدارة الاستدامة، واستكمالاً لدورها الفاعل في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة لتمكينهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي، وتسهيل وصولهم للمعلومات وتواصلهم؛ أطلقت شركة زين الأردن خدمة المُحادثات المرئية المُدعّمة بأحدث التقنيات بلغة الإشارة لكافة زبائنها من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النُطق، في معارضها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

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وتُرسّخ هذه الخدمة جهود شركة زين الأردن تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة لمواكبة متطلباتهم والمساهمة في تذليل التحديات والعقبات أمامهم، لا سيّما خدمات الاتصالات، إذ تعمل الشركة على دمج وشمول الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث توليهم اهتماماً خاصاً وتدرجهم ضمن خدماتها ومبادراتها وبرامجها، إلى جانب التزامها بتطويع وتسخير أدوات التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات وبما يضمن تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بالخدمات التي تقدّمها الشركة، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" من أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها شركة زين في كافة مبادراتها وبرامجها في إدارة الاستدامة.



وتُتيح الخدمة لكافة مُشتركي "خط البسمة +" الخاص بمشتركي زين من الصم وضعاف السمع، التواصل مع موظفي معارض الشركة عبر تقنية الترجمة الفورية من الكلام المنطوق إلى الكلام بلغة الإشارة الأردنية، من خلال الأجهزة اللوحية المتوفّرة في كافة معارض الشركة.



وتدأب شركة زين الأردن على إطلاق وتبنّي مُبادرات وبرامج تهدف إلى توفير كافة السٌبل والتدابير التيسيرية الملائمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، إذ حصلت الشركة تقديراً لجهودها في المساهمة بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام 2018 على جائزة تكريمية من مؤسسة إيسل في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك لتطويرها لنظام بيئي مبتكر ملائم لفئة الصم في المجتمع المحلي، وقامت الشركة وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة عبر فيديو مرئي ومسموع لزبائنها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مُتاح من خلال مسح رمز الاستجابة السريع "QR Code "الموجود في معارض الشركة المنتشرة في محافظات المملكة، لتكون أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة ، فيما أطلقت في العام 2015 خط "البسمة+" -الأول من نوعه على مستوى المملكة- والمخصص لفئة الصُم، والذي يمنح دقائق اتصال لمكالمات الفيديو، إضافة إلى ربطه مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام على رقم الطوارئ 114، كما قدّمت الشركة دعمها لتطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية، الذي أطلقته مديرية الأمن العام، والذي وصل عدد المكالمات الواردة عبره إلى 6012 مكالمة من بداية تشغيل التطبيق في العام 2023 وحتى اليوم.



وتوفر زين -ومن خلال مركزها لخدمات المشتركين المخصص للصم- خدمات الدعم الفني والتقني والرد على استفسارات المشتركين من فئة الصم من مستخدمي هذا الخط عبر الرقم 1414 من خلال مكالمات الفيديو، وأطلقت شركة زين الأردن مكتبتها الرقمية عبر قناتها على اليوتيوب لتعليم أساسيات ومبادئ لغة الإشارة الأردنية، التي تحتوي على دروس مصوّرة يقدّمها مدربون وخبراء في لغة الإشارة، وتتضمن مقاطعاً وشرحاً مفصّلاً للمفردات والتعابير الأساسية في لغة الإشارة، لمساعدة الراغبين بتعلّم هذه اللغة ومن كافة المستويات على احتراف الكلمات الأساسية والمهمة، والتي يحتاجونها أثناء التعامل مع الأشخاص من فئة الصُّم، كما تتناول كيفية إيصال المعلومات من خلال لغة الإشارة للصم، حيث تُتيح زين من خلال مكتبتها الرقمية مواد تعليمية مجانية وعالية الجودة، إلى جانب ذلك ستوفر الشركة عقود الموظفين بلغة الإشارة لتتناسب مع موظفي الشركة من ذوي الإعاقة، وتعمل في ذات السياق على تدريب موظفيها وبشكل مستمر لإتقان لغة الإشارة وتسهيل تواصلهم مع الزملاء من الموظفين ذوي الإعاقة السمعية.

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